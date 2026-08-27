Cette mise à jour transforme le mode vocal de Gemini en assistant capable de travailler seul pendant des jours

Gemini Live prend une nouvelle dimension avec la dernière mise à jour déployée par Google. Quatre nouveautés viennent modifier son usage au quotidien. Plusieurs resteront néanmoins réservées aux abonnés payants.

Depuis plusieurs mois, Google encourage ses utilisateurs à parler plutôt qu’à taper. La firme de Mountain View a fait du mode vocal un pilier de son assistant mobile. Chaque version raccourcit la distance entre la demande et la réponse. Sur Android, un appui long sur le bouton latéral permet déjà de lancer l’assistant. Le code de l’application suggère même que Gemini Live pourrait devenir encore plus rapide d’accès. Cette évolution se poursuit sans relâche. La parole prend progressivement la place du clavier.

Les habitudes des utilisateurs donnent du poids à cette stratégie. Selon les données communiquées par Google, 63 % des utilisateurs de Gemini s’adressent maintenant à l’assistant à voix haute. Pour présenter sa mise à jour, l’entreprise insiste sur la vitesse offerte par la parole et décrit ces outils comme un moyen de confier des tâches à Gemini sans couper le rythme de sa journée. La simple conversation n’est donc plus l’objectif.

Gemini Live gère les mails, prépare un résumé quotidien puis exécute des tâches par la voix

Sur son blog officiel, Google présente quatre fonctions ajoutées à Gemini Live. Spark peut recevoir un long monologue désorganisé avant de le convertir en tâches structurées, distribuées dans Docs, Sheets, Drive et sur le web. Ces missions peuvent continuer pendant plusieurs jours, même lorsque l’application reste fermée. Google cite notamment la préparation d’un menu pour la semaine avec la liste de courses correspondante. Daily Brief énonce à l’oral les priorités de la journée à partir des mails et de l’agenda. Dans la messagerie, une commande vocale permet aussi de rechercher, résumer, archiver ou effacer des messages.

Personal Intelligence vient compléter ces fonctions en connectant l’historique des conversations aux services maison, parmi lesquels Gmail, Photos et YouTube. L’accès reste cependant limité selon l’offre et la région. Spark nécessite un abonnement Google AI Pro ou supérieur, tandis que Daily Brief exige au minimum la formule AI Plus. En Europe, Spark n’est pas disponible, puisque Google l’écarte de l’Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse. Les trois autres nouveautés sont en revanche proposées sans restriction connue. Leur activation s’effectue dans les paramètres de mémoire de l’application, avant d’appuyer sur l’icône Live.