Nintendo Switch 2 : la console passe à prix cassé durant cette vente flash, vite !

La Nintendo Switch 2 vous fait de l’oeil, mais vous attendez une belle chute de prix pour sauter le pas ? Ce moment est venu, mais il va falloir faire vite car l’offre expire bientôt. Vous pouvez actuellement vous offrir la console à 361,56 € seulement en cumulant le code LDFR45 avec le paiement PayPal. Seuls les premiers arrivés seront servis…

Nintendo Switch 2

Du 1er au 7 septembre, AliExpress brade de nombreux produits grâce à une série de codes cumulables avec les promotions en cours. De plus, en choisissant le paiement en 4X PayPal, vous avez 33 € de réduction en plus dès 299 € d’achat. Si vous souhaitez acheter un smartphone, une tablette, un case ou encore une console, c’est le bon moment pour vous équiper à prix cassé.

Voici les codes à utiliser jusqu’au 7 septembre :

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06
  • 12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12
  • 18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : LDFR45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Durant cette vente flash, la Nintendo Switch 2 passe à petit prix. Elle est en effet affichée à 439,56 €, mais avec le code LDFR45, son prix chute à 394,56€. Et en choisissant le paiement PayPal, son prix passe à seulement 361,56 €. C’est un excellent prix pour cette console portable qui était en vente à 469,99 € à sa sortie !

Quelles sont les caractéristiques de la Nintendo Switch 2 ?

Sortie il y a un an, la Nintendo Switch 2 est une console portable qui ne manque pas d’atouts. Cette nouvelle génération de la Switch vous permet dorénavant de jouer en 4K et 60 fps sur votre téléviseur. Lorsqu’elle est en mode portable, vous disposez d’un écran Full HD 1080p directement sur la console.

Ce nouveau modèle est par ailleurs doté d’un écran plus grand puisqu’elle est équipée d’une dalle de 8 pouces au lieu de 6,2 pouces sur le modèle initial. Le système de fixation des Joy-Con a également été revu pour être plus agréable puisque les rails ont laissé place à une fixation magnétique.

Sous le capot, on retrouve une puce NVIDIA personnalisée, basée sur l’architecture Ampere. La Nintendo Switch 2 est donc plus puissante, ce qui permet de faire tourner des jeux plus gourmands. L’ajout du ray tracing est aussi un atout majeur puisque le rendu est plus canon. Enfin, la technologie DLSS permet d’upgrader des images 1080p en 4K sans aucune perte de qualité visuelle.


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