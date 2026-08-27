Plusieurs détenteurs d’un Pixel 11 Pro de Google disent que leurs applications ne fonctionnent plus. La cause est pour le moment inconnue et les symptômes ne sont pas forcément les mêmes chez tout le monde.

Des bugs, on en rencontre forcément un jour ou l’autre sur notre smartphone, quel qu’il soit. L’écran tactile qui ne répond plus, ou avec un délai, les applications qui refusent de s’ouvrir… Difficile d’identifier rapidement la cause du souci dans ces cas-là. Quand le problème persiste, le mieux à faire est de se tourner vers le support de Google ou, à défaut, vers les réseaux sociaux comme Reddit. La firme de Mountain View y est active et n’hésite pas à répondre aux internautes confrontés à un problème.

Ici, les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL se révèlent particulièrement récalcitrants. Les applications présentes sur les mobiles ne cessent de planter de manière aléatoire. Certains disent que toutes sont concernées, d’autres que seules quelques unes comme Amazon, Google Photos, CapCut ou Spotify sont touchées. Cela va d’une appli qui refuse de s’ouvrir à des fermetures intempestives qui n’ont pas forcément de déclencheur précis.

Les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL de Google n’arrivent pas à faire fonctionner les applications

Les manipulations habituelles (mettre à jour les applications, vider le cache, autoriser l’utilisation en arrière-plan…) ne changent rien. Un commentateur explique qu’après avoir mis à jour la version bêta des Services Google Play, tout est rentré dans l’ordre. Mais une autre personne est venue répondre que ça n’avait rien changé chez lui. Pour le moment, quelqu’un de chez Google a demandé de redémarrer le mobile en mode sans échec. Si le bug disparait ainsi, cela veut dire qu’une application tierce est responsable et qu’il faudra les désinstaller une par une pour trouver laquelle.

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Si la plupart des personnes touchées sont propriétaires d’un Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL, ce ne sont pas les seuls modèles impactés. Au moins une personne rencontre ces désagréments sur un Pixel 9 à ce stade. Ce bug survient environ une semaine après celui qui empêchait le mode Chut de fonctionner correctement sur les Pixel 7 aux Pixel 10.