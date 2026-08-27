Google Keep : cette fonction manquait cruellement à l’application de prise de notes, elle arrive enfin

Alors qu’une fonction phare de Google Keep a migré en début d’année vers Tasks, l’application de prise de notes de la firme de Mountain View s’offre enfin une fonction essentielle pour un tel service, à tel point qu’il est étonnant que le géant de la tech ne l’ait pas proposée avant. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Voici comment accéder à la nouvelle option Rechercher dans la note.

En 2024, une rumeur avait fait s’inquiéter les utilisateurs de l’application de prise de notes de la firme de Mountain View : Google Keep allait disparaître. Le géant de la tech avait finalement rassuré sa communauté en expliquant qu’il comptait, au contraire, mieux l’intégrer au sein de son écosystème.

En début d’année, Google a donc opéré la migration des rappels Keep vers Tasks. Mais cette fois-ci, une mise à jour vient combler le plus gros manque de l’application. Cette nouveauté lui permet notamment de rattraper son retard sur la concurrence, mais elle va surtout significativement améliorer l’expérience des utilisateurs. Ces derniers n’auront plus à chercher pendant des heures une expression noyée dans leurs notes.

Google Keep s’offre enfin une fonction de recherche, il était temps

Qu’y a-t-il de plus frustrant que de savoir ce que l’on cherche dans un document mais de ne pas le retrouver ? La question est rhétorique. Heureusement, nombreuses sont les applications de prise de notes qui proposent une fonction de recherche – comme Notes d’Apple. Mais, jusqu’à présent, Google Keep ne faisait étrangement pas partie de cette catégorie.

Heureusement, le géant de Mountain View s’est affairé à combler cette lacune : la fonctionnalité Rechercher dans la note vient discrètement de faire son apparition au sein de l’application. Pour y accéder, rien de plus simple :

Ouvrez Google Keep,

Sélectionnez une note,

Appuyez sur le menu à trois points verticaux situé en bas à droite de l’écran,

Sélectionnez la nouvelle fonction Rechercher dans la note, qui s’accompagne d’une icône de la forme d’une loupe à sa gauche.

Vous n’avez plus qu’à taper le terme ou l’expression recherchés et appuyer sur l’icône de loupe en bas du clavier. Le terme saisi apparaît alors surligné en jaune. Pour passer d’une occurrence à une autre, il vous suffit d’appuyer sur les flèches qui pointent ou vers le haut, ou vers le bas. Notez que, pour faciliter la navigation et avoir une meilleure visibilité globale des mentions, vous pouvez très bien réduire le clavier.

Il semble que ce soit une mise à jour côté serveur qui introduise cette fonctionnalité au sein de l’application Google Keep sur Android. Elle est, par exemple, disponible sur notre Google Pixel 10 Pro. Ainsi, si vous ne la voyez pas encore sur votre smartphone, n’hésitez pas à vérifier que votre application est bien à jour ; autrement, Rechercher dans la note ne devrait pas tarder à arriver sur votre appareil.

Une autre nouveauté devrait d’ailleurs bientôt suivre : Keep Live. Cette fonction présentée lors de l’édition 2026 de la conférence Google I/O permettra aux utilisateurs de créer des notes uniquement à la voix.