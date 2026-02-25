Présentés en même temps que les Galaxy Buds4 et les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, les Galaxy Buds4 Pro sont positionnés pour affronter les AirPods Pro 3 d’Apple. Le prix est le même. Certains atouts sont les mêmes. La promesse est la même. Mais l’expérience est-elle aussi bonne, voire meilleure, qu’avec les AirPods Pro 3 ? Réponse dans ce test complet.

Les Galaxy Buds ont une réputation. Celle d’offrir l’une des expériences les plus complètes. Oui, les écouteurs de Samsung proposent souvent un son d’une bonne qualité, associé à une réduction active du bruit très efficace. Mais nombreux sont les écouteurs à proposer cela. En revanche, rares sont ceux à proposer une brochette fonctionnelle aussi complète.

Si l’expérience Samsung est perçue comme complète et qualitative, notamment pour les propriétaires d’un smartphone de la marque coréenne, la concurrence s’organise pour offrir une alternative crédible. Une concurrence formée des autres constructeurs de smartphones, Huawei et Google en tête, mais aussi des marques audio, comme Sennheiser, Bose, Sony ou Bowers & Wilkins.

Avec les Galaxy Buds4 Pro, présentés en même temps que les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, Samsung veut redevenir la référence sur son écosystème. Qualité audio améliorée. Réduction de bruit optimisée. Interactivité enrichie. Et surtout nouveau design premium. Samsung multiplie les arguments. Notamment à destination des propriétaires de l’un de ses smartphones. Est-ce vraiment suffisant ? Est-ce trop exclusif ? Avons-nous un intérêt à acheter ses Buds4 Pro sans smartphone Galaxy ? Nous répondrons à toutes ces questions dans ce test complet.

Le prix public conseillé des Galaxy Buds4 Pro s’élève à 249 euros. Il n’y a pas d’inflation entre ces écouteurs et leurs prédécesseurs. C’est déjà une bonne nouvelle, puisque nous aurions pu nous attendre à une hausse de prix similaire à celle des Galaxy S26. Comme pour les Buds3 Pro, les Buds4 Pro sont accompagnés d’écouteurs semi-ouverts, les Buds4 « standards ». Ils sont proposés à 179 euros (comme leurs prédécesseurs).

Les principaux concurrents des Galaxy Buds4 Pro sont, évidemment, les AirPods Pro 3 d’Apple et les Pixel Buds Pro 2 de Google. Ces deux produits sont vendus au même prix que les Galaxy Buds4 Pro. Autres concurrents potentiels, les versions Pro des Huawei Freebuds. Ces derniers sont généralement vendus autour de 200 euros. La concurrence sur les intra-auriculaires premium compte également les Pi6 de Bowers & Wilkins, les Momentum True Wireless 4 de Sennheiser, les Perl de Denon, les WF-1000XM5 de Sony (dont le prix a baissé suite au lancement des WF-1000XM6). Tous sont vendus autour de 250 euros.

Les Galaxy Buds4 Pro sont disponibles dès aujourd’hui en France. Ils se déclinent en trois coloris : noir, blanc (notre version de test) et rose doré, ce dernier étant une exclusivité de la boutique Samsung. Dans la boite, les Galaxy Buds4 Pro sont accompagnés de leur boitier de chargement et de deux paires d’embouts en silicone supplémentaires pour s’adapter à la taille de votre conduit auditif. Il n’y a pas de câble USB-C pour la charge filaire.

Design et contrôle

Démarrons ce test avec un tour du propriétaire et une première remarque évidente : Samsung a encore changé le design de ses écouteurs. Les tiges ne sont plus biseautées. Elles ne sont plus décorées de cette bande LED ni des touches de couleur qui permettaient de distinguer la gauche et la droite. Cette ergonomie n’aura finalement duré qu’une seule génération.

Cette année, Samsung choisit un nouveau design que la firme coréenne considère comme étant davantage premium que celle de 2025. Premier élément distinctif : une barre de métal orne maintenant la partie extérieure de la tige. En haut de cette barre, vous retrouvez un micro pour la réduction de bruit active. Sur la face intérieure, vous retrouvez les deux connecteurs pour la charge. Au bout de la tige, vous retrouvez, caché derrière une petite grille, un microphone pour la captation de la voix.

Sur la partie écouteur, vous retrouvez un capteur de proximité pour la détection du port, une grille avec un micro secondaire pour la réduction de bruit. Enfin, l’embout est fait avec le même silicone souple que celui des Buds3 Pro. Les embouts peuvent être changés (puisqu’ils sont livrés avec différentes tailles), mais l’opération est délicate. La partie écouteur et l’intérieur de la tige sont en polycarbonate lisse. La forme des écouteurs est plutôt bonne : ni trop grosse, ni trop étroite. Et le poids est très léger, puisque chaque élément pèse 5,1 grammes seulement, contre 5,4 grammes pour les Buds3 Pro.

En 2025, Samsung a remplacé une partie des contrôles tactiles par des contrôles par pincement (comme sur les AirPods d’Apple), afin d’éviter les activations accidentelles. Mais la firme coréenne conservait aussi certains contrôles par glissement pour plus de praticité. Cette année, Samsung réitère avec la même formule : pincement pour le contrôle musical et des appels, l’activation de l’ANC et l’accès à un assistant vocal ; glissement tactile sur l’avant de la plaque métallique pour augmenter et baisser le volume. C’est très complet et très efficace.

En revanche, Samsung ne laisse que très peu d’adaptabilité sur les contrôles. En effet, la plupart des gestes sont fixes (contrôle musical et du volume). Vous pouvez, en revanche, activer et choisir l’oreille pour l’ANC et l’assistant vocal. Vous pouvez également activer ou non la gestion des appels. Il aurait peut-être été intéressant d’apporter un peu plus de granularité dans la personnalisation de ces réglages, même s’ils sont intelligemment réglés. Les contrôles vocaux sont toujours d’actualité (avec de nombreuses langues disponibles), ainsi que les gestes de la tête pour répondre ou rejeter un appel.

Le boitier des Buds4 Pro est également très différent de celui des Buds3 Pro. Il n’est plus rectangulaire et debout, mais carré (avec des coins bien arrondis) et couché. Cela a donc un impact sur le rangement des écouteurs : ils sont posés horizontalement. Samsung conserve cependant certains détails du boitier des Buds3 Pro. Le boitier est toujours en polycarbonate blanc et lisse. Le port USB et le bouton d’appairage sont conservés, ainsi que la LED de notification en façade. Et le couvercle est à nouveau transparent, permettant de voir d’un coup d’œil si les écouteurs sont rangés.

Qualité audio et réduction de bruit

Côté audio, les Galaxy Buds4 Pro sont équipés d’un double transducteur, comme leurs prédécesseurs. Nous retrouvons le tweeter de 6,1 mm, déjà présent l’année dernière. Il est cette année accompagnée d’un nouveau woofer de 11 mm de diamètre, contre 10,5 mm pour les Buds3 Pro. Samsung affirme que ce nouveau composant est 19,8 % plus grand, apportant des basses plus amples et plus dynamiques. Ce double transducteur est accompagné par deux amplificateurs indépendants, comme en 2025.

Le résultat dans les oreilles est très intéressant. Avec le profil audio dynamique (activé par défaut), les écouteurs proposent une scène sonore large et belle présence de l’ensemble des fréquences audibles. Les basses, audibles même en dessous des 30 Hz, sont profondes et puissantes, sans être imposantes. Les aigus sont vifs et scintillants. Les voix sont naturelles. Et les médiums laissent de la place aux autres fréquences.

Que ce soit avec l’application Samsung Wear ou directement avec One UI 8, les écouteurs sont compatibles avec un égaliseur complet que vous pouvez régler sur neuf bandes de fréquence. Par les néophytes, des profils audio spécifiques sont proposés. Samsung améliore également l’égaliseur intelligent, qui adapte le profil audio en fonction de la forme de l’oreille de l’utilisateur et du positionnement de l’écouteur. C’était déjà une excellente idée. Elle est désormais encore plus efficace.

Côté codec, en plus des codecs Bluetooth standard (AAC et SBC), les Buds4 Pro supportent son codec haute définition maison, le SSC (Samsung Seamless Codec), ainsi que le codec Dolby Atmos, également présent dans de nombreux téléphones de la marque coréenne. Comme ses prédécesseurs, les Buds4 Pro supportent aussi le codec LE Audio, ce qui inclut le codec LC3 (encore peu utilisé) et Auracast. À cela s’ajoute la comptabilité audio spatiale de Samsung, Audio 360. Cette brochette est déjà très complète. Mais nous aurions bien aimé la compatibilité avec le codec aptX de Qualcomm.

Si les embouts en silicone offrent déjà une bonne isolation passive, les Buds4 Pro prennent évidemment en charge la réduction de bruit active. Cette dernière a été améliorée par rapport aux Buds4 Pro. Les écouteurs sont désormais capables d’annuler jusqu’à 36 décibels, avec la possibilité de régler l’intensité de la réduction sur cinq niveaux. Même si certaines fréquences restent très difficiles à annuler, notamment les voix aiguës et les stridences, la réduction est très efficace.

Cela est en partie dû parce que les Buds4 Pro sont compatibles avec la réduction intelligente, qui adapte l’intensité en fonction de la forme de l’oreille de l’utilisateur et de la façon dont les écouteurs sont portés. Cette fonction, déjà présente dans les Buds3 Pro, a été améliorée.

Les écouteurs sont plutôt rapides à s’adapter aux changements environnementaux. Mais ils n’atteignent pas l’excellence des tout récents XM6 dans ce domaine, que ce soit sur l’annulation des bruits soudains et puissants ou sur l’occlusion que ces changements provoquent. Le mode transparence est toujours très naturel, avec une bonne reproduction des voix.

Le mode adaptatif est ici réduit à son strict minimum : il permet de passer en mode transparence sous deux conditions : la détection de la voix de l’utilisateur (avec la conduction osseuse) et la détection d’une sirène (pour les piétons). Il n’y a pas de variation automatique du niveau de réduction selon l’endroit ou le scénario.

Les Buds4 Pro restent parfaitement adaptés à passer des appels. La voix de l’utilisateur est parfaitement isolée grâce au capteur de conduction osseuse et les différents micros présents dans les écouteurs. Elle est également mieux reproduite grâce à l’utilisation de la technologie Super Wideband (qui augmente la bande passante dédiée à la voix), déjà présente l’année précédente. En revanche, le Super Wideband n’est disponible qu’avec un smartphone Samsung.

Application et interaction

Les Buds4 Pro offrent l’une des plus grandes panoplies de services avancés sur le marché. Seulement, l’accès à ses services dépendra beaucoup de votre équipement. Vous avez un environnement Samsung ? Vous pouvez tirer parti de l’ensemble des fonctions que ces écouteurs ont à offrir. Et l’expérience est aussi riche qu’avec des AirPods dans un écosystème Apple.

En revanche, si vous avez d’autres produits sous Android, la connexion nécessite l’installation d’une application, Galaxy Wear. Et si vous avez un iPhone, passez votre chemin. La double connexion ne fonctionne qu’entre appareils Samsung. De même pour l’appairage instantané. Samsung fait donc l’impasse sur Fast Pair et Swift Pair, deux technologies Google. Et c’est contraignant.

La connexion des écouteurs est assurée par le standard Bluetooth 5.4, comme l’année précédente. La connexion est relativement stable avec un flux audio au format AAC. En revanche, avec le codec SSC, nous avons expérimenté quelques coupures. Ce n’est pas gênant à domicile, mais la connexion peut perdre en stabilité dans des lieux très fréquentés.

L’interface de gestion des Buds4 Pro est presque identique entre celle qui est intégrée à One UI et celle de l’application Galaxy Wear. Affichage du niveau de batterie, gestion de l’ANC, activation de la détection du port (grâce au capteur de proximité), personnalisation des contrôles des écouteurs, accès à l’égaliseur et aux profils audio, localisation des écouteurs et mise à jour de leur firmware : tout cela est disponible dans les deux interfaces. En revanche, certaines options d’accessibilité sont uniquement accessibles depuis One UI.

L’interprète en temps réel est toujours disponible avec les Galaxy Buds4 Pro. En revanche, comme d’autres fonctions avancées, elle va nécessiter des technologies propres à Samsung, ici Galaxy AI. Au lieu d’afficher les phrases traduites à l’écran, l’intelligence artificielle va directement dicter la traduction des phrases dans les écouteurs. Une fonctionnalité déjà vue chez Google, par exemple, et qui est plutôt bluffante. Et à propos des IA, il est bien sûr possible d’appeler Bixby (et Galaxy AI) et Gemini avec une simple commande vocale ou un contrôle par pincement (à paramétrer dans Galaxy Wear).

Il est intéressant de noter que Samsung fait délibérément l’impasse sur les clients d’Apple : Galaxy Wear n’est pas compatible avec iOS. Il est possible d’appairer les Buds4 Pro à un iPhone, mais la connexion sera réduite à son minimum. C’est toutefois de bonne guerre : les AirPods ne sont pas nativement compatibles avec Android.

Autonomie et recharge

Chaque Galaxy Buds4 Pro contient une batterie rechargeable. Sa capacité n’est pas annoncée officiellement par Samsung. Elle est certainement au moins égale à celle des Buds3 Pro : 53 mAh. Pourquoi ? Parce que la promesse de la marque sur l’autonomie de ses nouveaux écouteurs est identique entre les Buds4 Pro et leurs prédécesseurs : 6 heures d’écoute musicale avec l’ANC activé et 7 heures sans l’ANC.

Dans les faits, le contrat est largement rempli, puisque les Buds4 Pro ont tenu lors de nos tests plus de 7 heures avec ANC (mode fixe, ANC au maximum, sans détection de la voix) en usage musical avec le son à 30 % et un flux avec le codec AAC. Avec le codec SSC de Samsung, l’autonomie est légèrement plus courte. Et avec le mode adaptatif de l’ANC, avec détection des conversations, elle l’est encore un peu moins. D’autres fonctions vont évidemment avoir un impact significatif sur l’autonomie réelle.

Le boitier de recharge va offrir aux Buds entre 3 recharges complètes. La recharge est plutôt rapide, puisqu’il faut une heure environ pour passer de 0 % à 100 %. Comme promis par Samsung, il faut 20 minutes pour récupérer environ 4 heures d’autonomie en écoute musicale (soit plus de la moitié de la capacité de la batterie). Le boitier est compatible avec la charge filaire, avec un câble USB-C non fourni, et la charge sans fil. Il faut deux bonnes heures au boitier pour passer de 0 % à 100 %. Ce n’est pas très rapide pour une aussi petite batterie. Mais, à l’usage, ce n’est pas contraignant.

Alors, on achète ?

Les Galaxy Buds4 Pro s’appuient sur les très belles qualités de leurs prédécesseurs. Aussi bien sur la qualité sonore de l’expérience que sur l’interactivité offerte par les écouteurs. Certaines de ses qualités ont été renforcées. Et quelques défauts relevés en 2025 ont été gommés. Tout cela pour un prix qui n’a pas bougé. En comparaison de la grille tarifaire des Galaxy S26, annoncés le même jour, l’absence d’inflation malgré les améliorations est une bonne nouvelle.

Cependant, les Galaxy Buds4 Pro, comme leurs prédécesseurs, ne s’adressent pas à tous les utilisateurs, malgré leurs nombreuses qualités. Ce sont avant tous les propriétaires d’un Galaxy qui sauront en tirer tous les avantages. Et si ce n’est pas le cas, il faut tout de même avoir un smartphone Android. Une stratégie calquée sur celle d’Apple que les autres marques ont préféré ne pas adopter.