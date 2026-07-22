Galaxy Z Fold 8 Ultra officiel : Samsung présente son smartphone pliant le puis puissant

Le grand jour est arrivé : après des mois de spéculations autour de ses nouveaux smartphones pliants, Samsung les officialise enfin à l’occasion de son Galaxy Unpacked. Coup de projecteur sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra : nouveau nom, design, fiche technique, prix… Tout ce qu’il faut savoir sur le pliant le plus puissant de la gamme.

Samsung vient de dévoiler ses nouveaux smartphones pliants. Et, cette année, il y a de l’inédit tant au niveau des formats que de la nomenclature. On fait le point. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 : le design traditionnel ne trompe pas ; tandis que le nouveau format livre hérite du nom Galaxy Z Fold 8 « standard ».

Mais pourquoi Samsung a-t-il fait ce choix, qui pourrait davantage perdre les utilisateurs ? D’autant plus que « Ultra » serait l’épithète donné par Apple à son futur smartphone pliant au design similaire à celui du Galaxy Z Fold 8… La réponse est simple : le Galaxy Z Fold 8 Ultra, le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 donc, est le plus puissant de la gamme.

Cette précision étant faite, passons maintenant au plat de résistance : les spécifications techniques de ce modèle, qui a fait l’objet de nombreuses spéculations jusqu’à aujourd’hui. Samsung met désormais fin au suspense.

La fiche technique du plus puissant des Galaxy Z

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra arbore un design similaire au Galaxy Z Fold 7, il fait le même poids (215 grammes), mais est encore un peu plus fin une fois déplié : 4,1 mm d’épaisseur (contre 4,2 mm pour son prédécesseur). C'est donc le Galaxy Fold le plus fin. Il est disponible en quatre coloris : violet, blanc, graphite et techno vert. Voici les détails importants de sa fiche technique :

Écran externe Dynamic AMOLED 2X 6,5 pouces

Écran interne Dynamic AMOLED 2X 8 pouces

Luminosité culminant à 3 000 nits

QXGA et FHD

Vision Booster

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy

12 ou 16 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage

Batterie 5 000 mAh (contre 4 400 mAh pour son successeur) compatible charge filaire jusqu’à 45 watts ( 67 % en 30 minutes ) et charge sans fil jusqu’à 20 watts

(contre 4 400 mAh pour son successeur) compatible charge filaire jusqu’à 45 watts ( ) et charge sans fil jusqu’à 20 watts Capteur photo principal 200 MP

Capteur ultra grand angle 50 MP (contre 12 MP pour son prédécesseur)

Téléobjectif zoom 3x 10 MP

Capteur selfie 10 MP (interne et externe)

Moteur ProVisual pour la vidéo

Codec APV

Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0

Les principales améliorations du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Les principales améliorations résident donc dans la plus grande capacité de la batterie (la plus importante dans un Galaxy Z Fold, malgré le fait que ce soit le modèle le plus fin à ce jour). Mais elles se trouvent également dans la puissance de charge prise en charge, dans le modèle du SoC, dans la luminosité maximale, mais également dans la définition de l’ultra grand angle – qui est souvent le parent pauvre des configurations photos.

Surtout, souplesse et la résistance de l’écran ont également été améliorée grâce au Flex Titanium, un film en alliage et plaque de titane placé sous l’écran AMOLED inauguré par le Galaxy Fold 8 Ultra. De plus, ce modèle dispose d’un nouveau mécanisme d’ouverture facile : Armor FlexHinge.

Enfin, côté logiciel, le Galaxy Z Fold 8 Ultra est compatible avec Now Nudge, la fonctionnalité inédite de suggestions contextuelles automatiques inaugurée depuis peu sur les Galaxy S26 avec One UI 8.5. Now Nudge se manifeste sur le nouveau pliant de Samsung sous la forme de pop-ups et de notifications.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra sera disponible à partir du 7 août 2026, après deux semaines de précommandes. Mais à quel prix ? C'est désormais la question sur toutes les lèvres. Trêve de suspense, voici les prix des différentes configurations du Galaxy Z Fold 8 Ultra :

12+256 Go : 2199 euros

12+512 Go : 2399 euros

16 Go + 1 To : 2799 euros

Étant donné la crise des composants, il n’est pas étonnant que les prix du Galaxy Z Fold 8 Ultra subissent eux aussi une inflation par rapport à la génération précédente. Pour la même configuration, plus on monte en stockage et plus l’écart se creuse : 97 euros, 177 euros et 277 euros respectivement. Les nouveautés introduites par le Galaxy Z Fold 8 Ultra suffiront-elles à faire oublier cette hausse tarifaire ? Réponse dans notre test complet à venir.