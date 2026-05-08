Instagram supprime le chiffrement de bout en bout, vos messages privés ne sont plus protégés

La sécurité de vos messages privés sur Instagram a pris un coup. Le réseau social vient d'annoncer la fin de la prise en charge du chiffrement de bout en bout, avec effet immédiat.

Instagram
Crédits : 123RF

Meta nous joue un vilain tour, auquel on ne s'attendait pas. Sur une page de support au ton laconique, l'entreprise annonce que les messages chiffrés de bout en bout ne sont plus pris en charge sur Instagram à compter de ce 8 mai 2026. Les conversations menées dans la messagerie privée de l'app ne peuvent donc plus être protégées.

“Si ce changement impacte certaines de vos conversations, des instructions dans la discussion vous indiqueront comment télécharger tous les contenus multimédias ou messages que vous pourriez vouloir garder”, précise le réseau social. “Si vous utilisez une ancienne version d’Instagram, vous devrez peut-être également mettre à jour l’application avant de pouvoir télécharger les discussions en question”, est-il aussi détaillé.

Pour le chiffrement de bout en bout des messages, allez sur WhatsApp

Alors que les plateformes nous ont habitués à renforcer notre sécurité en ligne et que les débats autour des cybermenaces n'ont jamais été aussi importants, cette décision a de quoi étonner. Interrogé sur le sujet par PCMag, un porte-parole de Meta a expliqué que cette fonctionnalité était supprimée d'Instagram car “très peu de personnes optaient pour le chiffrement de bout en bout des messages privés”, une fonction optionnelle sur le service.

Il a ajouté que “toute personne souhaitant continuer à utiliser le chiffrement de bout en bout peut facilement le faire sur WhatsApp”, où il est activé par défaut. Une déclaration qui semble un poil provocatrice, surtout que l'algorithme d'Instagram fait tout pour nous faire rester le plus longtemps possible sur l'application et nous afficher de la pub. Inciter les utilisateurs à quitter l'application pour envoyer un message privé est surprenant.

Meta ne paraît pas nous donner la véritable raison derrière ce choix. On sait qu'Instagram vérifie l’âge des utilisateurs par IA et met en place des systèmes pour lutter contre le harcèlement, les arnaques, et l'accès à des contenus sensibles aux mineurs. En retirant le chiffrement des messages, Instagram peut accéder à leur contenu et s'en servir pour mettre en place une protection plus efficace.


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