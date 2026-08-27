Nous avons essayé le Galaxy S26 FE de Samsung, voici nos impressions

Samsung vient de dévoile le Galaxy S26 FE, le nouveau membre de la gamme Galaxy S. Au programme, un design légèrement relooké, un écran toujours aussi grand, une fiche technique à l’apparence toujours aussi complète et une expérience toujours tirée vers l’IA. Pour un prix qui augmente, certes, mais modérément. Et alors qu’il vient juste de sortir, nous l’avons déjà pris en main.

Il y a un mois, Samsung organisait l’une de ses deux grandes conférences annuelles pour officialiser trois smartphones et deux smartwatches. Le Galaxy Z Fold 8. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Le Galaxy Z Flip 8. La Galaxy Watch 9. Et la Galaxy Watch Ultra 2. Un été très chargé donc, de notre point de vue, mais qui ne semblait pas l’être suffisamment pour le géant coréen qui remet le couvert aujourd’hui, jeudi 27 aout 2026.

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Samsung dévoile en effet le Galaxy S26 FE, quatrième membre de la famille S26, après le Galaxy S26 classique, le Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra. La firme prend donc une petite semaine d’avance sur son calendrier de 2025, qui avait lui-même pris trois semaines d’avance sur celui de 2024. Cette date pourrait paraitre étonnante. Mais elle ne l’est pas vraiment. D’abord, l’IFA de Berlin approche. Et il serait dommage que le Galaxy S26 FE n’y soit pas présent. Ensuite, la keynote de rentrée d’Apple devrait avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. Autant profiter de toute l’exposition médiatique possible avant cette date.

L’inflation touche aussi le Galaxy S26 FE, mais moins que d’autres

Les prix du Galaxy S26 FE sont assez proches de ceux de son prédécesseur : ils démarrent à 799 euros, contre 749 euros précédemment. Il y a donc une augmentation. Mais elle est plus contenue que celle du Galaxy Z Fold 8 Ultra, par exemple. En revanche, comme ce dernier, l’inflation n’est pas identique d’un palier de stockage à un autre : elle est plus forte pour les configurations plus généreuses, évidemment. Voici les prix et les augmentations pour chaque palier :

Galaxy S25 FE Galaxy S26 FE différence de prix 128 Go 749 euros 799 euros 50 euros 256 Go 809 euros 899 euros 90 euros 512 Go 929 euros 1099 euros 170 euros

Il y a bien trois configurations pour le S26 FE. Interrogé par nos soins, Samsung confirme que la version 512 Go est conservée. Mais sa disponibilité sera très limitée et elle risque même de ne pas être proposée sur Samsung.com. Enfin, contrairement aux autres flagships de la gamme S ou Z, le Galaxy S26 FE ne passera pas par la case « précommandes », puisqu’il est d’ores et déjà disponible en boutique (virtuelle et physique) et sur le site officiel de la marque.

Samsung limite la hausse de prix… et le nombre de nouveautés

La fiche technique du Galaxy S26 FE est très proche de celle du Galaxy S25 FE, avouons-le. Peu d’éléments ont changé. Mais, voyons-le positivement : rien n’a été enlevé non plus. Côté amélioration, nous en comptons trois. La première est le SoC. L’Exynos 2400 est assez logiquement remplacé par l’Exynos 2500, utilisé dans le Galaxy Z Flip 7. Il est gravé plus finement, promesse de meilleures performances et d’une gestion améliorée de l’énergie.

Le deuxième changement est beaucoup plus discret. Il s’agit du capteur selfie dont la lentille offre un angle de vue plus large. Nous passons de 80° à 85°. Samsung présente cela comme un vrai changement pour les amateurs de selfies en groupe. À l’usage, seuls les plus experts des autoportraits verront la différence.

Le dernier changement, enfin, concerne l’esthétique. Samsung a modifié l’intégration des capteurs photo. Ces derniers ne sont plus indépendants et sont, comme pour les autres S26, intégrés dans un module global. En revanche, contrairement aux S26, ces trois objectifs ne sont pas protubérants et sont intégrés dans le module, pour un résultat épuré et moins épais. Cette légère modification n’a pas d’impact sur les dimensions, mais alourdit légèrement le téléphone de 3 grammes.

Toujours pas d’écran LTPO dans la gamme FE

Pour le reste, aucun changement. L’écran conserve la même taille (6,7 pouces), la même nature (Dynamic AMOLED 3X), la même définition (Full HD+) et la même résolution, la même luminosité (1900 nits en pointe locale avec du contenu HDR) et le même taux de rafraichissement (120 Hz adaptatif). Pas de LTPO ici, bien évidemment. La fréquence peut donc varier de 60 Hz à 120 Hz. C’est l’un des aspects qui nous chagrinent le plus, parce que le prix du téléphone est élevé.

La quantité de RAM reste identique : 8 Go (les barrettes de 12 Go aux modèles plus onéreux). La capacité de la batterie ne change pas non : 4900 mAh, avec la promesse de 29 heures d’autonomie en lecture vidéo en local et en continu. La charge rapide reste à 45 watts (ce dont le Galaxy S26 ne profite toujours pas) et la charge sans fil monte à 15 watts. Les versions du Bluetooth et WiFi restent identiques : 5.4 et 6e, respectivement.

Côté photo, hormis l’angle de vision du capteur selfie, le reste n’évolue pas. Capteur principal stabilisé 50 MP avec ouverture à f/1.8. Capteur ultra grand-angle 12 MP avec ouverture à f/2.2. Téléobjectif stabilisé 8 MP avec ouverture à f/2.4 et zoom optique 3x (jusqu’à 30x en numérique). Et capteur selfie 12 MP avec ouverture à f/2.2. L’ensemble bénéficie du moteur « Pro Visual » pour l’amélioration des couleurs, des contrastes et de la lumière, en photo et en vidéo.

Une version vert d’eau charmante et une robe bleue élégante

Le corps du téléphone est toujours en aluminium renforcé et en verre minéral. Il s’agit de Gorilla Victus+ aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. La certification IP68 est toujours de mise pour la protection contre l’eau. Une fois en main, le smartphone est d’ailleurs agréable à utiliser. Attention au dos en verre : la finition est brillante et peut laisser des traces de doigts sur certains coloris. Signalons d’ailleurs notre petit coup de cœur pour la robe « vert d’eau », très printanière. Les deux autres couleurs sont moins acidulées : graphite, très (trop ?) classique, et bleu (plutôt élégant, en vrai).

Côté logiciel, le Galaxy S26 FE sera livré avec One UI 9.0, la toute nouvelle mouture de l’interface de Samsung basée sur Android 17. Nous avons déjà pu la croiser dans les Z Flip8, Z Fold8 et Z Fold8 Ultra. Et c’est bien de la retrouver directement ici. Comme tous les téléphones haut de gamme de Samsung (séries S et Z), le Galaxy S26 FE bénéficiera de 7 ans de mise à jour du système d’exploitation et des patches de sécurité.

Samsung AI à l’honneur (à défaut d’évolution technologique)

Nous y retrouvons une grande partie des nouveautés déjà annoncées par Samsung, à savoir la dernière version d’Entourer pour chercher, Now Nudge, la retouche de photo en langage naturel, le scanner intelligent de document, le filtrage des appels, le recadrage dynamique en vidéo, le verrouillage de l’horizon ou encore le mode nuit en vidéo. Le Galaxy S26 FE est également le premier à bénéficier de la toute dernière évolution de Smart Switch. Cette longue liste prouve, une fois encore, que c’est vraiment du côté logiciel, et notamment de l’IA, que les nouveautés de ce téléphone sont les plus flagrantes.

Voilà donc tout ce qu’il faut savoir sur le Galaxy S26 FE, successeur assez sage du Galaxy S25 FE qui attire pourtant notre attention grâce à une augmentation de prix maitrisée, notamment sur la version 256 Go. Reste à savoir si, à l’usage et avec les mêmes composants, cet Exynos 2500 fera mieux l’affaire que l’Exynos 2400 un an avant lui. Réponse dans notre test complet, très prochainement.