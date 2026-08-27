Cette mise à jour transforme le mode vocal de Gemini en assistant capable de travailler seul pendant des jours

Gemini Live prend une nouvelle dimension avec la dernière mise à jour déployée par Google. Quatre nouveautés viennent modifier son usage au quotidien. Plusieurs resteront néanmoins réservées aux abonnés payants.

Gemini
Crédits : 123RF

Depuis plusieurs mois, Google encourage ses utilisateurs à parler plutôt qu’à taper. La firme de Mountain View a fait du mode vocal un pilier de son assistant mobile. Chaque version raccourcit la distance entre la demande et la réponse. Sur Android, un appui long sur le bouton latéral permet déjà de lancer l’assistant. Le code de l’application suggère même que Gemini Live pourrait devenir encore plus rapide d’accès. Cette évolution se poursuit sans relâche. La parole prend progressivement la place du clavier.

Les habitudes des utilisateurs donnent du poids à cette stratégie. Selon les données communiquées par Google, 63 % des utilisateurs de Gemini s’adressent maintenant à l’assistant à voix haute. Pour présenter sa mise à jour, l’entreprise insiste sur la vitesse offerte par la parole et décrit ces outils comme un moyen de confier des tâches à Gemini sans couper le rythme de sa journée. La simple conversation n’est donc plus l’objectif.

Gemini Live gère les mails, prépare un résumé quotidien puis exécute des tâches par la voix

Sur son blog officiel, Google présente quatre fonctions ajoutées à Gemini Live. Spark peut recevoir un long monologue désorganisé avant de le convertir en tâches structurées, distribuées dans Docs, Sheets, Drive et sur le web. Ces missions peuvent continuer pendant plusieurs jours, même lorsque l’application reste fermée. Google cite notamment la préparation d’un menu pour la semaine avec la liste de courses correspondante. Daily Brief énonce à l’oral les priorités de la journée à partir des mails et de l’agenda. Dans la messagerie, une commande vocale permet aussi de rechercher, résumer, archiver ou effacer des messages.

Personal Intelligence vient compléter ces fonctions en connectant l’historique des conversations aux services maison, parmi lesquels Gmail, Photos et YouTube. L’accès reste cependant limité selon l’offre et la région. Spark nécessite un abonnement Google AI Pro ou supérieur, tandis que Daily Brief exige au minimum la formule AI Plus. En Europe, Spark n’est pas disponible, puisque Google l’écarte de l’Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse. Les trois autres nouveautés sont en revanche proposées sans restriction connue. Leur activation s’effectue dans les paramètres de mémoire de l’application, avant d’appuyer sur l’icône Live.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Galaxy S26 Ultra : adieu le bug de l’écran rouge, Samsung déploie enfin le correctif promis

Après des mois à se traîner un écran rougeâtre, les propriétaires de Galaxy S26 Ultra vont enfin pouvoir souffler. Samsung est en effet en train de déployer la mise à…

Les applications crashent sans raison sur Pixel 11 Pro et 11 Pro XL

Plusieurs détenteurs d’un Pixel 11 Pro de Google disent que leurs applications ne fonctionnent plus. La cause est pour le moment inconnue et les symptômes ne sont pas forcément les…

Votre smartphone Android pourrait bientôt éteindre votre PC depuis le lit, Microsoft prépare le terrain

Microsoft poursuit le rapprochement entre Windows 11 et les smartphones Android. Du code découvert au sein d’une de ses applications mentionne une commande toujours inactive. Le téléphone pourrait obtenir un…

Comment Surfshark détecte et bloque les arnaques qui arrivent sur votre smartphone

Surfshark a récemment lancé une fonctionnalité qui analyse vos SMS et repère les tentatives d’arnaque avant que vous n’interagissiez avec elles. Cette nouveauté s’ajoute à plusieurs autres options anti-arnaques déjà…

Le Xiaomi 18 Fold se montre en image, un concurrent sérieux au Galaxy Z Fold 8 et à l’iPhone pliable

On sait à quoi va ressembler le design du Xiaomi 18 Fold. Le smartphone pliable adopte un format passeport, semblable à celui du Galaxy Z Fold 8 ou de l’iPhone…

Apple annonce la date de sa keynote, iPhone 18 Pro et iPhone pliable au programme

On sait quand Apple va présenter ses nouveaux produits, iPhone 18 Pro et iPhone pliable en tête. L’entreprise a envoyé les invitations à sa keynote de rentrée. On pouvait s’en…

Test de Resonance : A Plague Tale Legacy, une tragédie grecque made in France qui s’inspire des meilleurs jeux d’action-aventure solo

Resonance: A Plague Tale Legacy fut une des rares bonnes surprises de l’édition 2025 des Game Awards. En dévoilant un troisième opus d’une licence devenue une valeur sûre du jeu…

Uber lance la vidéo en direct, pour suivre le trajet de son adolescent sans s’inquiéter

Les parents peuvent suivre en temps réel les trajets Uber de leurs adolescents grâce à un flux vidéo envoyé à leur smartphone. Uber propose depuis quelques années des comptes Teen…

Transformer ses disques physiques en jeux numériques : Xbox lance son outil, voici comment ça marche

Après des mois de rumeurs, Xbox lance son programme de conversion des jeux physiques en licences numériques. Il permet d’obtenir les avantages du dématérialisé pour les titres qu’on possède sur…

130€ d’économie sur cet aspirateur balai Shark grâce à un code promo

C’est sûrement l’offre à ne pas rater pour la rentrée. Une remise et un code promo sont disponibles sur cet aspirateur balai Shark qui vous permettra de profiter d’un intérieur…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.