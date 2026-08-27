Samsung dévoile ses nouveaux écrans gaming Odyssey : vous préférez un 49 pouces OLED ou une fluidité 1 100 Hz ?

Samsung présente quatre nouveaux modèles de moniteurs Odyssey, sa gamme d’écrans gaming. Leurs caractéristiques techniques sont des plus impressionnantes.

Samsung Odyssey 2027
Crédit : Samsung

En marge de la Gamescom 2026 de Cologne, Samsung annonce sa gamme 2027 de moniteurs gaming Odyssey. Entre des tailles d’écran allant jusqu’à 49 pouces et des fréquences de rafraîchissement pouvant atteindre 1 100 Hz, le constructeur sud-coréen fait le choix de la démesure sur cette génération.

L’Odyssey OLED G9 est présenté comme “le premier moniteur gaming Dual QHD (5 120 x 1 440 pixels) 49 pouces au monde doté d’une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz”. Il se distingue aussi par une latence ultra-basse de 0,03 ms. Les joueurs peuvent choisir de diminuer la définition à Dual HD (2 560 x 720 pixels) pour doubler la fréquence de rafraîchissement à 720 Hz. La luminosité maximale est de 1 300 nits, mais seulement sur une fenêtre de 3 % en 4K.

Samsung mise sur un énorme écran courbé 16:9

L’Odyssey OLED G8 adopte un format plus standard de 32 pouces. Il propose trois modes d’affichage : 4K à 360 Hz, QHD à 520 Hz et FHD à 680 Hz. Le film anti-reflet Glare Free améliore la lisibilité de l’écran en journée, tandis que les technologies AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-SYNC contribuent à éviter les effets de déchirement de l’image. Samsung communique un temps de réponse GtG de 0,03 ms et l’obtention de la certification VESA DisplayHDR True Black 600.

Samsung Odyssey 2027
Crédit : Samsung

L’Odyssey OLED G7 est “le premier moniteur gaming OLED incurvé 16:9 de 42 pouces au monde”, fait savoir la marque. Il est doté d’une courbure très marquée de 1000R pour renforcer l’immersion, une caractéristique souvent réservée aux écrans au format ultra-large. La combinaison 42 pouces, 16:9 et 1000R est franchement originale, reste à savoir si l’expérience vaut vraiment le coup. Nous avons ici de la 4K, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une latence de 0,03 ms.

L’Odyssey G6 est conçu pour les joueurs de FPS compétitifs. Le moniteur offre un affichage de 27 pouces capable de monter jusqu’à 1 100 Hz en HD et jusqu’à 600 Hz en QHD. Même pour les professionnels et les accros à la fluidité, l’intérêt du 1 100 Hz reste toutefois très limité.

L’Odyssey G6 sera disponible dans le monde entier au second semestre 2026. Pour les trois autres modèles, il faudra sans doute attendre 2027. Samsung n’a pas précisé les prix de ces moniteurs extravagants.


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