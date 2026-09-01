Belle chute de prix sur le Ryzen 7 9800X3D : une double remise qui va ravir les joueurs

Le Ryzen 7 9800X3D s’adresse aux joueurs qui veulent un maximum de performances, mais son prix a longtemps freiné plus d’un. Cette offre AliExpress permet de retrouver un tarif bien plus tentant : en cumulant le code PHD45 et un paiement par PayPal, le processeur revient à 288 €.

Ryzen 7 9800X3D

Ce tarif s’obtient donc après trois remises. AliExpress affiche d’abord le Ryzen 7 9800X3D à 366, 85 €, au lieu de 529 € au lancement, puis une première réduction vient s’ajoute au panier : le code PHD30 enlève 30 €. En payant par PayPal, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 33 €.

Le processeur revient au final à 288,85 €. Par rapport au prix de référence, vous réalisez une économie de plus de 240 €, ce qui représente une baisse de près de 45 %.

Les jeux profitent de son énorme mémoire cache

Huit cœurs, 16 threads, une fréquence de base de 4,7 GHz et des pointes à 5,2 GHz : sur le papier, le Ryzen 7 9800X3D est assez musclé pour le gaming, la création modérée et évidemment pour la bureautique. Sa force se trouve surtout dans ses 104 Mo de mémoire cache, auxquels contribue la technologie 3D V-Cache de deuxième génération.

Concrètement, cette réserve permet de conserver davantage de données à proximité des cœurs, afin que le processeur perde moins de temps à les récupérer dans la mémoire vive. Tous les jeux ne réagissent pas de la même manière, mais ceux qui sont particulièrement dépendants du CPU peuvent en tirer un avantage important, notamment lorsque vous jouez en 1080p ou en 1440p avec un écran à fréquence de rafraîchissement élevée.

Les huit cœurs Zen 5 laissent aussi suffisamment de marge pour garder Discord et plusieurs onglets ouverts, enregistrer une partie ou lancer une diffusion en direct. Pour du montage vidéo occasionnel, le 9800X3D ne sera pas non plus pris au dépourvu.

Le processeur utilise le socket AM5, fonctionne avec de la mémoire DDR5 et prend en charge le PCI Express 5.0. Il peut aussi bien prendre place dans une nouvelle configuration que remplacer un Ryzen AM5 moins rapide, à condition que le BIOS de la carte mère reconnaisse cette génération.


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