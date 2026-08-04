Crise de la RAM : Samsung, l’un des principaux fabricants de mémoire, confirme que la situation va s’aggraver en 2027

Lors de son dernier rapport financier, Samsung a présenté ses prévisions pour le marché de la RAM en 2027. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tendance n’est pas vraiment à l’optimisme. Si c’est l’un des trois fabricants de mémoire qui le dit…

On n’est pas sorti de l’auberge. Si certains avaient encore récemment l’espoir de voir la crise de la mémoire d’ici l’année prochaine, il semblerait que même les géants du secteur leur donnent tort. Dans son dernier rapport financier, Samsung prévoit en effet que la crise ne va faire que s’empirer d’ici l’année prochaine. Une déclaration à prendre cette fois au sérieux, pour la simple et bonne raison que la firme coréenne fait partie des trois grands fabricants de mémoire dans le monde, aux côtés de Micron et SK Hynix.

Avant de faire cette déclaration, Samsung a donc étudié la demande de ses principaux clients pour les mois à venir. Les entreprises du secteur de l’IA, qui siphonnent toute la RAM disponible depuis des mois, ont en effet partagé leurs besoins sur le moyen et long terme, explique le constructeur, dans l’espoir d’obtenir assez de stock d’ici là. À partir de ces données, Samsung a établi une liste de priorité au sein de sa clientèle. Inutile de préciser que les consommateurs avec leurs barrettes de 16 Go ne sont pas en haut de la liste.

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N’attendez pas la fin de la crise de RAM pour 2027

Comme ses deux autres comparses, Samsung va privilégier les entreprises qui, en plus de commander d’énormes stocks de RAM, se fidélisent dans le temps (impossible pour ces dernières de ne pas maintenir cette course à l’approvisionnement si elles souhaitent rester compétitives) plutôt que le consommateur qui souhaite simplement améliorer son setup gaming. Quant aux constructeurs de consoles ou de smartphones, ils n’ont aucunement la mainmise sur les prix appliqués par les fabricants de mémoire.

Et bien évidemment, ces derniers ne vont certainement pas se priver de maintenir des prix exorbitants tant que les professionnels continuent d’acheter. La demande n’étant visiblement pas prête à diminuer d’ici l’année prochaine, Samsung confirme ses prévisions faites il y a quelques mois. La crise de la RAM va bel et bien continuer en 2027 et probablement déborder jusqu’en 2028. Qu’importe si l’entreprise fait (encore) l’objet d’une plainte qui l’accuse de manipuler le marché pour faire grimper ses prix.