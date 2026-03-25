Samsung Galaxy A37 et A57 officiels : ils sont bourrés d’IA et restent abordables

Un mois jour pour jour après les Galaxy S, Samsung lance deux nouveaux smartphones destinés à sa gamme A. Il s’agit des Galaxy A37 et A57, largement dévoilés par les fuites récentes. Vendus entre 450 et 600 euros, ces deux smartphones veulent convaincre grâce à une expérience qui fait la part belle à l’IA. Ils seront disponibles à partir du 10 avril 2026. Voici tous les détails à connaitre.

Il y a un mois jour pour jour, Samsung organisait sa grande conférence Unpacked durant laquelle la firme coréenne a dévoilé cinq nouveaux produits. Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Les Galaxy Buds4 et 4 Pro. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes les tests complets de trois de ces produits : le Galaxy S26+, le Galaxy S26 Ultra et les Galaxy Buds4 Pro. Trois produits que nous avons appréciés à la rédaction, malgré des tarifs parfois en augmentation.

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Maintenant que ces produits sont disponibles en boutique, Samsung se concentre sur ses prochaines sorties. Selon les rumeurs récentes, la firme coréenne préparait l’arrivée de deux nouveaux smartphones : nous parlons bien évidemment des Galaxy A37 et Galaxy A57. Les spécifications techniques ont fuité. Les prix ont fuité. La date de sortie a fuité. Les visuels destinés à la presse ont fuité. Il y a même eu, pas plus tard que lundi 23 mars, une prise en main en vidéo des deux téléphones. Il ne faisait donc plus aucun doute que Samsung allait les officialiser.

Samsung augmente (beaucoup) le prix des Galaxy A37 et A57

Et c’est désormais chose faite. Samsung présente enfin tous les atours de ces deux téléphones. Il n’y a, pour l’heure, que deux modèles, qui se déclinent en deux configurations et donc deux tarifs. Voici tous les prix :

Galaxy A37 5G 6+128 Go : 449 euros

Galaxy A37 5G 8+256 Go : 529 euros

Galaxy A57 5G 8+128 Go : 549 euros

Galaxy A57 5G 8+256 Go : 599 euros

Vous remarquerez qu’il faut 80 euros pour passer d’une configuration à une autre pour le A37, mais 50 euros seulement pour faire de même avec le A57. Pourquoi cette différence ? Parce qu’il n’y a pas de différence sur la quantité de RAM entre les deux configurations du A57, alors qu’il entre celles du A37. Ces nouveaux tarifs sont évidemment en hausse, par rapport aux modèles de 2025 (A36 et A56). Voici un rappel des prix pour le A36 et le A56 :

Galaxy A36 5G 8+128 Go : 399 euros

Galaxy A36 5G 8+256 Go : 449 euros

Galaxy A56 5G 8+128 Go : 499 euros

Galaxy A56 5G 8+256 Go : 549 euros

L’inflation frappe donc plus durement le Galaxy A37 : 80 euros pour la version 8+256 Go et 50 euros pour la version 6+128 Go, en sachant qu’elle perd 2 Go de RAM au passage. Le Galaxy A57 voit son prix augmenter de 50 euros, quelle que soit la configuration, sans perte ni changement sur la RAM ou le stockage. Rappelons que les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ont eux aussi vu leurs tarifs progresser, avec des différences comprises entre 40 et 180 euros selon les versions.

Les Galaxy A37 et A57 ressemblent aux Galaxy S26

Heureusement, Samsung ne se contente pas de mettre à jour les prix de ces deux téléphones abordables. La firme coréenne en profite aussi pour moderniser les designs et les fiches techniques. Et la première remarque concerne les deux téléphones : ils adoptent l’esthétique des S26, avec des faces plates, des angles arrondis et un module photo protubérant. Ils sont tous les deux étanches, certification IP68.

Les A36 et A57 conservent leur dalle de verre minéral à l’avant et à l’arrière (Gorilla Victus+) et leurs châssis en aluminium pour le A57 et en polycarbonate pour le A37. Le A37 conserve l’épaisseur de son prédécesseur (7,4 mm), mais le A57 joue la finesse en passant à 6,9 mm. Soit un demi-millimètre de moins. Le A57 devient le plus fin des Galaxy A à ce jour. Il suit donc, dans une certaine mesure, les traces du malheureux Galaxy S25 Edge…

Des changements très discrets sur les fiches techniques

En façade, nous retrouvons un écran de 6,7 pouces pour les deux téléphones. Mais ce n’est pas exactement la même dalle. Super AMOLED Full HD+ et 60 Hz pour le A37 (qui perd donc le support du 120 Hz). Super AMOLED Plus, Full HD+ et 120 Hz pour le A57, avec des bordures beaucoup plus fines. La luminosité ne change pas pour les deux téléphones : 1200 nits en HBM et 1900 nits en pointe locale. Sous le capot, deux SoC signés Samsung : Exynos 1480 (déjà croisé dans le Galaxy A55) pour le A37 et Exynos 1680 pour le A57 qui va profiter également d’une meilleure chambre à vapeur pour la dissipation de chaleur.

Le changement de SoC apporte aussi une mise à jour des compatibilités sans fil : le A57 devient compatible Bluetooth 6 et WiFi 6E et le A37 dispose du Bluetooth 5.3 et WiFi 6. Pour alimenter en énergie cet ensemble, on ne change pas une équipe qui gagne : capacité de 5000 mAh et compatibilité avec la charge rapide 45 watts. Notez que certains haut de gamme de Samsung (le S26 par exemple) n’ont même pas ça…

La photo n’est pas en reste, même si les améliorations dans ce domaine sont plus rares. On retrouve un triple capteur photo dans chaque modèle : un module principal avec capteur 50 mégapixels et objectif ouvrant à f/1.8, un module macro de 5 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4 et un module ultra grand-angle de 8 ou 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2. Évidemment, le meilleur des modules panoramiques est à retrouver dans le Galaxy A57. À l’avant, les deux téléphones intègrent un capteur selfie de 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2. Si le A57 ne propose rien de vraiment nouveau, le A37, lui, hérite du capteur du A56 (et du A57), lequel est beaucoup plus grand que celui du A36. C’est déjà ça.

L'intelligence artificielle à la rescousse des A37 et A57 ?

Les Galaxy A37 et A57 seront livrés avec Android 16 et One UI 8.5. Ils profiteront de 6 ans de mise à jour d’OS et de patch de sécurité. Ils profitent d’une intégration de l’IA renforcée, améliorant certaines fonctions déjà existantes et en apportant de nouvelles :

La sélection IA qui fait des recommandations contextuelles (un peu comme Now Nudge).

La transcription IA pour les enregistrements et les appels vocaux.

Le glisser-déposer de texte et d’image entre deux applications.

Le contrôle avec l’IA maintenant compatible avec les apps de Samsung, de Google, WhatsApp et Spotify.

L’intégration de Meilleure Pause dans la galerie, ainsi que la suggestion de retouche par IA.

Entourer pour chercher avec des critères multiples, comme sur le S26.

La prise en charge de la Now Bar (mais pas de Now Brief).

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux Galaxy A37 et A57 qui arriveront sur les étals français dans deux semaines. Chaque smartphone se décline en quatre coloris dont certains jouent la tendance pastel et printanière. Vous pouvez découvrir sur les photos ci-contre la couleur lavande du A57 et la teinte verte du A37. Les deux smartphones arriveront très vite à la rédaction pour des tests complets.