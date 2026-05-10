The Mandalorian & Grogu : date de sortie, histoire, casting, tout ce qu’il faut savoir sur le retour de Star Wars au cinéma

Le duo le plus célèbre de la galaxie s'apprête à franchir une nouvelle étape. Après trois saisons à succès sur petit écran, Din Djarin et son apprenti Grogu font le saut vers le cinéma pour une aventure inédite. Réalisé par Jon Favreau, ce long-métrage promet de porter l'intensité de leurs missions à un niveau supérieur. Des enjeux de l'intrigue aux nouveaux visages du casting, en passant par la date de sortie exacte, nous avons rassemblé ici tous les détails essentiels pour vous préparer à cette sortie très attendue du printemps 2026.

C’est un vrai pari pour Lucasfilm, transformer une série à succès en un grand film de cinéma. Si le duo Din Djarin et Grogu nous a habitués à des petites missions aux quatre coins de la galaxie, l'enjeu grimpe d'un cran. Avec Jon Favreau derrière la caméra et de nouvelles têtes bien connues au casting, ce film est l'événement que tous les fans attendent.

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Quand sortira le film The Mandalorian & Grogu ?

C'est officiel, le rendez-vous est pris, le film The Mandalorian & Grogu sortira au cinéma le 20 mai 2026 en France.

En attendant, n’hésitez pas à jeter un œil à la bande-annonce qui marque le grand retour de Star Wars sur grand écran, avec un duo Din Djarin / Grogu plus soudé que jamais.

Qui est au casting du film ?

C’est évidemment Pedro Pascal qui reprend son rôle de Din Djarin. Ce passage au cinéma est l'occasion de retrouver le Mandalorien dans une mission encore plus risquée.

Mais l'événement, c'est l'arrivée de Sigourney Weaver qui incarne Ward, une haute responsable de la Nouvelle République qui ne semble pas porter les Mandaloriens dans son cœur.

On retrouve également Jeremy Allen White qui prête ses traits à un Rotta le Hutt adulte et bien plus dangereux. Du côté des alliés, le capitaine Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee) et le Lasat Zeb Orrelios (Steve Blum) sont aussi confirmés pour prêter main-forte au duo.

Qui réalise le film ?

C’est Jon Favreau, le créateur de la série originale, qui passe derrière la caméra pour ce long-métrage. C’est un habitué des gros défis puisqu'il est aussi l'homme derrière le tout premier Iron Man, celui qui a lancé le MCU. Il a également réalisé les versions “live” du Livre de la Jungle et du Roi Lion.

Pour ce film, il fait équipe avec Dave Filoni à l'écriture. Leur objectif est simple : quitter le petit écran pour offrir un grand spectacle de cinéma qui rappelle l'ambiance des premiers films de la saga. Favreau a d'ailleurs expliqué que passer au cinéma lui a permis d'utiliser des techniques qu'il ne pouvait pas s'offrir à la télé, comme des décors en miniatures ou de l'animation en stop-motion, pour donner au film un côté plus “artisanal” et spectaculaire.

Y aura-t-il une suite après le film ?

Pour l'instant, The Mandalorian & Grogu est présenté comme un événement unique au cinéma. Aucune suite directe n'est confirmée, mais le futur de Din Djarin reste ouvert. Tout dépendra évidemment du succès au box-office.

Si les fans répondent présents, l'aventure pourrait se poursuivre de deux manières, soit avec un deuxième film, soit avec une saison 4 de la série sur Disney+. Jon Favreau a d'ailleurs déjà écrit plusieurs scripts pour la suite, ce qui prouve que l'histoire du Mandalorien est loin d'être terminée.

Quelle est l'intrigue du film ?

L'histoire se déroule après les événements de la saison 3. On y retrouve Din Djarin, qui s'est officiellement installé comme père adoptif de Grogu sur la planète Nevarro. Mais la tranquillité est de courte durée. En effet, le Mandalorien accepte une mission de traque à travers la galaxie pour le compte de la Nouvelle République pour démanteler les derniers restes de l'Empire.

Le film se concentre sur la menace représentée par les vestiges impériaux qui tentent de se regrouper. Contrairement à la série, l'intrigue prend une dimension beaucoup plus large, il ne s'agit plus de simples contrats de mercenaires, mais d'une guerre pour empêcher le retour des forces obscures. L'action sera au cœur du récit, avec des batailles spatiales d'une ampleur inédite pour ces personnages, tout en explorant le lien de plus en plus fort entre “Mando” et son apprenti Jedi.

Une différence majeure avec la série concerne l'implication directe de la Nouvelle République dans les missions du duo, ce qui les forcera à sortir de l'ombre et à agir comme de véritables gardiens de la paix galactique.

Rappel : que s'est-il passé dans la série ?

Tout commence quand Din Djarin, un chasseur de primes solitaire, accepte un contrat pour livrer une mystérieuse cible, un enfant de la même espèce que Yoda. Pris de remords, il décide de le protéger et entame une fuite à travers la galaxie pour le ramener aux siens, les Jedi.

Au fil des épisodes, le duo fait face au Moff Gideon, un officier impérial prêt à tout pour capturer l'enfant et utiliser son sang. Après avoir croisé la route d'Ahsoka Tano et de Luke Skywalker, Din Djarin finit par récupérer le Sabre Noir, faisant de lui l'héritier légitime du trône. La troisième saison s'est achevée sur la reconquête de Mandalore et l’adoption officielle de Grogu, lançant le duo dans une nouvelle carrière de justiciers au service de la République.

Faut-il avoir vu la série pour comprendre le film ?

C’est la grande question pour les spectateurs occasionnels. Officiellement, Lucasfilm assure que le film est conçu pour être accessible à tous. L’intrigue principale sera présentée de manière à ce que tout le monde puisse comprendre les enjeux sans avoir vu les épisodes précédents.

Cependant, avoir vu la série reste un vrai plus. Le film s'appuie directement sur l'évolution de la relation entre Din Djarin et Grogu, ainsi que sur la situation politique de la galaxie après la chute de l'Empire. Si vous voulez profiter pleinement des clins d'œil et comprendre pourquoi ce duo est si important, un petit rattrapage (ou au moins le résumé des saisons précédentes) est vivement conseillé avant de s'installer dans la salle de ciné.

Quel est l'enjeu pour la saga Star Wars ?

C'est un véritable événement, The Mandalorian & Grogu est le tout premier film de la franchise à sortir au cinéma depuis L'Ascension de Skywalker en 2019. Après sept ans passés presque exclusivement sur Disney+, Star Wars tente enfin de reconquérir les salles obscures.

L'enjeu est de taille pour Lucasfilm. Après une trilogie qui a divisé les fans, le studio mise sur ses personnages les plus populaires pour prouver que la saga a toujours sa place sur grand écran. Pour Jon Favreau, c'est aussi l'occasion de faire découvrir Star Wars au cinéma à toute une nouvelle génération d'enfants qui ont grandi avec “Baby Yoda” sur leur tablette, mais qui n'ont jamais vécu l'expérience d'un film de la saga dans une salle de cinéma.

Quel est le lien avec les autres séries ?

Le film ne sort pas de nulle part, il fait partie d'un univers partagé qui regroupe aussi Ahsoka et Le Livre de Boba Fett. Toutes ces séries racontent en fait la même grande histoire, celle de la Nouvelle République qui tente de survivre face aux restes de l'Empire.

L'idée de Jon Favreau et Dave Filoni est de créer un univers cohérent où les personnages peuvent se croiser. Par exemple, on sait que le clan des Hutts (déjà vu avec Boba Fett) aura un rôle important dans le film. Sans être un immense puzzle compliqué, le long-métrage utilise ces connexions pour montrer que Din Djarin et Grogu font partie d'une histoire beaucoup plus vaste qui touche toute la galaxie.

Si vous êtes un peu perdu dans la chronologie ou les événements, n'hésitez pas à consulter notre guide complet sur l’ordre à suivre pour regarder les films et les séries sur Disney+.