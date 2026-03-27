Le 4 mars, Apple a jeté un pavé dans la mare en dévoilant le MacBook Neo, son nouvel ordinateur portable. Sa principale particularité : être vendu sous la barre des 700 euros. Soit 500 euros moins que le plus économique des MacBook Air. Quelles sont les choix d’Apple pour atteindre ce prix ? L’expérience est-elle au rendez-vous ? Un processeur de smartphone peut-il faire tourner un ordinateur ? Réponse dans ce test complet.

Apple a rarement lancé des produits « abordables ». D’abord parce que la firme gagne moins bien sa vie avec des plates-formes moins chères. Ensuite parce que la concurrence et les détracteurs détournent à chaque fois l’initiative pour dénigrer. Et souvent à juste titre. L’iPhone 5c avec sa coque en plastique. L’iPhone SE avec son look d’un autre âge. Le MacBook 12 pouces de 2015 avec son processeur Intel anémique. L’iPad 9e génération de 2021, avec son écran dépassé peu qualitatif.

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Il y a pourtant des exemples où Apple a su convaincre sur le milieu de gamme. L’exemple le plus flagrant est le Mac mini. Une petite boite à bonheur qui n’a de cesse de s’améliorer, notamment depuis son passage aux processeurs M. Il y a aussi le MacBook Air M1, lancé à 1130 euros (mais souvent proposé à moins de 1000 euros). Il a redéfini ce qu’est un ultraportable, donnant certainement des idées à Qualcomm pour son Snapdragon X Elite. Et malgré les critiques, le premier iPhone SE a été un vrai succès commercial.

Le 4 mars 2026, Apple a lancé le MacBook Neo, son ordinateur le moins cher de son histoire. Lancé à 699 euros, il devance de plusieurs centaines d’euros dans le palmarès le MacBook White de 2009 et le MacBook Air 11 pouces de 2014, tous deux annoncés à 899 euros. Un vrai hold-up sur le milieu de gamme, à une époque où les composants sont plus chers et où les couts de l’énergie explosent. Quel est le secret ? Une fiche technique étonnante basée sur le SoC d’un… iPhone. Le MacBook Neo n’est-il qu’un smartphone de la forme d’un ordi ? La proposition d’Apple tient-elle du génie ou de l’arnaque ? On vous dit tout dans notre test complet (écrit bien évidemment sur le MacBook Neo).

Le prix public conseillé du MacBook Neo démarre à 699 euros. Il peut même baisser de 100 euros si vous êtes étudiant. Le MacBook Neo se décline en deux configurations avec 256 Go ou 512 Go de stockage, la seconde profitant aussi d’un capteur Touch ID. Il n’y a que 100 euros de différence entre la première et la seconde. Et il n’y a aucune autre différence entre les deux configurations.

Le MacBook Neo est le moins cher des laptops lancés par Apple. Le MacBook Air démarre à 1199 euros et le MacBook Pro est proposé à partir de 1899 euros. La concurrence du MacBook Neo est hétéroclite : elle est composée de PC sous Intel Core U, comme le Vivobook 15 d’Asus ou le Pavillon 15 pouces de HP ; et de PC sous Snapdragon X Plus, comme l’Aspire 14 AI d’Acer.

Le MacBook Neo est disponible en France depuis le 4 mars 2026. Il se décline en quatre coloris : argent, rose poudré, jaune agrume (la couleur la plus emblématique) et indigo (la couleur de notre version de test). Dans la boite, le MacBook Neo est accompagné, comme les iPhone ou les iPad, d’un simple câble USB-C vers USB-C. Ce câble est tressé et plus qualitatif que les anciens câbles blancs.

Design, clavier et connectique

Démarrons ce test par un tour du propriétaire. Le MacBook Neo est ordinateur très contrasté. Le MacBook Neo adopte une grande partie des us et coutume ergonomique des MacBook Air et Pro, tout en gardant quelques spécificités qui lui sont propres. Exemple le plus flagrant : le MacBook Neo reprend le dessus et le dessous très plats des MacBook Air et Pro. Il reprend aussi les coins très arrondis dans les angles.

En revanche, il ne retient pas les bordures acérées des autres laptops d’Apple, préférant ajouter ici aussi quelques rondeurs. Visuellement, cela joue moins dans la finesse. Mais la prise en main est bien plus agréable, presque organique. Le châssis est intégralement en aluminium : c’est un produit à 700 euros, certes. Mais ça ne veut pas tomber dans le « cheap ».

La finition est métal brossé. Il y a donc quatre couleurs disponibles. L’indigo de notre unité de test est un juste milieu entre le bleu et le violet. C’est très élégant, sans être tape à l’oeil, comme le jaune ou le rose. Ce coloris est certainement celui qui va retenir le plus les traces de doigt, même si ces dernières se font assez discrètes (même si elles sont rapidement nombreuses).

Vous retrouvez sous le MacBook Neo quatre pieds en silicone et huit vis « torx » qui permettent d’accéder à l’intérieur de la machine. Cela n’a d’intérêt que pour la réparation, car il n’y a aucun upgrade possible. La charnière entre l’écran et le clavier n’est ni trop souple, ni trop dure. Il est possible d’ouvrir le MacBook Neo avec une seule main, comme pour tout autre ordinateur Apple. Remarquez l’absence d’aération sous l’ordinateur : le MacBook Neo s’appuie uniquement sur une dissipation passive. Le silence absolu est au rendez-vous.

Sur les tranches, quelques éléments à noter. D’abord, toutes les connectiques sont à gauche. Il y a trois ports sur cet ordinateurs : un port USB-C 3.0, compatible 10 Gb/s et DisplayPort (c’est celui qui est le plus près du bord de la tranche), un port USB-C 2.0, compatible 480 Mb/s et un port jack 3,5 mm pour brancher un casque. Les deux ports USB servent à la recharge, sans distinction. Et il n’y a pas de port MagSafe. Donc, à moins d’avoir un écran Studio Display qui va recharger le Mac en même temps que d’étendre le bureau, avoir deux ports USB seulement est un handicap, parce qu’il n’est pas possible de brancher un écran, un disque dur externe et un câble d’alimentation en même temps.

Sur les tranches du MacBook Neo, vous retrouvez aussi deux grilles : l’une sur la tranche de gauche, à côté du port jack 3,5 mm ; l’autre sur la tranche opposé. Il s’agit des haut-parleurs. C’est l’une des grandes nouveautés de ce Mac : ces sorties audio ne flanquent plus le clavier pour une émission sonore vers le haut, mais sur les cotés pour une diffusion latérale. Cette configuration stéréo est bien équilibrée, avec une bonne représentation des aigus et des basses. Ces dernières sont perceptibles dès 25 Hz, ce qui est très bien. La puissance est également au rendez-vous, même si le son est moins enveloppant qu’avec à un MacBook Air ou un MacBook Pro.

Une fois le MacBook Neo ouvert, se dévoilent l’écran de 13 pouces, le clavier et son trackpad. Plusieurs remarques. D’abord, les bordures autour de l’écran sont assez larges. C’est assez flagrant face à un MacBook doté d’une encoche. Mais même face à un MacBook Pro ou un MacBook Air sans encoche, ces bordures sont plus larges. Cela veut dire un espace d’affichage moins optimisé.

Deuxième remarque sur l’écran, le ratio est 16/10e, comme pour les autres MacBook. Ce ratio est légèrement plus haut que celui des PC vendus au même prix (ratio 16/9e). Le MacBook Neo est donc plus propice aux usages bureautiques. Enfin, au centre de la bordure supérieure, nous retrouvons une caméra FaceTime HD classique, qui filme en 1080p (ce qui est suffisant pour une réunion Zoom ou Teams). Pas de capteur Center Stage ici pour justifier la descente en gamme.

Le clavier, sans Touch Bar évidemment, est composé des 79 touches, comprenant 12 touches « fonction » et une croix directionnelle en T inversé. Sur la version 256 Go, le bouton d’alimentation intègre un lecteur d’empreinte Touch ID (un ajout plutôt sympa) qui facilite l’authentification (activation du Mac, achat en ligne, déblocage du trousseau de mots de passe). Puisqu’il s’agit d’un Magic Keyboard, les touches du clavier sont tout aussi agréables à utiliser que celles d’un autre ordinateur d’Apple. La course de frappe est toujours courte, mais pas trop, pour une sensation très qualitative. Seul point faible : il n’est pas rétro-éclairé.

Sous l’écran vous retrouvez un trackpad très réactif, très proche de l’expérience offerte par les autres MacBook, mais aussi très compact. Cela surprend au premier abord. Le MacBook Neo est certes un peu plus épais que les autres MacBook (1,4 mm en plus par rapport face à un MacBook Pro). Mais cela n’affecte pas son poids, qui reste à 1,23 kg. Soit autant qu’un MacBook Air 13,6 pouces.

Ecran, puissance et batterie

Restons en façade et étudions la dalle de 13 pouces d’un peu plus près. Il s’agit d’un écran « Liquid Retina ». Comprenez qu’il s’agit donc d’un écran LCD. Sa définition est 2408 x 1506 pixels. Sa résolution est de 224 pixels par pouce, un chiffre qui n’est pas inconnu chez Apple, puisque de nombreux écrans de MacBook s’appuient dessus. En comparaison d’autres modèles sous Windows, s’appuyant généralement sur une dalle Full HD+, cette résolution est largement au-dessus.

Côté couleur, le MacBook Neo n’est pas aussi pointu que les dalles des modèles Air ou Pro. Pas de DCI-P3 ou de True Tone ici : on se contente de l’échantillon classique rRGB. Un échantillon qu’Apple maitrise très bien. Avec notre sonde, nous avons mesuré un Delta E de 1,7 ce qui est très bien. La température moyenne est de 6383°, un résultat un peu en dessous du score parfait. Le gamma est 2,2, sans surprise.

Le rétro-éclairage est Edge LED, comme les anciennes générations de dalles de MacBook. La luminosité annoncée par Apple est de 500 nits. Avec notre sonde, nous avons mesuré une luminosité manuelle maximale de 509 nits. Un bon chiffre face à une concurrence qui se positionne plutôt autour des 300 nits. Le taux de contraste s’établit à 2000:1. Pas de noir infini ici. Apple préfère optimiser la luminosité que le contraste. Ce qui est logique pour un usage bureautique et non ludique. Le taux de rafraichissement est de 60 Hz. Et le ghosting (effet de rémanence sur des objets en mouvement) est bien maitrisé.

Les angles de vue sont bien ouverts, même s’ils le sont moins qu’avec un écran Liquid Retina XDR de MacBook Air, voire un écran OLED d’iPhone. Enfin, nous notons une réflectance prononcée, plutôt bien contrebalancée par la luminosité. Si le MacBoo, Neo est parfaitement utilisable dans une pièce très claire, il est en revanche moins pertinent en extérieur, par grand beau temps.

Nous l’avons signalé en préambule : sous le capot, nous retrouvons un processeur de smartphone. Il s’agit de l’A18 Pro, développé à l’origine pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. C’est un SoC qui vient donc d’entamer la deuxième année de sa carrière commerciale. Nous avions testé à l’époque ce SoC avec l’iPhone 16 Pro. Et les benchmarks montraient de bonnes performances pour une meilleure gestion de la chaleur que l’A17 Pro. D’où l’absence ici d’un refroidissement actif.

Deux ans plus tard et avec macOS en lieu place d’iOS, l’A18 Pro, accompagné de 8 Go de mémoire unifiée, se comporte plutôt bien, mais n’impressionne pas. Les benchmarks montrent des scores honorables, très proches de ceux de l’iPhone 16 Pro. Il suffit de regarder les scores Geekbench et 3D Mark pour s’en convaincre. Il y a quelques différences entre les deux produits, certainement dues à la quantité de RAM et aux arbitrages sur la dissipation de chaleur. Une dissipation très bien gérée ici, puisque la coque du MacBook Neo peut atteindre 42°C à l’endroit le plus chaud.

Face à d’autres ordinateurs, le MacBook Neo fait le grand écart. Face à un PC sous Core i5 et vendu au même prix, le MacBook Neo est plus rapide à démarrer et à lancer des applis, plus puissant face aux tâches exigeantes. En revanche, face aux autres MacBook, même de 2024, le Neo est en dessous. Pour trouver des performances similaires, il faut revenir jusqu’aux MacBook Pro sous M1 Pro ou M2. Des machines à la puissance brute (CPU ou GPU) parfois plus élevée. Et souvent vendus en très bon état à un prix équivalent…

A l’usage, le MacBook Neo est une excellente machine pour les tâches bureautiques ou quotidiennes. Expert de la navigation sur Internet, il est également très pertinent pour regarder une série (et pas uniquement sur Apple TV). Ce n’est pas une machine de joueur, même s’il est largement capable de faire tourner tous les jeux disponibles sur l’App Store. Resident Evil Village tourne sur ce Mac, mais dans sa version « mobile ». Nous avons également essayé Wuthering Waves (la très belle alternative à Genshin Impact) et le tout récent Oceanhorn 3. En branchant une manette Xbox (reconnue par défaut), tout tourne bien. Ce n’est pas non plus une machine de montage photo professionnel. Le MacBook Neo n’est pas fait pour Premiere et Photoshop, mais plutôt pour iMovie et Photo Booth.

Pour alimenter cette plate-forme, Apple a choisi une batterie lithium-ion de 36,5 W/h. C’est relativement modeste pour un PC portable. A titre de comparaison, les MacBook Air et Pro de 13 pouces disposent d’une batterie de 53,8 W/h. Certes, le MacBook Neo est moins large et moins profond. Mais la différence est folle : 47,4 % en plus. Officiellement, Apple annonce une autonomie de 11 heures en navigation web et 16 heures en streaming vidéo pour le MacBook Neo. Cela correspond à 4 heures et 2 heures de moins, respectivement, que les deux autres MacBook.

Face à un PC vendu à 700 euros, le constat brut parait identique : la batterie de la concurrence est souvent plus grosse. Mais, pour cette comparaison, il faut aussi prendre en compte l’efficacité énergétique. Un PC ne va tenir plus de 10 heures en navigation web, à cause du processeur, à cause de Windows et à cause de l’écran. Le MacBook Neo est bien plus endurant pour des tâches similaires. Il est largement possible de partir de chez soi sans chargeur et d’utiliser ce laptop toute la journée.

Une fois la batterie déchargée, nous passons à la case recharge. Dans ce domaine, le MacBook Neo propose une expérience correcte, sans plus. Officiellement, le MacBook Neo n’est pas compatible avec la charge rapide des autres MacBook. Pas de 70 watts ou plus ici. La raison est simple : la carte mère, basée sur l’A18 Pro, ne supporte pas autant de puissance. De fait, la charge est plus lente qu’avec un autre ordinateur d’Apple. La puissance acceptée la plus élevée est, selon nos calculs, de 30 watts environ. Avec un chargeur Apple de 61 watts, nous avons rechargé le MacBook Neo en 2 heures environ. Voici quelques unes de nos mesures intermédiaires :

10 mn : 12 %

30 mn : 33 %

50 mn : 56 %

60 mn : 67 %

90 mn : 89 %

120 mn : 99 %

Attention, vous ne pouvez pas charger le MacBook Neo avec n’importe quel chargeur. Apple indique que votre accessoire doit développer une puissance de 20 watts minimum. Les anciens chargeurs 15 watts d’iPad, par exemple, sont donc à proscrire. Un chargeur de smartphone Android peut faire l’affaire s’il est compatible avec la norme Power Delivery. Sinon, il faut se rendre chez Apple. Prix de départ : 45 euros pour un chargeur 35 watts (que nous recommandons avec cet ordi).

Interface et logiciels

Côté logiciel, aucune surprise : le MacBook Neo fonctionne sur macOS. La version installée par défaut est Tahoe (aussi appelé macOS 26). Au premier démarrage de l’ordinateur et dès qu’il a une connexion Internet active, macOS effectue une mise à jour (vers macOS 26.3.2 dans notre cas). Cette phase est obligatoire et assure que tous les appareils Apple (MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, etc.) fonctionnent les uns avec les autres. En connectant le Mac à votre compte Apple, toutes les informations se synchronisent automatiquement : vos notes, vos rappels, vos photos, vos onglets sur Safari, vos contacts, vos mots de passe, vos fichiers iCloud, etc.

macOS 26 apporte de nombreux changements à l’expérience globale. Tout d’abord, Tahoe intègre le design Liquid Glass : tous les aplats système sont désormais semi-transparents et la couleur des icônes est désormais personnalisable. Cette personnalisation touche désormais aussi l’apparence des dossiers et Control Center, comme pour l’iPhone. Tahoe offre également plus de contrôle sur le Centre de notifications, notamment l’affichage des messages que vous recevez.

macOS 26 intègre de plus en plus d’outils d’intelligence artificielle. La traduction instantanée. La création de routines avec Raccourcis. La génération d’images et d’emojis personnalisés avec Genmoji et Playground. Enfin, Tahoe est la première version de macOS à intégrer l’application Jeux que nous avons également testé avec l’iPhone 17 Pro Max, par exemple. Elle reprend les fonctions de l’ancien Game Center et y ajoute des raccourcis vers Apple Arcade et la section « jeux » de l’App Store. Dernière nouveauté, exclusive cette fois au MacBook Neo : le fond d’écran installé par défaut s’accorde avec la couleur du Mac. C’est sympa.

Si vous avez déjà eu un Mac, Tahoe conserve les us et coutumes du système d’exploitation. Vous retrouvez les mêmes gestes à trois doigts, ainsi que les mêmes menus et les mêmes fenêtres. Vous ne serez clairement pas perdu. Apple installe également par défaut de nombreuses applications, même aucune n’est issu d’un partenariat commercial : tout est « Made in Apple » : la suite bureautique (Pages, Keynote, Numbers et Freeform), la suite multimédia (iMovie, Garageband, Photo Booth) et toutes les apps de divertissement (Jeux, TV, Musique, Podcasts). Et Siri est toujours là pour une recherche d’information ou une aide sur une fonctionnalité. Malgré les évolutions de macOS 26, ce Mac reste donc… un Mac.

Bien sûr, macOS reste compatible avec toutes les applications universelles et les apps pour iOS et iPadOS. Dans macOS 26, vous retrouvez Rosetta qui permet de lancer les anciennes applications développées pour les plate-formes « Macintel ». Et il y en a encore beaucoup. Cette surcouche logicielle est vouée à disparaitre en 2027, avec macOS 28, Apple souhaitant forcer les développeurs à mettre à jour leurs produits. Cela sous-entend que la compatibilité logicielle de ce Mac va drastiquement baisser dans deux ou trois ans. Le MacBook Neo n’est pas le seul concerné : tous les Mac le sont.

Cela vient évidemment contredire le discours d’Apple à propos de la durabilité de ses produits. Comme toujours, Apple ne confirme aucune période de mise à jour logiciel sur ces produits. Attendez-vous cependant à une maintenance logicielle de cinq ans minimum, même si certaines des nouveautés prévues sur les futures version de macOS risquent de ne pas être portées sur l’A18 Pro (comme pour Apple Intelligence qui n’a pas été portée sur certains iPhone, pourtant concernés par les plus récentes mises à jour logicielles).

Alors, on achète ?

Il y a eu plusieurs tentatives d’Apple pour se lancer sur le marché des laptops bon marché. Dont le MacBook Air 11 pouces de 2014. Le MacBook Neo n’est pourtant pas de la même engeance. Il ne s’agit pas de l’adaptation « low cost » d’un modèle existant. Il s’agit d’une nouvelle machine qui cible une clientèle précise : ceux qui utilisent leur ordinateur pour surfer sur Internet, regarder Netflix et répondre à des mails. Et ça marche ! Il peut faire plus. Mais ce n’est pas pour ça qu’il a été conçu.

Le MacBook Neo est non seulement un laptop fonctionnel, endurant et fluide. Mais il est aussi digne de l’expérience « Apple ». Il est parfaitement intégré à l’écosystème. Il fait tourner une grande partie des applications pour macOS. Et son châssis est élégant, moderne et très bien fini. Face aux PC vendus au même prix, le MacBook Neo est imprenable. Il est bien sûr possible de trouver un Mac tout aussi polyvalent, plus puissant et vendu à un prix voisin. Le MacBook Pro M1 en 14 pouces notamment. Mais le support logiciel de ce dernier est bientôt terminée.