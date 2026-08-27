Ce chercheur a fait passer un PC Linux pour un appareil Apple et a reçu les positions du réseau Localiser

Le réseau Localiser reste réservé aux produits estampillés Apple. Un spécialiste de la cybersécurité vient pourtant de contourner cette frontière, finalement moins solide qu’elle n’en donne l’impression. Sa démonstration lui a pris moins de sept jours.

apple iphone 17e test
Crédits : Phonandroid

Depuis 2021, Apple mobilise une gigantesque flotte de terminaux pour remettre la main sur les objets perdus. Lorsqu’un iPhone passe à proximité d’une balise égarée, il retransmet son signal en toute discrétion. Commercialisés en janvier, les AirTag de deuxième génération profitent également de cette infrastructure, protégée par le chiffrement de bout en bout vanté par la marque. Entre proches, la localisation partagée emprunte la même architecture. Tout demeure cantonné à l’univers du fabricant.

Apple transforme depuis longtemps cette fermeture en argument à la fois technique et commercial. Au printemps, un nouveau firmware a durci le système d’alertes anti-traçage intégré aux AirTag 2. Chaque composant demeure verrouillé, une protection régulièrement présentée comme rassurante. Restait alors à tester concrètement la résistance de cette frontière. Un spécialiste en cybersécurité s’est donc chargé de l’éprouver.

Un ordinateur Linux a réussi à rejoindre les terminaux fiables reconnus par Apple

Sur son blog, Zerotistic, âgé de 22 ans, explique être parvenu à faire reconnaître un ordinateur Linux classique comme terminal fiable associé à son compte Apple. La localisation transmise en temps réel par l’un de ses amis lui est alors parvenue. Cette donnée n’est normalement accessible qu’aux iPhone, iPad et Mac. L’opération n’a demandé ni jailbreak ni clé dérobée.

La procédure s’est toutefois montrée complexe. Une authentification auprès des serveurs Apple a d’abord été nécessaire. Il a ensuite généré une requête de certificat utilisant un ancien format et une signature SHA-1 encore tolérée par un point d’accès oublié. Puis six sous-services internes ont dû être activés afin que Linux soit reconnu comme compatible. Une ultime requête a poussé le téléphone de son ami à transmettre la clé nécessaire au déchiffrement. Le montage complet a demandé moins de sept jours.

Cette preuve de concept comporte néanmoins plusieurs restrictions. Impossible d’espionner une personne quelconque avec cette méthode, puisque celle-ci doit avoir autorisé le partage au préalable. Le chercheur s’est limité à son propre compte. Ici, la protection d’Apple dépend donc davantage d’un protocole peu documenté que d’une défense cryptographique. Un système reproduisant correctement les échanges attendus finit alors par être admis dans l’écosystème. Sollicitée par les médias, l’entreprise californienne n’a apporté aucune réponse.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Pas plus de 2 heures d’Instagram et Facebook par jour : Meta serre la vis pour les mineurs

Suite à un accord signé dans le cadre du procès où Meta est accusé d’avoir rendu les jeunes accrocs aux réseaux sociaux, la firme prend des mesures radicales aux États-Unis….

Des chirurgiens retirent une tumeur cérébrale à l’aide de l’IA, une première mondiale

Deux neurochirurgiens ont opéré avec succès un patient atteint d’une tumeur cérébrale. Une IA les a aidé à éviter les zones problématiques qui aurait pu causer de complications en cas…

Cette mise à jour transforme le mode vocal de Gemini en assistant capable de travailler seul pendant des jours

Gemini Live prend une nouvelle dimension avec la dernière mise à jour déployée par Google. Quatre nouveautés viennent modifier son usage au quotidien. Plusieurs resteront néanmoins réservées aux abonnés payants….

Galaxy S26 Ultra : adieu le bug de l’écran rouge, Samsung déploie enfin le correctif promis

Après des mois à se traîner un écran rougeâtre, les propriétaires de Galaxy S26 Ultra vont enfin pouvoir souffler. Samsung est en effet en train de déployer la mise à…

Les applications crashent sans raison sur Pixel 11 Pro et 11 Pro XL

Plusieurs détenteurs d’un Pixel 11 Pro de Google disent que leurs applications ne fonctionnent plus. La cause est pour le moment inconnue et les symptômes ne sont pas forcément les…

Votre smartphone Android pourrait bientôt éteindre votre PC depuis le lit, Microsoft prépare le terrain

Microsoft poursuit le rapprochement entre Windows 11 et les smartphones Android. Du code découvert au sein d’une de ses applications mentionne une commande toujours inactive. Le téléphone pourrait obtenir un…

Comment Surfshark détecte et bloque les arnaques qui arrivent sur votre smartphone

Surfshark a récemment lancé une fonctionnalité qui analyse vos SMS et repère les tentatives d’arnaque avant que vous n’interagissiez avec elles. Cette nouveauté s’ajoute à plusieurs autres options anti-arnaques déjà…

Le Xiaomi 18 Fold se montre en image, un concurrent sérieux au Galaxy Z Fold 8 et à l’iPhone pliable

On sait à quoi va ressembler le design du Xiaomi 18 Fold. Le smartphone pliable adopte un format passeport, semblable à celui du Galaxy Z Fold 8 ou de l’iPhone…

Apple annonce la date de sa keynote, iPhone 18 Pro et iPhone pliable au programme

On sait quand Apple va présenter ses nouveaux produits, iPhone 18 Pro et iPhone pliable en tête. L’entreprise a envoyé les invitations à sa keynote de rentrée. On pouvait s’en…

Test de Resonance : A Plague Tale Legacy, une tragédie grecque made in France qui s’inspire des meilleurs jeux d’action-aventure solo

Resonance: A Plague Tale Legacy fut une des rares bonnes surprises de l’édition 2025 des Game Awards. En dévoilant un troisième opus d’une licence devenue une valeur sûre du jeu…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.