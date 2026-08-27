Galaxy S26 Ultra : adieu le bug de l’écran rouge, Samsung déploie enfin le correctif promis

Après des mois à se traîner un écran rougeâtre, les propriétaires de Galaxy S26 Ultra vont enfin pouvoir souffler. Samsung est en effet en train de déployer la mise à jour logicielle qui devrait résoudre cet agaçant problème.

Après seulement quelques semaines de vie, le Galaxy S26 Ultra était déjà au cœur de plusieurs polémiques. Plusieurs utilisateurs se sont d’abord plaints de maux de tête, puis c’est un bug bien fâcheux qui a touché le flagship. En effet, les témoignages ont émergé çà et là depuis le mois de mars : les internautes s’inquiétaient alors de voir l’écran de leur smartphone afficher une teinte rougeâtre.

Ce n’est qu’en juillet dernier que Samsung a déclaré avoir investigué le problème. Et bonne nouvelle : il est d’origine logicielle et non matérielle. La firme sud-coréenne s’épargne donc le remplacement de centaines d’unités, un patch correctif semblant suffisant pour régler le problème. Mais depuis cette annonce, les utilisateurs attendent toujours cette mise à jour logicielle. Il semble que Samsung commence enfin à la déployer.

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Le correctif de l’écran rouge des Samsung Galaxy S26 Ultra débarque

Comme l’a repéré le site SamMobile, Samsung a déployé une mise à jour logicielle pour la gamme Galaxy S26 en Corée le 26 août. Elle comprend le patch de sécurité de ce mois-ci, mais elle apporterait également la solution pour corriger le problème de l’écran rouge du modèle Ultra.

En effet, le géant de la tech a publié hier un message dans l’application Samsung Members en Corée du Sud dans lequel il indique : « Pour le phénomène selon lequel l’écran semble rouge dans le cas de certaines unités de Galaxy S26 Ultra, l’optimisation des couleurs via la mise à jour logicielle sera appliquée à partir d’aujourd’hui. Veuillez l’installer lorsque vous recevrez la notification de mise à jour. »

Le pays d’origine de Samsung a toujours la primeur des mises à jour, mais celle-ci ne devrait pas tarder à être exportée en dehors de la Corée et être disponible sur votre appareil. Ainsi, si vous êtes touché par ce problème d’écran rougeâtre, votre patience devrait bientôt être récompensée.

Reste que l’entreprise ne donne pas, dans ce message en tout cas, davantage d’informations quant à l’origine du bug. Mais comme les spéculations l’ont déjà évoqué, il ne serait pas étonnant que la nouvelle technologie de l’écran Privacy Display du Galaxy S26 Ultra ne soit pas étrangère à ce problème – ce modèle étant le seul concerné au sein de la gamme.