Microsoft lance ses Surface Pro 12 et Surface Laptop 8 : les performances en hausse, les prix aussi

Microsoft vient de dévoiler sa toute nouvelle gamme de tablette et PC portable, ses Surface Pro 12 et Surface Laptop 8. Au programme, une toute nouvelle puce Snapdragon X2 qui assure un bond significatif des performances. Malheureusement, les prix aussi ont droit à une jolie augmentation.

surface laptop 8

Ça y est, Microsoft a dévoilé hier ses deux nouveaux produits Surface. Exit les modèles Studio ou Duo, la firme se concentre désormais sur les modèles qui fonctionnent le plus : les Surface Pro et Surface Laptop. Nous en sommes donc désormais respectivement à la 12e et 8e génération, chacune se voulant haut de gamme. S'affichant de fait au prix qui va avec. Le PC et la tablette se veulent en effet résolument plus chers qu'un MacBook Neo, suivant ainsi la récente tendance d'augmentation des tarifs au sein de la gamme.

Du reste, la grande nouveauté est le passage à un processeur Snapdragon X2 de Qualcomm, en version Plus ou Elite selon vos choix de configuration (et le prix que vous êtes prêt à y mettre), qui vient donc remplacer le Snapdragon X1 des modèles de 2024. Selon Microsoft, ce simple changement permet aux nouveaux produits Surface d'afficher un gain de 58% des performances graphiques par rapport à la génération précédente et une meilleure autonomie globale.

Sur le même sujet — Microsoft utilise la photo d’un iPad pour faire la pub de sa Surface Pro, la boulette

La nouvelle Surface Pro 12 se dévoile

La nouvelle Surface se décline donc en deux versions. La première propose un écran LCD tactile PixelSense de 13 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 600 nits. Elle est équipée d'une puce Snapdragon X2 Plus (10 cœurs ). La seconde débarque avec un écran OLED et un Snapdragon X2 Elite (12 cœurs ). Toutes deux embarquent 64 Go de RAM LPDDR5x et jusqu'à 1 To de stockage sur SSD Gen 4. La partie graphique est assurée par un GPU Adreno, couplée à un NPU Hexagon de 80 TOPS.

Le PC intègre également une caméra frontale ultra grand-angle de 1440p, qui permettra à Windows Hello de déverrouiller vos comptes avec la reconnaissance faciale. Côté connectivité, on retrouve les traditionnels WiFi 7 et Bluetooth 5.4. La version la moins chère s'affiche à 1599 euros. Un prix qui ne comprend ni clavier, ni stylet, ni chargeur, qu'il faudra ajouter en option pour en profiter.

surface pro 8

La Surface Laptop 8 a droit au même traitement

Là encore, on retrouve deux versions de la Surface Laptop 8. La première se décline avec un écran de 13,8 pouces, tandis que la seconde arrive avec un écran de 15 pouces. Qu'importe la version que vous choisirez, il faudra vous contenter d'un écran LCD, Microsoft ayant fait l'impasse sur l'OLED pour cette génération. Le taux de rafraîchissement atteint lui aussi les 120 Hz tandis que la luminosité peut grimper à 600 nits.

L'utilisateur aura également le choix entre un Snapdragon X2 Plus ou un Snapdragon X2 Elite. On retrouve le même NPU et GPU que sur les dernières Surface Pro. Les choix en matière de RAM démarrent à 16 Go et grimpent jusqu'à 64 Go, tandis que le stockage peut atteindre 1 To. La reconnaissance faciale est là encore de la partie, via son capteur frontal de 1080p, au même titre que le WiFi 7. Il faudra débourser au moins 1699 euros pour vous l'offrir.


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