Le MacBook Neo d’Apple provoque un choc inattendu chez les fabricants de PC

Apple s’attaque désormais à un segment longtemps dominé par les fabricants de PC. Avec le MacBook Neo, la marque propose un ordinateur portable plus abordable que d’habitude. Ce lancement pousse déjà l’industrie du PC à réfléchir à la meilleure façon de rivaliser.

Apple a récemment élargi sa gamme d’ordinateurs portables avec un nouveau modèle baptisé MacBook Neo. Ce PC se distingue surtout par son prix. Proposé à partir de 699 euros, il devient le MacBook le plus accessible jamais commercialisé par la marque. Jusqu’à présent, Apple se positionnait surtout sur des machines haut de gamme comme les MacBook Air et Pro.

Pour atteindre ce tarif plus bas, le constructeur a fait plusieurs choix techniques. Le MacBook Neo utilise par exemple une puce A18 Pro, un processeur initialement conçu pour les iPhone 16 Pro. Apple assume aussi un positionnement très orienté bureautique. Sur la page de présentation du produit, la marque met même en avant la suite Microsoft Office, pourtant développée par l’un de ses principaux concurrents. Apple insiste ainsi sur la facilité de passer de Windows à macOS avec cet ordinateur.

Le MacBook Neo pousse les fabricants de PC à revoir leurs ordinateurs portables abordables

L’arrivée de ce nouveau MacBook ne passe pas inaperçue chez les fabricants de PC. Lors d’un appel financier relayé par SeekingAlpha, le directeur financier d’Asus a expliqué que ce produit avait provoqué un véritable choc dans l’industrie. Selon lui, le lancement d’un ordinateur Apple aussi abordable oblige désormais tous les acteurs du marché à réfléchir à une nouvelle stratégie pour rester compétitifs.

Les fabricants discuteraient déjà de la meilleure façon de rivaliser avec ce modèle. L’enjeu n’est pas seulement le prix, mais aussi la qualité perçue. Apple propose un ordinateur relativement accessible tout en conservant un design premium et un système optimisé. Les PC d’entrée de gamme, souvent critiqués pour leur châssis en plastique ou leurs performances limitées, pourraient donc devoir évoluer pour rester attractifs.

Cette concurrence pourrait toutefois être compliquée par un autre problème. Le prix de la mémoire vive aurait fortement augmenté ces derniers mois. Selon les données évoquées par Asus, les tarifs de la RAM auraient progressé de plus de 100 % entre fin 2025 et début 2026. Cette hausse pourrait rendre plus difficile la création d’ordinateurs portables bon marché capables de rivaliser avec le MacBook Neo. Si les fabricants réagissent en améliorant leurs modèles, cette rivalité pourrait toutefois profiter directement aux utilisateurs.


