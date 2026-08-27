Pas plus de 2 heures d’Instagram et Facebook par jour : Meta serre la vis pour les mineurs

Suite à un accord signé dans le cadre du procès où Meta est accusé d’avoir rendu les jeunes accrocs aux réseaux sociaux, la firme prend des mesures radicales aux États-Unis.

Meta
Crédits : 123RF

Longtemps laissés libres de faire à peu près ce qu’ils voulaient, les réseaux sociaux sont depuis quelques années dans le viseur de nombreux gouvernements qui n’en peuvent plus de leurs dérives. Surtout celles qui portent atteintes à la santé mentale, voire physique, des mineurs. En France, l’interdiction de Facebook, Instagram, TikTok et consorts aux moins de 15 ans n’a finalement pas aboutie, mais le projet n’est pas abandonné pour autant. Surtout que l’Union européenne aussi veut limiter l’usage de ces plateformes au sein des ses pays membres.

Aux États-Unis, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp…) est carrément accusé de rendre les jeunes accrocs à ses services. Une plainte groupée de plusieurs états américains réclament 1400 milliards de dollars de dommages et intérêts. Plus que ce que le groupe pourrait payer. Quelques jours après le début du procès débuté le 18 août, Meta trouve un accord avec 50 des 52 États : 18 milliards de compensation et la mise en place de mesures restrictives pour les mineurs.

Meta restreint ses réseaux sociaux à 2 heures par jour pour les adolescents américains

Dans 6 mois au plus tard, les jeunes américains entre 13 et 17 ans pourront aller sur Facebook et Instagram au maximum 2 heures par jour. Sachant que le compteur est partagé entre les deux réseaux. De minuit à 6 heures du matin, il sera tout simplement impossible pour eux de s’y rendre. L’accès sera bloquée, sauf la messagerie. Le compteur de « likes » sera également masqué en permanence. Un parent dont le compte est relié à celui de l’adolescent pourra modifier ces réglages. Mais pas la suppression des filtres de chirurgie esthétique et de maquillage extrême.

Lire aussi – Interdire TikTok aux moins de 16 ans ne sert à rien, la preuve

De plus, les notifications des deux réseaux sociaux seront automatiquement coupées entre 8 heures et 15 heures, donc pendant que le mineur est à l’école. Rappelons qu’en France, les smartphones sont carrément interdits dans les collèges et lycées. Dans le billet de blog détaillant les futures contraintes, Meta appelle YouTube, TikTok et Snapchat à appliquer des restrictions similaires.

L’accord de Meta n’est pas une reconnaissance de responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. Et s’il met fin à plusieurs poursuites, d’autres continuent. Notamment en Floride et au Nouveau-Mexique, les deux États américains ayant refusé de signer. Ils jugent la somme versée dérisoire puisqu’elle serait générée en un mois par le groupe de Mark Zuckerberg. Pour le moment, les nouvelles mesures à destination des mineurs ne concernent pas l’Union européenne, donc la France. Mais elles pourraient bien lui donner des idées.


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