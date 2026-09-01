AliExpress casse les prix pour la rentrée : les meilleures offres à saisir

Une nouvelle vague de promotion démarre chez à l’occasion de sa campagne Local Day de septembre. Plusieurs catégories de produits profitent de fortes remises pour la rentrée. Voici les meilleures offres à saisir dès le 1er septembre à 00h.

AliExpress Local Day

L’opération se déroule jusqu’au 7 septembre 2026, jusqu’à 23h59. Le principe ne change pas par rapport aux précédentes campagnes chez AliExpress : une première baisse de prix à laquelle s’ajoute un code promo à saisir dans le panier.

Tous les produits de cette sélection sont expédiés depuis la France ou un entrepôt européen d’AliExpress, avec une livraison annoncée sous 3 à 7 jours. Les stocks, eux, seront limités. Si une offre vous intéresse, mieux vaut donc ne pas attendre la fin de l’opération.

Les codes promo à saisir au panier

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06
  • 12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12
  • 18 € de remise dès 149 € d’achat : PHF18
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

33 € de remise supplémentaire avec PayPal

L’offre PayPal est de retour chez AliExpress, mais avec cette fois-ci un seul palier :  33 € de réduction supplémentaire dès 299 €. Pour en profiter, il suffit de sélectionner PayPal comme moyen de paiement. Vous avez aussi la possibilité de payer en 4 fois.

L’offre est cumulable avec les autres réductions. Et comme d’habitude, elle est valable pour seulement quelques heures.

Les meilleures offres sur les smartphones

Honor Magic 8 Lite 5G 256 Go à 231 €
Au lieu de 399,90 € avec le code PHD30
231€
Voir
Redmi Note 15 Pro 5G à 232 €
Au lieu de 399 € avec le code PHD30.
232€
Voir
Poco F8 Pro à 355€
Au lieu de 649 € avec le code PHD45 et en payant par PayPal.
355€
Voir
Galaxy A56 à 264 €
Au lieu de 47p9 € avec le code PHD30.
264€
Voir

Affiché normalement à 399 €, le Redmi Note 15 Pro 5G passe à 232 € une fois le code PHD30 ajouté au panier. À ce prix, vous profitez d’un écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces à 120 Hz et d’un capteur principal de 200 MP Xiaomi l’équipe également d’une batterie de 6 580 mAh, et la puce Dimensity 7400-Ultra s’occupe des applications et des jeux.

Le même code fait passer le Galaxy A56 5G de 470 € à 264 €. Samsung mise ici sur un écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, un capteur principal stabilisé de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh. La puce Exynos 1580 anime l’ensemble, mais le principal argument du smartphone se trouve aussi du côté de sa longévité : le constructeur promet six générations de mises à jour d’Android.

Les bons plans tablettes

Galaxy Tab A11 à 96 €
Au lieu de 199 € avec le code PHD12
96€
Voir
Xiaomi Pad 7 (256 Go) à 223 €
Au lieu de 349 € avec le code PHD30.
223€
Voir
Redmi Pad 2 Pro à 201 €
Au lieu de 299 € avec le code PHD18.
201€
Voir
OnePlus Pad Go 2 à 188 €
Au lieu de 349 € avec le code PHD18.
188€
Voir

Le code PHD30 fait passer la Xiaomi Pad 7 de 349 € à 223 €, dans sa version équipée de 256 Go de stockage. La tablette dispose d’un écran de 11,2 pouces en définition 3,2K, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. De quoi rendre la navigation plus fluide aussi bien pour les films que les jeux. La puce Snapdragon 7+ Gen 3 se trouve au cœur de la Xiaomi Pad 7, tout comme une batterie de 8 850 mAh pour tenir plusieurs heures loin d’une prise.

La OnePlus Pad Go 2 offre davantage de place avec sa dalle de 12,1 pouces en 2,8K. Sous OxygenOS 16, vous pouvez notamment ouvrir deux applications côte à côte, une disposition pratique pour travailler ou garder une vidéo visible pendant que vous consultez une autre application. La batterie a une capacité de 10 050 mAh et accepte une recharge à 33 W. Le code PHD18 ramène le prix de la tablette à 188 € au lieu de 349 €.

Casques et écouteurs

Sony WH-1000XM6 à 286 €
Au lieu de 449 € avec le code PHD45 et en payant par PayPal.
286€
Voir
OnePlus Buds 4 à 54 €
Au lieu de 119 € avec le code PHD06.
54€
Voir
Sony WH-1000XM5 à 198 €
Au lieu de 249 € avec le code PHD18.
198€
Voir
SHOKZ OpenFit 2+ à 95 €
Au lieu de 199 € avec le code PHD12.
95€
Voir

Dans la catégorie audio, le Sony WH-1000XM5, toujours parmi les meilleurs casques à réduction de bruit active, tombe à 198 €. C’est une très belle affaire sachant qu’il a été lancé à 419 € et se vend d’habitude entre 225 et 285 € en France.

Si vous préférez la toute dernière version du casque, elle est plus chère, mais toujours à un bon prix. Le WH-1000XM6 est proposé à 286 € avec le code PHD45, au lieu de 449 €. Et pour un budget serré, les OnePlus Buds 4, dont la réduction de bruit active atteint 55 dB, sont proposés à 54 € avec le code PHD06.

Montres connectées

Garmin Forerunner 165 à 137 €
Au lieu de 279,99 € avec le code PHD18.
137€
Voir
Huawei Watch GT 6 à 135 €
Au lieu de 249,99 € avec le code PHD18.
135€
Voir
OnePlus Watch 4 à 193 €
Au lieu de 329 € avec le code PHD18.
193€
Voir
CMF Watch Pro 2 à 33,22 €
Au lieu de 66,99€ avec le code PHD02
33€
Voir

Pour courir sans dépendre constamment de son smartphone, la Garmin Forerunner 165 embarque un écran AMOLED, un GPS et plusieurs outils pour suivre vos activités sportives et vos données de santé. Son autonomie peut aller jusqu’à 11 jours en usage classique. Avec le code PHD18, son prix passe à 137 € au lieu de 279,99 €.

La Huawei Watch GT 6 mise davantage sur l’endurance et la polyvalence : son écran AMOLED de 1,47 pouce affiche les notifications, les données de santé ainsi que les informations recueillies pendant les entraînements. Elle est compatible avec nombreuses activités sportives et offre une autonomie allant jusqu’à 21 jours. Son prix passe à 135 € avec le code PHD18, contre 249,99 € habituellement.

Autres offres AliExpress

Mini PC BlackViews MP100 à 240 €
Au lieu de 371 € avec le code PHDFR30
240€
Voir
Nintendo Switch 2 à 361 €
Au lieu de 499 € avec le code PHDFR45 et en payant par PayPal.
361€
Voir
DJI Neo 2 à 152 €
Au lieu de 239 € avec le code PHDFR18.
152€
Voir
Ryzen 7 9800X3D à 288 €
Au lieu de 499 € avec le code PHDFR45 et en payant par PayPal.
288€
Voir

Une Nintendo Switch 2 à moins de 400 € est forcément une opportunité. Grâce au code PHD45 et en payant ensuite par PayPal, le prix de la console passe de 499 € à 361 € chez AliExpress. Elle embarque un écran LCD de 7,9 pouces en 1080p, avec le HDR et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz sur les jeux compatibles ; ses 256 Go de stockage accueillent les titres téléchargés, tandis que le dock autorise un affichage en 4K sur le téléviseur.

Avec ses 151 grammes, le DJI Neo 2 se range facilement dans un sac. C’est un petit drone qui filme en 4K. Il dispose également d’une protection d’hélice qui peut lui éviter des dégâts au cas où elle entrerait en collision avec un obstacle. Le prix chute à 152 €, contre 239 € habituellement, après l’application du code PHD18.

Les offres retenues ici portent le label Marque+. AliExpress utilise ce programme pour mettre en avant des produits de marques reconnues bénéficiant d’une authentification officielle. Les références concernées profitent également d’engagements renforcés concernant la livraison et leur conformité au marché européen.


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