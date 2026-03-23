Test Samsung Galaxy S26+ : est-ce juste un Galaxy S26 dans un châssis plus grand sans les atouts de l’Ultra ?

Le Samsung Galaxy S26+ est l’un des trois derniers modèles haut de gamme de la firme sud-coréenne. Placé au centre de la famille, il est souvent considéré comme le parent pauvre de la famille. Mais le terminal est-il juste un Galaxy S26 plus grand sans les atouts de la version Ultra ? Ou offre-t-il un bon compromis entre ces deux modèles ? Nous l’avons testé pour vous.

Samsung a présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme le 25 février dernier : la série Galaxy S26 – que nous avons eu l’occasion de prendre en main en attendant nos tests complets. Celui sur le Galaxy S26 Ultra et son écran anti-espion exclusif est déjà en ligne. Il est désormais temps de passer au crible l’un des deux autres modèles : le Galaxy S26+.

Dans la famille des Samsung Galaxy S, la version + a une position particulière et elle n’est pas nécessairement la plus enviable : il est le parent pauvre de la fratrie. Face à Bixby, les utilisateurs ont tendance à choisir un autre assistant IA (Gemini pour ne pas le citer) et il semble que le même sort soit réservé au Galaxy S26+. Les utilisateurs qui préfèrent un smartphone compact et moins « cher » se tourneront vers le Galaxy S26 de base, là où ceux qui préfèrent un grand écran privilégieront probablement le Galaxy S26 Ultra, quitte à mettre 200 euros de plus.

Cette version +, certains l’avaient même enterrée avant sa sortie, déclarant qu’elle serait définitivement remplacé par le modèle Edge. C’est finalement tout le contraire qui s’est produit. Et pour cause, le modèle + a des arguments à faire valoir.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S26+ est d’ores et déjà disponible sur le site de la marque, ainsi que chez les revendeurs partenaires. Il est décliné en six coloris, dont deux sont exclusifs au site officiel de Samsung. Ainsi, retrouvez le smartphone en violet, noir, bleu et blanc partout ; et en or rose et argent seulement sur Samsung.fr.

La boîte contient la notice, évidemment, mais aussi un câble USB-C et le traditionnel outil d’éjection de SIM. Pour une coque ou un adapteur secteur, il faudra passer à la caisse. En parlant de ça, voici les prix affichés pour le Galaxy S26+ :

12 Go + 256 Go : 1 269 euros

12 Go + 512 Go : 1 469 euros

Pour rappel, le S25+ avec un stockage de 256 Go était à 1 169 euros, celui avec 512 Go à 1 289 euros. À stockage équivalent, le S26+ subit donc une augmentation respective de 100 et 180 euros. Ici, l’inflation plus forte sur la version à 512 Go ne s’explique même pas par de la RAM supplémentaire – contrairement au Galaxy S26 Ultra.

Selon la marque sud-coréenne, la gamme Galaxy S26 marque une étape importante. Mais aussi nombreux soient-ils, les changements et améliorations apportées à cette nouvelle génération justifient-ils cette hausse tarifaire ? C’est ce que nous allons vérifier avec ce test.

Design et interface

Amorçons notre tour du propriétaire avec ce que l’on voit en premier : le design. Au premier coup d’œil, par rapport à son prédécesseur, circulez, il n’y a rien à voir : le Galaxy S26+ reprend les mêmes dimensions (158,4 x 75,8 x 7,3 mm) et pèse le même poids – à savoir 190 g. Il conserve donc ce look assez rectangulaire, mais aux coins arrondis, typique des Galaxy S. Sa prise en main est très agréable, même à une main.

Le cadre est toujours en aluminium Armor et le dos recouvert d’un verre Corning Gorilla Glass Victus 2. L’appareil demeure certifié IP68 contre les éclaboussures. Quant aux boutons du volume et de verrouillage : ils restent positionnés sur la tranche à gauche du module photo.

Mais dans le détail, on constate un changement spécifique et il concerne justement le bloc photo, qui se paie une protubérance sur le Galaxy S26+ – mais également chez ses frères, pour une photo de famille plus harmonieuse. Elle englobe les trois capteurs, le flash demeurant directement sur le dos du terminal. Résultat : posé sur la table, le Galaxy S26+ est un peu bancal.

Au-delà de l’incontournable code PIN, deux solutions vous sont proposées pour déverrouiller votre smartphone : la reconnaissance faciale, grâce à la caméra selfie logée dans un poinçon centré en haut de l’écran, et le déverrouillage par empreinte digitale, via le lecteur bien positionné sous la dalle.

Abordons désormais la question de l’interface. Le Galaxy S26+ est livré avec la dernière version de la surcouche de Samsung : One UI 8.5, qui est basé sur Android 16. One UI est l’une des interfaces – si ce n’est la plus – les plus riches et fluides. L’écran d’accueil offre toujours ces deux pages, le tiroir d’application avec sa barre de recherche activé par défaut, tout comme les boutons de navigation que vous pouvez évidemment remplacer par les gestes, mais également le volet latéral pour le multitâche, l’écran Discover accessible en glissant vers la droite, le volet des notifications en tirant vers le bas à gauche de l’écran et celui des réglages rapides à droite.

Lorsque vous configurez le smartphone, l’interface vous propose d’installer plusieurs « applications recommandées », parmi lesquelles figurent l’enregistreur vocal, Samsung Internet, l’Horloge ou encore Samsung News : vous pouvez décocher celles qui ne vous intéressent pas.

Le Galaxy S26+ embarque, par défaut, les applications natives Samsung, la suite Google, mais également une dizaine d’applications commerciales. Parmi elles, notamment, deux réseaux sociaux de Meta (Instagram et Facebook), Spotify, Netflix, ainsi qu’un groupe d’applications baptisé Microsoft et composé de Microsoft 364 Copilot, OneDrive, Outlook et LinkedIn. Notez qu’il est facile de se débarrasser de ces bloatwares pour gagner de la place sur votre appareil.

Comment parler de smartphone aujourd’hui sans évoquer le volet IA ? On ne peut pas dire que Samsung ne vous laisse pas le choix : entre son assistant IA maison Bixby – qui connaît une renaissance après avoir été le parent pauvre de la famille des IA (finalement à l’image du modèle + dans la gamme Galaxy S26) –, Perplexity qui vient désormais soutenir Bixby et l’indétrônable Gemini, invocable via un appui prolongé sur le bouton de verrouillage.

Vous retrouvez également toute la suite d’outils Galaxy AI, qui n’est pas trop intrusive : libre à vous d’aller activer (ou non) ses fonctionnalités dans les Paramètres du téléphone (Assistant Appel, Messages, Notes, Photo, ou encore la Gomme audio et le Studio création…). Certaines ont été améliorées, comme le studio création qui prend désormais en charge les instructions textuelles (plus besoin de gribouiller) et introduit deux nouveaux styles (Dessin au marqueur et Esquisse d’enfance), le Filtrage d’appel qui répond aux appels à votre place pour vous laisser le temps de réfléchir si vous souhaitez ou non prendre la communication, ou encore Now Brief qui prend en compte de nouvelles sources d’information.

Un nouvel outil vient aussi rallonger la liste : Now Nudge. Cette fonctionnalité analyse ce qui s’affiche sur votre écran et suggère des actions pertinentes. Par exemple, créer un événement de calendrier si quelqu’un évoque un rendez-vous dans l’une de vos conversations par message – c’est d’ailleurs dans ce type d’application que l’outil se montre le plus utile. Si le traitement des données en ligne est mis en avant pour ses meilleurs résultats et parce qu’il est indispensable pour certaines fonctions d’intelligence avancée, il est également possible d’activer une option de traitement local uniquement. Ainsi, si l’IA est présente au point d’être un argument de vente, elle n’est pas intrusive avec One UI – contrairement à d’autres environnements.

Écran, performances et batterie

Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe en façade : l’écran. Ici, rien de nouveau apparemment : il semble que ce soit le même que sur le Galaxy S25+. Mais, après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? La dalle, donc : il s’agit d’une Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces. Si la définition maximale est Quad HD+, notez que le Galaxy S26+, comme la version Ultra, dispose également du Full HD+, qui est le réglage par défaut, et du HD+, réduisant tous deux la consommation d’énergie. La résolution est toujours la même, quelle que soit la définition, à savoir 3120 x 1440 – soit un format 19,5/9e. À titre de comparaison, la définition maximale sur le Galaxy S26 de base est le FHD+. Aussi, le Galaxy S26+ profite d’un taux de rafraîchissement adaptatif (LTPO) 16120 Hz.

Place à la colorimétrie maintenant. Elle est excellente : en mode Naturel, le blanc s’approche du blanc pur (6 500°) avec une température de 6 485°. En mode Vif, on s’en éloigne avec une accentuation du bleu : 6 928°. Avec profil « naturel », le score du delta E moyen est excellent : 1,6. Le gamma moyen est parfait (2,2) et la température moyenne est de 6 369.

Comme pour le Galaxy S25+ – et toute la gamme Galaxy S26 –, la luminosité reste la même sur le papier : 2 600 nits en pointes locales. Notre sonde à, quant à elle, mesuré une luminosité manuelle maximale de presque 408 nits avec le profil Naturel et de 413 nits avec le schéma de couleurs « Vif ». Si l’on active la fonction « Luminosité supplémentaire », elle atteint respectivement 688 et 703 nits – une possibilité bienvenue pour utiliser son smartphone en extérieur par grand soleil . Comme pour le Galaxy S26 Ultra, on enregistre donc une luminosité manuelle maximale moins élevée qu’avant, alors que l’écran est censé être le même. La raison réside probablement en deux mots : préserver l’autonomie.

Sous le capot, le Galaxy S26+ embarque un processeur maison sur mesure : l’Exynos 2600 pour Galaxy. Cela a été un grand sujet : si le public était sceptique sur ses capacités avant même la sortie de la gamme Galaxy S26+, nous nous faisions déjà les avocats du diable. Mais en pratique, qu’a-t-il dans le ventre ce SoC mal-aimé ?

Les tests techniques font état d’une très grande puissance pour tous les usages. Ils montrent même que le GalaxyS26+ se défend très bien face aux smartphones premium dotés du SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, pourtant présenté comme un monstre de puissance – à savoir le Galaxy S26 Ultra, le Honor Magic8 Pro, le OnePlus 15 et le Realme GT 8 Pro. Sur deux tests, le Galaxy S26+ est même au-dessus de chacun d’eux, ainsi que de l’Oppo Find X9 Pro. C’est avec AnTuTu que l’écart se creuse un peu : sur tous les smartphones cités précédemment, le Galaxy S26+ est avant-dernier derrière le Motorola Signature – qu’il bat sur tous nos benchmarks, à l’exception à peu de chose près de celui de PCMark. Sur le benchmark CPU multi-core de Geekbench 6 en revanche, seuls le Galaxy S26 Ultra et le Honor Magic8 Pro ont obtenu un meilleur score – et l’écart n’est pas titanesque non plus.

En résumé, en termes de performances, le Galaxy S26+ se situe légèrement au-dessus du OnePlus 15 et du Motorola Signature. Là où le bât blesse, c’est vraiment au niveau de la stabilité qui est assez peu élevée : si vous êtes un grand joueur, le Galaxy S26+ ne sera probablement pas votre meilleur allié. Sur les tests les plus exigeants, les stress tests qui poussent le terminal dans ses retranchements, la stabilité est comprise entre 46,4 et 64,8 % – la moyenne étant de 55 %. Cela reste un peu mieux que le Find X9 Pro d’Oppo et le Realme GT 8 Pro, mais c’est nettement moins bien que le score obtenu par le OnePlus 15 et le Honor Magic8 Pro.

Notons toutefois que, en pratique, nous avons pu tester le gourmand Genshin Impact réglé sur 60 FPS pendant 30 minutes et que nous n’avons connu aucun ralentissement. Les scores de stabilité peu élevés pourraient être dus à la chauffe liée à la torture subie par l’appareil lors des stress tests. Mais il semble que dans des conditions normales d’utilisation, la gestion thermique soit maitrisée : il y a de la chauffe, mais rien de désagréable. Pendant notre session de jeu, la température maximale mesurée avoisinait les 39° sur le dos au niveau du processeur et les 37° sur les tranches. De plus, en une demie heure, le smartphone n’a perdu que 7 % de batterie.

En parlant de batterie, celle du Galaxy S26+ a une capacité de 4 900 mAh (contre 4 300 pour le Galaxy S26 standard) – comme son prédécesseur, mais il aurait gagné 1 heure de lecture vidéo si l’on se fie à ce qu’avance la marque. Selon la marque, c'est Côté autonomie, le test PCMark, qui simule un usage quotidien (réseaux sociaux, édition photo et vidéo, streaming, bureautique, navigation web…) et s’arrête à 20 %, a enregistré une autonomie continue de 15 heures 55 minutes. On peut traduire cette indication par, environ, 2 jours standard d’utilisation. Ce qui est plutôt cohérent avec notre expérience – même si cela varie évidemment en fonction de l’usage que l’on en a.

Mais une batterie, quelle que soit son autonomie, fini inéluctablement par se vider. Le Galaxy S26+ est compatible avec une charge filaire rapide 45 watts et une charge rapide sans fil 20 watts, l’appareil étant compatible avec la norme Qi 2.2. Mais l’absence d’aimant dédié n’en fait pas la solution la plus optimale. Nous nous sommes donc munis d’un chargeur Samsung 45 watts pour voir combien de temps il faut au Galaxy S26+ pour passer de 0 à 100 % et pour vérifier la promesse faite par la marque : « jusqu’à 69 % de charge en 30 minutes ». Premier constat : Résultat : la batterie s’est complètement rechargée en exactement 1 heure et 7 minutes – et elle n’aura atteint « que » 52 % en 30 minutes. Voici tout de même quelques étapes intermédiaires :

10 min : 17 %

20 min : 35 %

30 min : 52 %

40 min : 67 %

50 min : 82 %

1 heure : 94 %

Le Galaxy S26+, comme la plupart des smartphones aujourd’hui, propose plusieurs solutions pour prendre soin de sa batterie. Si le mode « Protection de la batterie » est activé, l’appareil arrête la charge à 100 %, puis la reprend à 95 %. Ça, c’est le mode basique. Il existe également une protection « maximale », qui limite en permanence la charge au niveau que vous avez défini (entre 80 et 95 %). En protection « basique », vous avez aussi l’option « Protection mode veille » qui interrompt la charge à 80 % pendant votre sommeil, avant de la reprendre juste avant votre réveil.

Photo, vidéo et audio

Enfin, passons au volet photo. Côté matériel, rien de nouveau sous le soleil : le Galaxy S26+ reprend la configuration de son prédécesseur – qui, lui-même, reprenait celle de la génération précédente. On la retrouve également chez son petit frère, le Galaxy S26. Voici les détails :

Grand angle : capteur 50 Mp avec zoom de qualité optique 2x

Ultra grand angle : capteur 12 Mp

Téléobjectif : capteur 10 Mp avec zoom optique 3x

Selfie : capteur 12 Mp

Mais alors, que vaut cette partie photo dont les améliorations sont logicielles ? Elle est globalement très satisfaisante. En journée, les prises de vues sont détaillées, les textures et la colorimétrie naturelles. L’exemple ci-dessous en témoigne, même le grain de beauté sur la truffe du chat étant visible.

De plus, Samsung promet des « photos sublimées la nuit » et c’est le cas grâce au traitement logiciel qui offre une meilleure luminosité et un rendu des couleurs plus fidèle. Le Galaxy S26+ ne transforme pas les scènes de nuit en scène diurne, que ce soit avec ou sans le mode nuit – en témoigne l’exemple ci-dessous. Le mode nuit permet toutefois de gagner en détails : les étoiles sont davantage visibles sur le cliché avec le mode nuit activé. Ce dernier l’est par défaut, mais il est possible de le désactiver. De plus, il vous propose deux temps de pose différent : celui par défaut et un plus long.

Mais le volet photo n’est, pour autant, pas exempt de petits défauts. Voyons ses atouts et ses faiblesses un peu plus dans le détail. Les gros plans réalisés avec le capteur principal sont convaincants, avec un bel effet de bokeh et le piqué est bien maîtrisé. L’exemple ci-dessous l’atteste avec la précision sur les pistils et le détail de la toile d’araignée sous les pétales. On a une perte de netteté sur les pétales extérieurs, mais ce n’est pas nécessairement un défaut : ça donne un côté plus organique.

Toutefois, la mise au point est parfois un peu difficile. C’est d’autant plus vrai de nuit, où on perd encore davantage en netteté : la pose et la stabilité du photographe sont donc importantes – tenir la branche pour empêcher les mouvements a permis d'obtenir un cliché plus net.

D’un capteur à l’autre – et donc d’un zoom à l’autre – on observe une divergence colorimétrique. C’est particulièrement flagrant avec le ciel des photos ci-dessous. Si l’ultra grand angle offre un ciel plus sombre, le capteur principal son zoom optique 2x est celui qui représente le mieux la réalité, là où le téléobjectif offre un ciel plus pastel – voire délavé avec le zoom numérique 10x, 20x et 30x. On préfèrera donc le zoom optique du grand angle (2x) à celui du téléobjectif (3x).

Par ailleurs, les photos qui en résultent du zoom numérique souffrent de bruit et donc d’une perte de netteté, ce à quoi le traitement logiciel vient notamment appliquer un lissage qui renforce l’effet aquarelle du cliché – y compris dans les meilleures conditions de prises de vue possibles. S’arrêter au zoom 10x paraît être la meilleure option.

Abordons maintenant la question de l’ultra grand angle. Il produit de bons clichés : en journée, la distorsion est plutôt maîtrisée, les extrémités ne souffrant que peu d’un effet fisheye ; de nuit, cela reste correct.

Le capteur selfie produit des photos de bonne facture. Le piqué est maîtrisé, le rendu naturel : on y distingue bien les détails au niveau des yeux, des sourcils, la texture des lèvres ou encore les rougeurs de la peau. Et ce, même avec des cheveux sur le visage. La qualité est moindre que sur le capteur principal avec un peu plus de grain, mais c’est normal.

Les portraits sont globalement très bons, en journée comme de nuit. Avec le capteur selfie, le bokeh est bien géré, même si les petites mèches rebelles peuvent parfois se retrouver floutées.

Étonnement, sur certains clichés, il l’était même mieux qu’avec le capteur principal, qui a pu être pris en défaut – même si cela était rare – : le détourage du sujet semblant parfois plus « artificiel » et la mise au point plus capricieuse comme sur la photo à droite ci-dessous. Notons qu'avec le capteur principal, les contrastes sont plus appuyés et les couleurs plus affirmées.

En soirée, les portraits sont là encore plutôt très bons. On perd évidemment en netteté par rapport aux prises de vue en journée, mais le mode nuit apporte une luminosité – par définition lacunaire dans ces conditions – plus que bienvenue. Si le traitement tente de préserver une authenticité (marques et rougeurs de la peau, paillette du maquillage), on observe tout de même un lissage – qui paraît plus fort avec le capteur selfie, qui pêche un peu plus niveau luminosité.

Au niveau de la vidéo, le Galaxy S26+ s’en sort bien. La stabilisation est plutôt bonne et le zoom vidéo fluide aide à éviter de trop gros à-coups – même si quelques saccades existent. De plus, dans ce domaine, le capteur principal demeure votre principal allié, en termes de détails et de luminosité : l’ultra grand angle est plus sombre, le téléobjectif subit davantage de bruit. De nuit, ces faiblesses sont exacerbées.

Passons enfin au volet audio. Sa configuration offre un son assez puissant (les 90 décibels sont atteints) et bien équilibré. On apprécie la spatialisation. Les aigus et mediums sont bien présents, on distingue les respirations et bruits de bouche lors de morceaux où l’interprète est très proche du micro et chuchote presque. Le volume poussé à 100 % n’est pas la configuration optimale, un grésillement pouvant se faire entendre. Grésillement que l’on retrouve également du côté des basses sous les 90 Hz – voire de petits « crachotements ». C’est dommage.

Du côté logiciel, One UI propose différents réglages pour améliorer et adapter l’expérience audio à vos préférences d’écoute : si le codec Dolby Atmos est nativement pris en charge (mais non activé par défaut) et offre plusieurs profils, vous pouvez également « jouer » avec l’égaliseur.

Alors, on achète ?

Le Galaxy S26+ apporte tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme : interface riche et durable, performances solides, écran excellent, volet photo très satisfaisant. Toutefois, plusieurs bémols sont à souligner : une stabilité correcte mais sans plus, une luminosité manuelle maximale moindre, des basses mal gérées sous un certain seuil qui font grésiller les haut-parleurs… et on regrette surtout le manque d’innovation, surtout matérielle. Même design (à part le bloc photo) que le Galaxy S25+, même configuration matérielle de la partie photo, même écran, même capacité de batterie… Cela semble un peu maigre pour justifier l’augmentation du prix d’une génération à l’autre.

Après, si l’on compare le Samsung Galaxy S26+ par rapport à ses grand et petit frères, il offre un bon équilibre entre la compacité du Galaxy S26 standard et l’opulence de la version Ultra, que ce soit en termes de performances, de prix ou d’endurance. Mais en comparaison avec la concurrence chinoise, le Galaxy S26+ peine à s’imposer comme un smartphone incontournable – surtout face à des tarifs aussi agressifs. Si l’Exynos 2600 du Galaxy S26+ se défend très bien, le smartphone reste légèrement en-dessous de plusieurs modèles, en termes de puissance pure, de stabilité, et parfois d’autonomie.