Galaxy Z Fold 6 : ça y est, le design et la fiche technique se dévoilent complètement !

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour qu’une fuite révèle tout ce qu’il y a à savoir ou presque à propos du Galaxy Z Fold 6. Une fois n’est pas coutume, c’est à Onleaks que l’on doit ces informations ainsi que de nombreux rendus 3D du futur smartphone pliant.

Depuis quelques semaines, le Galaxy Z Fold 6 commence tranquillement à faire parler de lui. Mais jusqu’à maintenant, les fuites ont été relativement mineures, évoquant ça et là quelques détails sur ses performances photo et la taille de son écran. Aussi, comme chaque année, c’est encore une fois Onleaks qui livre en avance la quasi-totalité des informations sur le smartphone. À commencer par plusieurs rendus 3D de son design.

La première chose à souligner et donc la ressemblance du Galaxy Z Fold avec le Galaxy S24 Ultra, sorti cette année, notamment au niveau de son écran et sa coque arrière entièrement plats. À l’inverse, le cadre du smartphone est légèrement bombé, ce qui évoque là encore le design du dernier flagship de Samsung. Enfin, autre aspect directement repris du Galaxy S24 Ultra : le design en forme de fente du haut-parleur.

Voici à quoi ressemble le Galaxy Z Fold 6

Le Galaxy Z Fold 6 mesurerait ainsi 153,5 x 132.5 x 6,1 mm lorsqu’il est déplié. Il est donc légèrement plus petit sur sa longueur que son prédécesseur, mais aussi légèrement plus large. Du reste, la fuite confirme les précédentes informations concernant l’écran du smartphone. Celui-ci devrait bien présenter une dalle de couverture de 6,2 pouces et de 7,6 pouces pour la dalle pliable.

Onleaks évoque également une épaisseur de 6,1 mm, ce qui laisse penser que la charnière sera de nouveau de type goutte d’eau. On note par ailleurs l’absence d’emplacement pour le stylo S-Pen. Enfin, le Galaxy Z Fold 6 serait équipé d’un module photo à triples capteurs, tandis que le capteur selfie serait de nouveau niché sous l’écran pliable, et un second dans un poinçon dédié sur l’écran extérieur.

La fiche technique du Galaxy Z Fold 6 se dévoile

La fuite ne se contente pas de révéler le design du smartphone, puisque nous avons également droit à la quasi-totalité de sa fiche technique. En plus de la taille des écrans, celle-ci précise que les deux seront des écrans Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran intérieur serait fabriqué en verre ultra-mince, tandis que l’écran de couverture serait protégé par la Corning Gorilla Glass Armor. Leur luminosité pourra atteindre les 2600 nits.

Pour propulser le tout, nous devrions retrouver sans surprise le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, avec 12 ou 16 Go de RAM. Les utilisateurs pourront également compter sur 1 To de stockage en UFS 4.0. Une batterie similaire au Galaxy Z Fold viendrait alimenter tout cela, à savoir 4400 mAh compatible avec la charge 25 W. Enfin, comme évoqué plus haut, nous devrions retrouver 3 capteurs photos de respectivement 50 MP ; 12 MP et 10 MP, ainsi que deux capteurs selfies de 10 MP et 4 MP.

Le smartphone serait livré avec Android 14 et sa surcouche One UI 6.1.1. Samsung offrirait 7 ans de mises à jour logiciel ainsi que 7 ans de correctifs de sécurité. L’événement de présentation Unpacked devrait avoir lieu en juillet prochain. On s’attend par ailleurs à ce qu’un troisième modèle vienne se greffer à la gamme cette année.

Source : SmartPrix