Samsung lance un Galaxy Book6 raboté pour concurrencer le MacBook Neo

Samsung dévoile une nouvelle version du Galaxy Book6. Ce dernier aura pour mission de concurrencer directement le MacBook Neo d’Apple. Raboté au niveau performance et connectique, il profite cependant d’une fiche technique qui reste assez proche de la version actuelle de l’ordinateur. Présentations.

Début mars 2026, Apple provoquait un séisme dans le monde du PC. Avec le MacBook Neo, Apple proposait un ordinateur portable fonctionnel, élégant et qualitatif à un prix inférieur à 700 euros. Bien sûr, il faut faire quelques concessions. Mais si les besoins de l’utilisateur restent modérés, cela suffit amplement. Nous vous conseillons la lecture de notre test complet pour en savoir davantage sur le MacBook Neo qui a connu un succès inattendu, que ce soit par Apple ou… tous les concurrents.

Lire aussi – Grâce aux puces Nvidia RTX Spark, les PC portables Windows rivaliseraient enfin avec les MacBook sur l’autonomie

Et même si la crise des composants va impacter négativement sur les ventes du MacBook Neo (hausse des prix de 100 euros, allongement des délais d’approvisionnement), les fabricants de PC ont pris à cœur de répondre à l’initiative d’Apple. Mais ce n’est pas si aisé de créer un ordinateur sous Windows aussi léger, fonctionnel, endurant et accessible. L’une de ces réponses est signée Samsung. Et elle s’appelle le Galaxy Book6 « 14 pouces Intel Core ».

Samsung retravaille le Galaxy Book6 pour baisser son prix

Le Galaxy Book6 est une version allégée de l’ordinateur éponyme que nous connaissons déjà et que vous retrouvez en magasin à 1600 euros. Ici, la facture est au niveau du plancher : 899 euros. Parce que l’argument prix sera évidemment l’argument principal de cet ordinateur. Pour cela, Samsung a retravaillé la fiche technique du Galaxy Book6, notamment au niveau du processeur, de la RAM et du stockage.

Ainsi, le Core Ultra 5 est remplacé par le Core 5 « standard », toujours accompagné d’un système de refroidissement mixte classique (ventilation et dissipation). La RAM descend à 8 Go et le stockage proposé s’élève à 256 Go. Et il n’existera qu’une seule configuration en France pour réduire les frais de logistique. A l’international, le Galaxy Book6 peut profiter de 16 Go de RAM, mais aussi d’un Intel Core 3. Autant dire que la France n’est pas mal lotie.

Avec un tel processeur, ce Galaxy Book6 n’est pas Copilot+. Cependant, Samsung ne néglige pas l’intégration de cet ordinateur dans son écosystème. Vous retrouvez donc de nombreux outils alimentés par l’IA typique de la marque : Détourage par IA, Samsung Note avec IA ou encore Sélection IA. Ce PC profite aussi du stockage partagé Samsung Cloud, de Quick Share, etc.

Ce PC a un écran plus haut mais mpoins de ports sur les tranches

Autre changement, les ports ont été légèrement modifiés. Sur la tranche de gauche, vous avez deux USB-C 3.1 et un port HDMI. Et sur la tranche de droite, vous disposez d’un port USB 3.2, un port jack 3,5 mm combo (micro et audio) et un port de sécurité. Pas de câble Ethernet ni de port pour les cartes mémoire. Ca fait partie des concessions.

L’écran de 14 pouces change très légèrement : son ratio passe du 16/9e au 16/10e pour gagner en hauteur. Toujours IPS et WUXGA, il dispose d’une luminosité maximale de 350 nits en pointe locale. Pour compenser cette luminosité moyenne, il profite du très bon filtre antireflet du Galaxy Book6. Au-dessus de la dalle, vous retrouvez la webcam qui affiche toujours une définition 2 MP.

La batterie ne change pas : 61,2 watts, ce qui est toujours dans la moyenne basse du marché. Samsung promet cependant 25 heures d’autonomie, ce qui correspond à deux jours environ. Le Galaxy Book6 supporte une charge plutôt rapide, puisqu’il peut passer de 0 % à 33 % en une demi-heure. Il est livré avec un chargeur 45 watts.

Ce PC est optimisé pour les tâches quotidiennes et la mobilité

Nous retrouvons également un châssis en aluminium de couleur grise ou anthracite, un grand clavier avec touches séparées et lecteur d’empreinte dans le bouton de mise en marche, un grand pavé tactile, deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos d’une puissance de 2 watts chacun, un poids revu à la baisse de 1,3 kilogramme.

Voici donc le « Galaxy Book6 14 pouces Intel Core », l’arme de Samsung pour contrer le MacBook Neo. Nous avons eu l’occasion de le prendre en main lors de sa présentation. Il est certes basic, mais il est fonctionnel, léger et loin d’être désagréable à utiliser. Il conviendra à tous ceux qui travaillent en situation de mobilité. Il n’est fait ni pour jouer ni pour faire du montage photo ou vidéo. En revanche, afficher une page web, un tableur Excel ou une vidéo sur Netflix est totalement dans ses cordes.