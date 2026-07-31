Crise de la mémoire : on a comparé les prix de la RAM et des SSD avec ceux d’il y a un an, ça fait froid dans le dos

Depuis presque un an désormais, la crise de la mémoire frappe durement le marché de la tech. Les barrettes de RAM et les SSD, notamment, ont vu leur prix s’envoler de manière exponentielle au cours des derniers mois. De combien exactement ? Nous avons mené notre petite enquête.

Cela fait des mois que l’on vous déconseille, autant que possible, de ne pas acheter de barrette de RAM ou d’appareil de stockage, tant les prix ont flambé à cause de la crise. Mais force est de constater que la crise s’est désormais installée dans notre quotidien et qu’elle ne semble pas prête à partir de sitôt. À vrai dire, certains experts s’accordent même à dire que la situation pourrait s’aggraver à partir de l’année prochaine.

Pris d’un élan de nostalgie de l’époque où la RAM ne coûtait pas un rein, nous avons donc souhaité comparer les prix d’aujourd’hui à ceux d’il y a un an, alors que la crise n’avait pas encore frappé le secteur. Sans surprise, le constat est assez clair : les prix ont augmenté. Beaucoup. D’accord, mais de combien exactement ? Et y a-t-il des modèles plus épargnés que d’autres ? Faut-il tout de même craquer et acheter maintenant avant que les prix n’augmentent encore ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article.

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La crise de la RAM : d’où vient-elle et où en est-on ?

Mais avant toute chose, rappelons brièvement ce qu’il se passe depuis quelques mois. Pour résumer simplement une situation qui est en réalité un brin plus complexe, les principaux constructeurs de RAM (et de mémoire de manière générale) délaissent progressivement, depuis la fin de l’année dernière, le marché consommateur pour se tourner vers les entreprises. Quelles entreprises ? Celles de l’IA bien évidemment, qui a besoin d’une quantité gargantuesque de mémoire pour alimenter ses datacenters.

Un cap a été franchi lorsque Micron, l’un des 3 géants du secteur, a annoncé délaisser entièrement le marché consommateur au profit des professionnels. Samsung et SK Hynix, les deux autres tenants de l’oligopole de la mémoire, continuent encore de commercialiser leurs barrettes et autres SSD pour des appareils grand public, mais en des quantités bien moindres par rapport à avant. Il faut dire que vendre aux professionnels, ça rapporte, et même beaucoup. Grâce aux ventes de ses GPU spécialisés, Nvidia est ainsi devenu l’entreprise la plus rentable de tous les temps.

Aujourd’hui, la crise touche les secteurs qui ont besoin ne serait-ce que d’un peu de mémoire. Même l’industrie de l’automobile est désormais impactée. Résultat : tout le monde augmente ses prix. Qu’il s’agisse de smartphones, de consoles de jeu ou d’ordinateurs, tous les constructeurs tentent de limiter la casse en rabattant leurs coûts de production sur les utilisateurs. Entre juillet 2025 et janvier 2026, on enregistrait déjà une hausse de 340% du prix de la RAM.

De combien le prix de la RAM a-t-il augmenté en un an ?

Qu’en est-il aujourd’hui ? Commençons par l’actrice principale de cette crise : la RAM. Tous les prix que nous allons comparer sont en euros. Il s’agit de modèles actuellement disponibles sur Amazon. Prenons l’exemple des barrettes CORSAIR Vengeance DDR5 32 Go, qui s’affichent en tant que “choix d’Amazon” lorsque que l’on cherche simplement des barrettes de RAM sur le site. Le 30 juillet 2025, celles-ci étaient disponibles à 104,29 €. Aujourd’hui, Amazon les vend à 419,99 €.

Autre modèle très populaire, n°1 des ventes sur Amazon au moment où sont écrites ces lignes, le Patriot Memory Viper Venom Kit DDR5 de 16 Go. Actuellement disponible pour 244,99 €, le kit ne coûtait que 84,25 € le 3 février 2025. Même son de cloche pour les 2 autres modèles mis en avant par le site. La Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM 32 Go s’affiche actuellement à 207,65 € (après une légère baisse, elle était encore à presque 270 € il y a encore quelques jours), contre 113,38 € il y a exactement un an, ce qui lui permet de subir une augmentation moins conséquente que les autres.

Chez la concurrence, le constat n’est pas beaucoup plus réjouissant. Alors que le kit Crucial Pro RAM DDR5 32 Go coûtait 95,99 € en août 2025, il faut désormais débourser 429,90 € pour se l’offrir, soit une jolie augmentation de 347,86 %, la plus forte constatée jusqu’à présent. La situation est si catastrophique que même la RAM DDR3, pourtant presque obsolète de nos jours, a vu son prix doubler, comme le montre le kit Crucial CT2K102464BD160B 16 Go, disponible à 60,89 € aujourd’hui contre 31,07 € l’année dernière.

Au global, sur seulement ces 5 modèles étudiés, on observe donc une augmentation moyenne de 204,10 % sur un an. Voici un tableau récapitulatif des modèles que nous avons examinés :

Modèle Prix en 2025 Prix en 2026 Augmentation CORSAIR Vengeance DDR5 32 Go 104,29 € 419,99 € +302,71 % Patriot Memory Viper Venom Kit DDR5 16 GO 84,25 € 244,99 € +190,79 % Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM 32 Go 113,38 € 207,65 € +83,15 % Crucial Pro RAM DDR5 32 Go 95,99 € 429,90 € +347,86 % Crucial CT2K102464BD160B 16 Go 31,07 € 60,89 € +95,98 %

De combien le prix des SSD a-t-il augmenté en un an ?

Rien de très glorieux du côté de la RAM donc, sans grande surprise. Mais qu’en est-il des SSD ? Le marché a de son côté été touché à retardement… mais il a bel et bien été touché. La chose est d’autant plus inquiétante pour les consommateurs qu’ils font désormais face à une vague d’arnaques sur les sites de revente en occasion, du fait qu’il est particulièrement simple de falsifier un SSD.

De fait, les observations sont très similaires à celles pour la RAM. Pour le Crucial P310 SSD 1To par exemple, choix d’Amazon, le prix est passé de 70,99 € à 162,97 € aujourd’hui, soit une augmentation de presque 130 %. Pour le Samsung SSD 990 Pro NVMe M.2, n°1 des ventes au moment de la réduction, toujours le même constat : 97,99 € en juillet 2025, 189,99 € aujourd’hui (après un pic à 208,99 € la veille).

Autant dire que cela ne sert à rien d’aller voir du côté des SSD proposant plus de stockage pour espérer un meilleur deal. Le Samsung SSD Interne 9100 Pro 2 To était commercialisé à 239,99 € le 30 juillet 2025, il est aujourd’hui disponible à 364,80 €. Il a même atteint les 470,65 € au mois d’avril dernier. Même son de cloche pour le Crucial BX500 SATA SSD 2 To, qui est passé de 128,99 € l’année dernière à 244,99 € aujourd’hui.

Si l’augmentation est beaucoup moins rude chez les SSD que pour la RAM, elle n’en reste pas moins là. En moyenne, on peut dire que quasi tous les modèles ont vu leur prix doubler en l’espace d’un an. Voici un tableau récapitulatif :

Modèle Prix en 2025 Prix en 2026 Augmentation Crucial P310 SSD 1To 70,99 € 162,97 € +129,57 % Samsung SSD 990 Pro NVMe M.2 97,99 € 189,99 € +93,89 % Samsung SSD Interne 9100 Pro 2 To 239,99 € 364,80 € +52,01 % Crucial BX500 SATA SSD 2To 128,99 € 244,99 € +89,93 %

Faut-il continuer d’attendre avant d’acheter ?

C’est la question à 1 million d’euros (presque littéralement, à ce stade). Il y a quelques mois, tout le monde conseillait, à raison, d’attendre la fin de la crise avant d’acheter des composants pour améliorer ou refaire votre PC. Mais nous voilà plusieurs mois après le début de la crise, et aucun signe ne semble montrer que la fin approche. Certes, quelques analystes prédisent que la situation s’améliorera en 2027, mais leur optimisme est bien loin de faire l’unanimité.

En attendant, la courbe des prix continue de grimper. Alors la question se pose : fera-t-on un meilleur deal à acheter de la RAM ou un SSD maintenant comparé à dans quelques mois ? Pour le moment, tout porte à croire. Si le prix de certains modèles semble s’être stabilisé, la moyenne globale reste à la hausse et il y a de fortes chances pour que la tendance continue dans un avenir proche. Si vous ne pouvez pas attendre, mieux vaut donc craquer aujourd’hui plutôt que dans 5 mois.

Mais si vous pouvez vous permettre d’être patient, alors cela vaut sûrement le coup d’attendre au moins l’année prochaine. Nous aurons alors, avec un peu de chance, une meilleure vision de l’état de la crise. D’ici là, on peut toujours espérer que la plainte contre les trois géants du secteur porte ses fruits, comme cela a déjà été le cas par le passé.