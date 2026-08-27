Votre smartphone Android pourrait bientôt éteindre votre PC depuis le lit, Microsoft prépare le terrain

Microsoft poursuit le rapprochement entre Windows 11 et les smartphones Android. Du code découvert au sein d’une de ses applications mentionne une commande toujours inactive. Le téléphone pourrait obtenir un contrôle encore absent jusqu’ici sur l’ordinateur.

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Microsoft tente depuis plusieurs années de réduire la séparation entre ordinateur et mobile. Sous Windows 11, l’utilisateur peut déjà retrouver sur son smartphone Android les notifications, messages et photos qui y sont stockés. Progressivement, les lacunes les plus gênantes disparaissent. Cet été, l’éditeur a notamment rendu possible la suppression d’un PC appairé dans Mobile connecté. Malgré tout, des limites subsistent. Peu à peu, le téléphone prend une place différente, puisqu’il ne sert plus seulement d’écran déporté pour le PC.

Cette évolution apparaît aussi parmi les nouveautés de Lien avec Windows, l’application Android liée à Mobile connecté. Le Cross-Device Resume de Microsoft permet de commencer une activité sur le téléphone puis de la poursuivre directement sur le PC. Depuis la fin de l’année 2025, l’ordinateur peut également être verrouillé à distance. Un autre indice a désormais été repéré au sein du code de l’application et suggère des commandes nettement plus puissantes.

Lien avec Windows pourrait arrêter, redémarrer ou mettre en veille un PC depuis un smartphone Android

Windows Latest a examiné le paquet d’installation de l’application Android signée Microsoft et y a repéré des chaînes de texte encore inutilisées, liées à un composant interne consacré au contrôle distant. Cinq commandes sont mentionnées, toutes transmises du smartphone vers l’ordinateur. Il deviendrait possible de redémarrer la machine, de l’éteindre ou de la placer en veille, mais aussi d’installer une mise à jour juste avant son redémarrage ou son extinction complète. Des avertissements seraient affichés pour chacune de ces opérations, car tout travail non sauvegardé serait définitivement perdu.

La mise en veille présente toutefois une limite. Selon le message préparé par l’éditeur, la connexion entre téléphone et ordinateur sera coupée, puis ce dernier devra être réveillé manuellement. Ces commandes restent toutes désactivées dans Lien avec Windows à l’heure actuelle. Dans une compilation datée du 25 août 2026, un indicateur interne les garde hors service, même pour les testeurs. Apple ne propose pas non plus une telle possibilité entre iPhone et Mac. Microsoft disposerait donc d’une avance sur ce point. Leur déploiement n’est cependant pas garanti.


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