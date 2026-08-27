Fini les mâts géants, cette machine chinoise produit de l’électricité là où aucune éolienne ne peut être construite

Les éoliennes finissent par buter sur des contraintes insurmontables lorsque le sol devient inaccessible. La Chine teste une solution différente avec un aéronef conçu pour exploiter des courants d’air à 4 000 mètres d’altitude. Un essai grandeur nature a désormais validé toutes les phases de fonctionnement.

s4000
Source : People’s Daily China

Plus haut dans l’atmosphère, les courants d’air sont généralement plus puissants et plus constants. Les industriels du secteur éolien cherchent donc depuis des années à ériger des structures toujours plus élevées pour profiter de meilleures conditions. La méthode rencontre toutefois très vite des obstacles matériels. Les volumes de béton nécessaires, l’acheminement des composants et le relief compliquent les chantiers. Certains chercheurs privilégient désormais des structures volantes, un concept déjà employé pour les télécommunications puisque des aéronefs stratosphériques remplis d’hélium fournissent des liaisons téléphoniques à 20 km d’altitude. Il fallait encore déterminer si cette méthode pouvait aussi générer du courant électrique.

Pékin accélère ses travaux sur les technologies liées à l’énergie. Ses laboratoires publics multiplient les publications et l’Académie chinoise des sciences a présenté au printemps un accumulateur solide fondé sur du lithium métal. Différents groupes étudient également les courants d’air d’altitude depuis longtemps. Une jeune pousse de Pékin, l’université Tsinghua et l’Institut de recherche sur l’information aérospatiale conçoivent conjointement des structures volantes toujours plus grandes. Leur appareil expérimental le plus récent a achevé un cycle d’essai intégral sur une installation du nord-ouest du territoire chinois.

Le S4000 a atteint 4 000 mètres avant d’acheminer le courant jusqu’à terre

Le S4000 ressemble à un dirigeable au gabarit comparable à celui d’un Boeing 747. L’hélium contenu dans son enveloppe assure la montée. Des turbines légères disposées sur ses flancs récupèrent ensuite l’énergie du vent pour produire du courant, tandis qu’un câble d’amarrage transporte cette production jusqu’à terre et garde l’aéronef en place. D’après la CCTV, l’expérience comprenait la montée, le maintien à l’altitude visée, la génération électrique puis un retour maîtrisé. Les paramètres communiqués seraient tous conformes. Le prototype grimpe deux fois plus haut que le S2000, son prédécesseur limité à 2 000 mètres.

Ce système aérien vise principalement les secteurs difficiles à équiper. Dans les déserts, sur les hauts plateaux, les îles ou les régions sinistrées, le S4000 peut passer d’un emplacement à un autre, contrairement à un parc éolien traditionnel qui exige routes et fondations. Ses concepteurs promettent une compatibilité avec les infrastructures électriques existantes ainsi qu’une longévité de vingt ans. Aucun chiffre sur sa puissance n’a toutefois été publié, et aucune vérification indépendante ne confirme encore ces performances. En janvier, le S2000 avait injecté 385 kWh au réseau local.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

N’installez surtout pas cette mise à jour de Windows 11, elle saccage votre bureau

Windows 11 accueille une nouvelle version optionnelle avec trois fonctionnalités espérées depuis longtemps. Pourtant, les premières réactions apparues après son lancement refroidissent fortement les attentes. Sur quantité d’ordinateurs, son application…

Les Pixel 11 Pro ont un bug de son quand vous enregistrez une vidéo, mais il y a des solutions

Des internautes font état d’un nouveau bug sur leur Pixel 11. Il se manifeste quand vous filmez avec le mobile dans certaines conditions. À ce stade, on en ignore la…

Mars cachait encore une bizarrerie et cette découverte relance le débat sur son mystérieux passé

Mars cache de nombreux secrets dans ses profondeurs et les scientifiques les percent peu à peu. Parmi eux figure une « anomalie » thermique récemment découverte. Et elle pourrait être l’une des…

Google Messages : ce bug agaçant vient mettre le bazar dans vos conversations

Un nouveau bug affecte certains utilisateurs de Google Messages : leurs conversations, aussi bien individuelles que de groupe, se mettent soudainement à se diviser en plusieurs fils. Ce n’est pas des…

Nouveautés Netflix septembre 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Cette découverte pourrait apporter le très haut débit là où la fibre n’arrivera jamais

La fibre optique ne peut pas raccorder chaque foyer, car son installation coûte trop cher. Des scientifiques de France et d’Afrique du Sud ont expérimenté une autre piste sur un…

Cineby : le site de streaming illégal détaille sa fermeture, elle se fera par étapes

Après avoir soudainement annoncé sa fermeture, le site de streaming Cineby explique comment elle va se dérouler exactement. Pas de disparition brutale, mais des étapes successives. Nous l’apprenions dans le…

Meta Ray-Ban : filmer sans qu’on le sache était d’une facilité déconcertante, un correctif arrive

Meta avait renforcé la sécurité de ses lunettes connectées pour qu’on ne puisse pas filmer sans que la LED s’allume. Mais la firme avait oublié un détail permettant de contourner…

Le rapport d’OpenAI sur son IA devenue incontrôlable dévoile un détail que personne n’avait vu venir

En juillet, plusieurs modèles d’OpenAI lancés sur une épreuve de cybersécurité ont fini par pirater Hugging Face sans ordre humain. Le créateur de ChatGPT détaille aujourd’hui les cinq jours durant…

Gemini Notebook intègre Google Play Books pour résumer et analyser vos livres par IA

L’outil de prises de notes et résumés IA Gemini Notebook peut désormais piocher dans les livres achetés sur Google Play Books. Votre bibliothèque numérique change de dimension. Gemini Notebook, anciennement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.