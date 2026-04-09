Tic-tac : ce bug rare de macOS gèle les Mac au bout de 49 jours (mais la solution est toute simple)

Une entreprise vient de découvrir un bug semblable à une « bombe à retardement » au sein de macOS qui répond à une question que sûrement ne s’est jamais posée : qu’adviendrait-il si je laissais allumer mon Mac pendant 49 jours consécutifs ?

apple macbook neo test
Crédits : Phonandroid

Combien de pas faut-il faire par jour pour voir des bénéfices pour notre santé ? De quoi la mystérieuse matière noire est-elle constituée ? Ce sont peut-être des questions existentielles que vous vous êtes déjà posées. Mais il est probable que vous ne vous soyez jamais demandé : que se passerait-il si je laissais mon Mac allumé pendant deux mois consécutifs ?

En effet, rares sont les utilisateurs qui n’éteignent pas leur Mac pendant 50 jours d’affilée – être à court de batterie et les mises à jour sont déjà deux arguments en faveur d’une extinction de l’appareil. Il se trouve pourtant que l’on a la réponse à cette question que (presque) personne ne s’était posée jusque-là.

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Attention, votre Mac va s’autogeler dans exactement 49 jours, 17 heures, 2 minutes et 47 secondes

Comme l’a repéré Tom’s Hardware, Photon, une société facilitant la création d'agents IA, a en effet découvert un bug étrange au sein du système d’exploitation d’Apple alors qu’elle surveillait l’application Messages. Elle désigne ce dysfonctionnement – qu’elle a réussi à reproduire sur deux systèmes – comme une « bombe à retardement dans le réseau TCP de macOS ».

D’après l’entreprise, la « détonation » interviendrait exactement après qu’un Mac est resté allumé 49 jours, 17 heures, 2 minutes et 47 secondes d’affilée.  Après ce délai, macOS subit un dépassement d’entier : c’est-à-dire qu’il suppose que la valeur numérique d’un compteur ne va faire qu’augmenter, alors qu’elle revient à 0 après un décompte spécifique – ici un peu plus de 49 jours.

Ce dépassement d’entier a pour effet de geler « l'horloge interne de l'horodatage TCP ». Grosso modo : la connectivité réseau du Mac échoue complètement. Un bug similaire a déjà touché le compteur de millisecondes 32 bits du noyau Windows 95, comme le rappelle Photon.

Heureusement, la bonne vieille méthode du redémarrage de l’appareil suffit à régler le problème. Si l’entreprise travaille sur une solution, rien n’exclut qu’Apple prépare également un correctif officiel à ce dysfonctionnement.


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