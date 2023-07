Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 dévoilent déjà leurs premiers benchmarks, voici les résultats

Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 sont bien partis pour être les vedettes de l’été. À peine Samsung a-t-il dévoilé ses nouveaux smartphones pliants que les premiers benchmarks commencent à fleurir sur la toile.

GSM Arena a mesuré les performances des Z Fold 5 et Flip 5 sur Geekbench 5, Geekbench 6, AnTuTu, GFXBench et 3DMark. Si son SoC Snapdragon 8+ Gen 2 permet au Z Fold 5 d’être légèrement plus performant que le Vivo X Fold2 sur 3DMark en multi-core, à 4824 points contre 4769, il se révèle 2 % moins puissant que le S23 Ultra de Samsung, qui marque 4927 points dans cette catégorie.

À lire — Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 officiels : Samsung peaufine encore sa recette, voici notre prise en main

Les résultats sont tout autres sur Geekbench 6. Non seulement, en single-core, le Galaxy Z Fold 5 (2062 points) se révèle 30 % plus performant que son prédécesseur, le Z Fold 4 (1427 points), mais en plus de cela, il affiche un gain de 7 % sur le S23 Ultra. On notera tout de même que c’est le X Fold 2 de Vivo qui affiche le meilleur score en multi.

Les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 arrivent parfois à tutoyer les performances du S23 Ultra

Les résultats sont à l’avenant pour le Galaxy Z Flip 5. Le téléphone à clapet cru 2023 offre des gains de performances allant jusqu’à 35 % par rapport à son devancier. Il n’a pas non plus à rougir à côté de son confrère, le Z Fold 5. Les deux pliables se tutoient dans Geekbench 5 en multi-core, dans Geekbench 6 et même sur AnTuTu v10.

À lire — Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : cette nouveauté invisible rend les écrans beaucoup plus résistants aux chutes

Les nouveaux pliables de Samsung, le leader mondial des ventes de smartphones concurrencent-ils le flagship de Samsung, le Galaxy S23 Ultra ? Si l’on se réfère uniquement à ces benchmarks, on peut dire que sa suprématie est menacée. Cela dit, chaque type d’appareil s'adresse à un public et à des usages bien particuliers. Rappelons aussi que le protocole de test suivi par le site n’est pas forcément des plus rigoureux et que ces appareils vont continuer de recevoir des mises à jour qui en amélioreront les capacités.