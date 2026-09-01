PS5 : Sony lance son service de télévision gratuite financée par la pub sur sa console

Après s’être quelque peu éloigné de sa philosophie “tout média” de la PS3, Sony y revient avec le lancement de Live TV sur sa PS5. Le service propose un accès gratuit à plusieurs chaînes de télévision et plateformes de streaming, en contrepartie de publicités.

Alors que la Terre entière en veut toujours à Sony d’avoir annoncé la fin de la production de CD sur PlayStation, la firme continue de faire comme si de rien n’était et annonce le plus normalement du monde l’arrivée d’un tout nouveau service sur la PS5. Baptisé Live TV, celui-ci est une sorte de réincarnation de PlayStation Vue, fermée en 2020. À un détail près : Live TV est entièrement gratuit.

Si vous n’avez jamais entendu parler de PS Vue, ce qui est assez probable au vu de son échec notable, il s’agissait d’une plateforme de streaming permettant de regarder une sélection de chaînes de télévision en direct ainsi que des services de SVOD, en échange d’un abonnement mensuel pour le moins onéreux, surtout à l’époque de son lancement. Sony a visiblement appris de son erreur, puisqu’elle a fait le choix de financer son successeur spirituel par la publicité.

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La PS5 intègre son propre service de streaming gratuit

Live TV, disponible depuis aujourd’hui aux États-Unis, permet donc d’accéder à plus d’une centaine de chaînes de télévision en direct, la plupart appartenant évidemment à Sony Pictures (pratique pour regarder le dernier Spider-Man), mais aussi certains cadors étatsuniens tels que NBC et Fox News. Quelques séries sont également accessibles directement depuis l’application, comme Community et The Walking Dead.

Enfin, Live TV intègre également d’autres plateformes de streaming, comme Crunchyroll. Tout ce catalogue est disponible gratuitement à tous ceux prêts à se coltiner quelques publicités au passage. Sony n’a pas précisé la fréquence de ces dernières, il faudra donc attendre les premiers retours outre-Atlantique pour savoi si la chose est supportable ou non. En attendant, la firme n’a pas donné de fenêtre de sortie pour un lancement dans d’autres régions du monde.