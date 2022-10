Google Pixel Fold : fiche technique, prix, date de sortie… tout savoir sur le smartphone pliant

Google ne travaille pas sur la compatibilité d'Android avec les smartphones pliables pour rien. Nous attendons depuis très longtemps l'annonce d'un Pixel Fold : voici toutes les informations le concernant.

Cela fait maintenant 3/4 ans que les smartphones à écran pliable sont véritablement arrivés sur le marché. Et pendant ces dernières années, la rumeur a été bon train sur le fait que Google se préparerait à rejoindre les rangs. Cependant, nous n'avons encore jamais eu de déclaration officielle sur la sortie d'un certain Google Pixel Fold.

Aujourd'hui, les astres semblent s'aligner pour que ce soit enfin le cas. Après avoir été relativement seul sur le terrain, Samsung connaît enfin la concurrence d'autres constructeurs comme Xiaomi, Oppo ou encore Vivo sur ce marché. Android a évolué avec Android 12L pour optimiser au maximum son fonctionnement pour les smartphones pliables. Et Google se prépare à être toujours plus optimisé pour les tablettes avec Android 13 et la sortie d'une Pixel Tablet. Un Pixel Fold paraît donc parfait pour jouer l'entre-deux.

Dans ce contexte, voici toutes les informations que nous avons pu glaner au fil des ans concernant un éventuel Pixel Fold.

Il n'y avait évidemment pas de date de sortie pour le Google Pixel Fold, puisque celui-ci n'existe toujours pas. On pourrait toutefois voir une annonce surprise lors de la conférence Made By Google, prévue cette année pour le 6 octobre.

De nombreuses rumeurs ont cependant tourné autour du fameux premier smartphone pliable de Google au fil des ans. En 2020 par exemple, des documents internes de l'entreprise ont laissé entendre que le constructeur travaillait sur un produit de la sorte pour une sortie possible en 2021. On s'attendait à ce que celui-ci soit présenté en même temps que les Pixel 6, mais cela n'a pas été le cas.

Si la possibilité de voir un Google Pixel Fold présenté cette année a pris de l'ampleur, c'est parce qu'il a été découvert dans le code de la dernière version Android la mention “isPixel2022Foldable”. Et puisque Google est resté silencieux lors de la Google I/O, ce serait donc lors du Made By Google 2022 que nous pourrions le découvrir. Le fuiteur Jon Prosser a cependant indiqué que la sortie du Pixel Fold aurait finalement été repoussée au printemps 2023, et que le smartphone pourrait donc être présenté plus tard.

Notez que pendant un petit temps, la rumeur voulait que Google ait totalement annulé son Pixel Fold. Cependant, le journaliste ayant donné cette information a depuis indiqué que le constructeur a remis ses plans en marche.

Quel design pour le Pixel Fold ?

En ce qui concerne le design du Pixel Fold, pour le dire le plus simplement du monde : nous n'en savons rien. Ce que nous savons est que Google travaillait sur trois appareils en interne : Passport, Pipit et Felix. Trois noms de code de trois smartphones pliables différents, qui adoptaient les formes les plus communes du marché.

Selon toute vraisemblance, “Passport” semble le design vainqueur de ces premiers tests chez Google. La rumeur veut que celui-ci soit très proche du concept d'un Samsung Galaxy Z Fold 4, soit un smartphone pouvant se déplier pour révéler un grand écran interne. Au vu des travaux vers les tablettes qu'Android 13 met en avant, cela semble également le plus logique pour la stratégie à court et moyen terme de Google.

Ceci étant, il se pourrait qu'un autre modèle soit prévu. Dans le code de la bêta d'Android 12L, et particulièrement l'application photo, une mention de “Pipit” a également été découverte. Il a également fait une apparition sur Geekbench. Il se pourrait donc qu'un autre concept, comme un Pixel Fold à l'image du Galaxy Z Flip, puisse également faire son apparition.

Notez que toutes les images que vous voyez dans cet article sont des concepts réalisés par WaqarKhan et LetsGoDigital, et ne sont pas officielles.

La fiche technique du Google Pixel Fold

Le magazine The Elec est celui qui a récupéré le plus d'informations possible sur le futur Google Pixel Fold. Selon eux, Google aurait commandé à Samsung un certain type d'écran pliable : une dalle de 7,6 pouces de diagonale, soit les mêmes dimensions que pour le Samsung Galaxy Z Fold 4. L'écran du Google Pixel Fold utiliserait lui aussi du verre ultra fin UTG pour se protéger.

Ross Young nous a quant à lui donné des informations sur l'écran extérieur du Pixel Fold. Ce dernier aurait une diagonale de 5,8 pouces, soit plus petite que les 6,2 pouces du Z Fold 4. Couplé à une image trouvée dans la bêta 2 d'Android 12L, il semble que le Google Pixel Fold sera un smartphone pliable avec un ratio beaucoup plus traditionnel, et donc un smartphone ouvert dans un format plus carré rappelant l'Oppo Find N.

Pour ce qui est du processeur, il est assez simple de le déterminer : Google crée ses propres puces maintenant. Un Pixel Fold de 2022 ou début 2023 utiliserait sans l'ombre d'un doute le Tensor 2, qui sera présenté en même temps que les Pixel 7 au mois d'octobre.

Enfin, du côté de la photo, il semblerait que le smartphone pliable utilise 4 capteurs : un 12.2Mp IMX363, un 12Mp IMX386, et deux 8 MP IMX335. Les deux derniers seraient les capteurs selfies, qui seraient intégrés en mode smartphone et en mode tablette. Cela sous-entend donc que contrairement à Samsung, Google préférerait avoir un poinçon classique en format tablette.

Quel prix pour le Pixel Fold ?

Là encore, c'est évidemment très flou. Selon les premières informations de 9to5Google, l'entreprise visait jusque-là un prix de 1400 dollars pour son premier smartphone pliable. Cependant, cette information était valable avant que l'industrie ne connaisse une énorme crise des composants, et le prix en dollars n'équivaut plus à un prix en euro dans un contexte d'inflation et de montée en valeur du dollar.

Si Google est bien resté sur la même stratégie, on pourrait s'attendre à ce que le Pixel Fold soit vendu aux environs de 1600 ou 1700 euros. Un prix qui resterait compétitif face au Samsung Galaxy Z Fold 4, qui est vendu à 1799 euros.

Tout cela n'est cependant que de la spéculation. Nous n'avons vraiment aucune information tangible sur ce point pour le moment, et la conjoncture rend l'analyse difficile. Qui plus est, il s'agirait du tout premier smartphone pliable du constructeur : nous n'avons donc pas vraiment de point de comparaison nous permettant d'analyser une évolution.