Les Samsung Galaxy A37 et A57 se montrent en avance et confirment leur évolution

Samsung prépare déjà le lancement de ses nouveaux smartphones milieu de gamme. Les Galaxy A37 et A57 se dévoilent en images avant l’annonce. Ces premiers visuels révèlent plusieurs éléments clés de leur design.

design a57 a37 samsung
Source : X @evleaks

Samsung continue d’accorder une place importante à ses smartphones de milieu de gamme. Après le lancement des Galaxy S26, la marque doit rapidement renouveler sa série Galaxy A. Ces modèles représentent une part importante des ventes grâce à leur prix plus accessible. Depuis plusieurs jours, les fuites se multiplient et laissent penser qu’une annonce officielle approche.

Plusieurs informations ont déjà circulé concernant les Galaxy A37 et Galaxy A57. Des visuels ont montré leur design sous différents angles, avec un écran plat et un poinçon pour la caméra frontale. Des vidéos d’unboxing ont aussi confirmé leur apparence générale. Les prix des A37 et A57 et une date de lancement autour du 10 avril 2026 ont également été évoqués. De nouveaux éléments viennent désormais compléter ces informations avec des images plus détaillées.

Les Galaxy A37 et A57 apparaissent en images haute définition avec plusieurs coloris et un design proche

De nouvelles images des Galaxy A37 et A57 ont été publiées par le leaker Evan Blass. Elles montrent les deux smartphones dans plusieurs coloris. Le Galaxy A37 apparaît notamment en lavande, gris-vert et noir, avec une version blanche attendue. De son côté, le Galaxy A57 se décline en bleu clair, lilas, gris et bleu foncé. Les deux modèles adoptent un design très proche, avec un bloc photo vertical composé de trois capteurs.

Le Galaxy A57 se distingue toutefois par des bordures plus fines autour de l’écran. Les deux appareils devraient embarquer une dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ils intégreraient aussi une batterie de 5 000 mAh compatible avec une charge rapide de 45 W. Côté photo, le capteur principal atteindrait 50 mégapixels sur les deux modèles, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un capteur macro.

Le Galaxy A37 serait équipé d’un processeur Exynos 1480, contre un Exynos 1680 pour le Galaxy A57. Les deux smartphones proposeraient 6 ou 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le Galaxy A57 pourrait aussi intégrer des haut-parleurs stéréo et une certification IP68. Les deux modèles fonctionneraient sous Android 16 avec One UI 8.5 et pourraient recevoir jusqu’à six mises à jour majeures.


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