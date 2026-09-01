JBL officialise Cove, une nouvelle gamme d’enceintes pour une expérience immersive partout chez vous

JBL ne se repose pas sur ses lauriers. Après avoir lancé toute une salve de produits inédits au printemps, voilà que la marque officialise une nouvelle gamme d’enceintes qui inaugure son système audio domestique modulable : JBL Cove.

JBL Cove 2
Crédits : JBL / Montage : Phonandroid

Imaginez : vous êtes en train de faire la poussière en musique. Vous passez d’une pièce à l’autre et lorsque vous revenez dans la pièce dans laquelle l’enceinte joue, vous vous apercevez que vous avez manqué ce que vous considérez être le moment phare du morceau. Ou alors vous êtes en train d’écouter une émission en direct à la radio, vous ratez la moitié de l’argumentaire.

C’est pour éviter ce genre de désagréments que JBL a développé un nouveau système audio pensé pour s’adapter à tous les usages : JBL Cove. Une nouvelle gamme d’enceintes Wi-Fi le compose : la JBL Cove M1, la JBL Cove P1 et la JBL Cove X1. Chacune peut être utilisée seule, en paire stéréo ou intégrée à un système audio multi-pièces. Surtout, le processus a été conçu pour être simple et flexible. Voici tout ce qu’il faut savoir.

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JBL lance un nouveau système audio domestique intuitif et modulable

Concrètement, voici le principe : il vous suffit de placer une (ou plusieurs) enceinte dans une pièce et d’augmenter le volume. Ce sont ensuite les technologies propriétaires de JBL, Constant Sound Field et AI Sound Boost, qui s’occupent d’optimiser le son en fonction de l’emplacement des enceintes et des conditions d’écoute.

Grâce à l’application JBL One, il est possible d’écouter de la musique dans une pièce spécifique ou de la diffuser dans tout votre cocon en créant un groupe. Vous pouvez également basculer d’une expérience à l’autre sans interruption.

JBL Cove
Crédits : JBL

De plus, la musique peut vous suivre au gré de vos déplacements au sein de votre intérieur : grâce à la fonction Music Follows Me, il suffit d’appuyer sur le bouton Moment pour poursuivre l’écoute sur une autre enceinte sans avoir à sortir votre téléphone avec l’application. Vous pourrez notamment accéder à Spotify grâce à cette simple pression (un équivalent du Spotify Tap, en somme).

Et le système JBL Cove et ses enceintes s’intègrent dans l’écosystème JBL : elles peuvent être connectées aux barres de son JBL Bar Series MK2 pour profiter d’une expérience home cinéma.

JBL Cove
Crédits : JBL

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JBL inaugure une nouvelle gamme d’enceintes, voici les caractéristiques principales des JBL Cove M1, P1 et X1

Voici donc les caractéristiques partagées par les trois enceintes JBL Cove :

  • Calibrage automatique selon la pièce
  • Constant Sound Field
  • AI Sound Boost
  • Paire stéréo
  • Audio multiroom
  • Compatible avec JBL Bar MK2

Elles ont toutefois leurs propres spécifications. La JBL Cove M1 propose un format compact. Elle embarque trois tweeters et un woofer.

JBL Cove M1
Crédits : JBL

La JBL Cove P1 est quant à elle une enceinte portable. Elle dispose de la certification IP56 et d’une batterie promettant jusqu’à 14 heures d’autonomie – et il suffit de la poser sur sa station de charge pour la recharger. De plus, elle est équipée de quatre tweeters dont un orienté vers le haut et d’un woofer et est compatible Dolby Atmos, tout comme la JBL Cove X1…

JBL Cove P1
Crédits : JBL

La JBL Cove X1, qui est le modèle emblématique de la gamme, pensé pour diffuser un son 3D immersif et puissant dans toute la pièce où elle se trouve.

JBL Cove X1
Crédits : JBL

Ces trois enceintes inédites se déclinent en noir et en blanc et sont disponibles sur le site de la marque. Voici leur prix :

  • JBL Cove M1 : 229,99 euros
  • JBL Cove P1 : 449,99 euros
  • JBL Cove X1 : 499,99 euros

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