DJI Osmo Action 6 : avec cette chute de prix exceptionnelle, la caméra d’action devient accessible

Vous cherchez une caméra d’action pour immortaliser vos précieuses aventures ? La DJI Osmo Action 6 est actuellement à prix sacrifié sur AliExpress. En cumulant la promotion en cours avec le code PHD30 et le paiement PayPal en 4 fois sans frais, vous pouvez vous équiper à petit prix. Mais attention, il va falloir faire vite, seuls les premiers arrivés vont pouvoir en profiter…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La marque DJI est devenue un incontournable de tous les amateurs de vidéos grâce à ses drones simples d’utilisations qui permettent d’avoir un rendu professionnel. Depuis quelques années, le géant chinois a élargi son catalogue avec différentes caméras, dont la gamme Osmo Action qui vient concurrencer directement la GoPro.

Sortie il y a quelques mois, la DJI Osmo Action 6 embarque toutes les dernières technologies pour un excellent rapport qualité-prix. Et bonne nouvelle, elle est actuellement en promotion sur AliExpress. C’est le bon moment pour vous équiper à prix cassé !

Normalement en vente à 436 €, vous pouvez la trouver à partir de 348,23 € sur AliExpress avec un vendeur basé en France qui propose une livraison gratuite et rapide. Avec le code PHD30, son prix passe à 318,23 €. C’est déjà un excellent prix. Et avec le paiement PayPal qui vous permet d’avoir 33 € de réduction dès 299 € d’achat, vous pouvez vous équiper pour 285,23 € seulement. Mais attention, l’offre expire vite car seuls les premiers arrivés sont servis !

Pour rappel, voici tous les codes valables du 1er au 7 septembre sur AliExpress :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06

12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12

18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Pourquoi craquer pour la DJI Osmo Action 6 ?

La DJI Osmo Action 6 est actuellement l’une des meilleures caméras d’action du moment. Elle est en effet dotée d’un capteur CMOS 1/1,1 pouce qui vous donne la possibilité d’avoir des images d’excellente qualité, même avec une faible luminosité. Le rendu est contrasté, coloré, lumineux.

Vous pouvez tourner des vidéos en 8K/60 ips (16:9), en 4K/120 fps (4:3) et bien plus encore. Pour les personnes qui souhaitent poster des vidéos sur les réseaux sociaux, le mode Personnalisé 4K vous donne la possibilité de choisir entre une version 4K horizontale ou verticale. En plus, avec la technologie de stabilisation d’images RockSteady 3.0+, le rendu est bluffant sans effort.

La DJI Osmo Action 6 résiste par ailleurs à des conditions extrêmes puisqu’elle peut être utilisée entre -20°C et + 45°C . Elle est également étanche jusqu’à 20 mètres sans boîtier, et 60 mètres avec l’étui étanche. Enfin, cette caméra d’action profite d’une belle autonomie de 4 heures par batterie et d’un espace de stockage interne de 50 Go.