Samsung Galaxy Watch 9 officielle : plus autonome, plus fine et plus lumineuse, la nouvelle montre connectée promet du lourd

Samsung peaufine sa formule avec la nouvelle Galaxy Watch 9. Plus fine, plus légère et dotée d’un écran ultra-lumineux, elle mise sur la puissance du processeur Snapdragon Wear Elite et les fonctions intelligentes de Galaxy AI pour changer vos habitudes en matière de santé.

Samsung Galaxy Watch 9

Parallèlement à sa déclinaison Ultra, Samsung renouvelle sa gamme principale de montres connectées avec la présentation officielle de la Galaxy Watch 9. Sans révolutionner une formule esthétique qui a déjà fait ses preuves, le géant sud-coréen peaufine sa copie en misant sur une finesse accrue, un confort optimisé et une intégration massive de l'intelligence artificielle pour le suivi de la santé.

Une silhouette affinée et un confort plume

Visuellement, la Samsung Galaxy Watch 9 s'inscrit dans la continuité directe de sa devancière en reprenant le design circulaire et épuré de la Galaxy Watch 8. L'évolution se cache dans les détails, et plus particulièrement dans l'épaisseur du boîtier. Avec seulement 8,6 mm de finesse, la Galaxy Watch 9 subit une cure de jouvence bienvenue par rapport aux 9,8 mm affichés par la Galaxy Watch 8, la rendant encore plus discrète au quotidien.

Le confort au poignet a également été au centre des préoccupations des ingénieurs. Le nouveau bracelet de la montre est 25 % plus léger que celui du modèle précédent. Cette prouesse est rendue possible grâce à une nouvelle structure alvéolée baptisée “Air Pocket”, qui améliore la respirabilité tout en réduisant le poids global.

Samsung Galaxy Watch 9

La Watch 9 se décline en deux tailles de boîtier éprouvées : 40 et 44 mm. La version la plus compacte (40 mm) affiche un poids plume de 31,5 grammes et s'habille de coloris graphite ou crème. L'édition plus généreuse (44 mm) pèse quant à elle 34 grammes et se décline en graphite ou en argent.

Un écran ultra-lumineux et une puissance de pointe

Côté affichage, la Galaxy Watch 9 arbore un écran de 1,34 pouce. La véritable innovation réside dans sa luminance, qui grimpe en flèche pour atteindre les 3000 nits. À titre de comparaison, cette valeur propulse la Watch 9 au sommet des montres connectées grand public traditionnelles, surpassant de loin la majorité des concurrentes du marché (qui oscillent généralement entre 1000 et 2000 nits) et égalant les performances de certains modèles outdoor d'élite.

Pour animer cette dalle exigeante, Samsung intègre le tout nouveau processeur Snapdragon Wear Elite. Cette puce de dernière génération permet au constructeur de promettre une fluidité irréprochable, une meilleure efficience énergétique ainsi qu'un suivi GPS grandement amélioré, idéal pour la précision du tracé des coureurs urbains.

Samsung Galaxy Watch 9

L'autonomie profite directement de ces optimisations. Équipée d'une batterie de 390 mAh, la montre voit son endurance globale progresser de 20 %. Selon Samsung, la Galaxy Watch 9 est désormais capable d'assurer jusqu'à 30 heures d'autonomie en usage intensif (avec suivi sportif et capteurs activés) et de grimper jusqu'à 50 heures en usage standard.

Santé connectée et interaction avec Gemini

C'est sur le terrain logiciel que la Galaxy Watch 9 se distingue le plus, portée par les algorithmes de Galaxy AI. La montre introduit ainsi un “score de cœur” inédit et un calcul précis de la charge cardio pour aider les utilisateurs à mieux calibrer leurs entraînements. Un indice fitness fait également son apparition, tout comme un mode de protection de l'audition, capable d'analyser le volume sonore environnant pour préserver l'utilisateur.

Enfin, l'ergonomie s'enrichit d'un nouveau “geste” particulièrement intuitif : il suffit désormais de lever le poignet vers le haut pour déclencher instantanément l'assistant vocal Gemini et interagir de manière naturelle.

Samsung Galaxy Watch 9

Un prix qui augmente, mais on en comprend (presque) la raison

La Samsung Galaxy Watch 9 sera commercialisée à partir de 409 euros pour sa version de base. Un tarif en légère hausse par rapport au prix de lancement de la Galaxy Watch 8 (qui démarrait à 349 euros), mais pleinement justifié par l'intégration du nouveau processeur Elite et des fonctions d'intelligence artificielle avancées.


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