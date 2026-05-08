Les consoles portables sous Windows vont gagner en autonomie grâce à cette initiative de Xbox

Le projet Green Leaf de Xbox vise à réduire la consommation d'énergie des jeux afin d'améliorer l'autonomie des consoles portables tournant sous Windows.

Xbox est au four et au moulin pour tenter de redresser la barre. Après deux générations de consoles décevantes, Microsoft a changé la direction de sa division gaming en nommant Asha Sharma à sa tête, et on constate déjà bien des évolutions, entre rebranding total et baisse de prix du Game Pass.

On sait que Xbox travaille sur le Projet Helix, sa machine hybride offrant à la fois une expérience de console de salon et de PC Windows. Une console portable pourrait aussi l'accompagner, la ROG Xbox Ally X actuelle étant fabriquée par Asus, et pas par Microsoft directement. D'après l'actif leaker Moore's Law is Dead, les nouvelles machines lancées par Xbox devraient bénéficier de fonctionnalités liées à l'économie d'énergie.

Avec Green Leaf et Auto SR, Xbox devient sérieux sur le marché des consoles portables

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, il évoque le projet Green Leaf. Celui-ci serait intégré directement au kit de développement fourni par Xbox aux studios et exigerait des développeurs des efforts en termes de consommation d'énergie des jeux. Deux profils de performance, Power Optimized (PO) et Power Optimized Plus (PO+), auraient été mis en place, obligeant les jeux à disposer d'une prise en charge d'une mise à l'échelle de la définition. Xbox vient justement de lancer son équivalent du DLSS ou du PSSR, la fonction d'upscaling Super Résolution Automatique (Auto SR), sur ROG Xbox Ally.

Green Leaf viserait aussi à limiter les performances pour les éléments non essentiels du gameplay, tels que les menus, les lobbies ou encore les environnements peu détaillés sur lesquels les joueurs ne prêtent pas attention. L'idée est de préserver des ressources pour réduire la consommation d'énergie, ce qui servira surtout à augmenter l'autonomie des consoles portables sous Windows. Green Leaf pourrait permettre des économies d'énergie jusqu'à 30 %, d'après les premiers tests internes.

Green Leaf arriverait bientôt sur les consoles actuelles, puis serait présent sur celles de la génération suivante. Il y a quelques mois, Sony lançait son propre mode Économie d'énergie en jeu pour la PS5, qui sera bien utile pour la future PS6 portable.