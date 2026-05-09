L’aide à la rédaction par IA de Gmail s’améliore, voici ce qui change

L'outil d'aide à la rédaction par IA de Gmail devient plus pertinent en prenant désormais en compte le contexte personnel de l'utilisateur. Des options de personnalisation du ton et du style ont aussi été ajoutées.

Depuis le début de l'année, la fonction d'aide à la rédaction par IA intégrée dans Gmail est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs. Google vient d'annoncer une mise à jour pour cet outil, qui se dote d'améliorations notables pour permettre de créer de meilleurs messages à l'aide d'une simple invite.

La première grande nouveauté est l'arrivée de la prise en compte du contexte. Sur tous ses produits, une telle option est devenue une priorité chez Google. Plus son IA obtient d'informations sur le contexte personnel de l'utilisateur, plus elle pourra générer des réponses pertinentes. C'est aussi le cas ici avec Gmail. L'IA peut désormais se connecter à Google Drive et Gmail afin d'accéder au contexte de ces applications et d'insérer automatiquement les informations pertinentes dans le brouillon d’un e-mail Bien sûr, il s'agit d'une fonction facultative, l'utilisateur choisit s'il veut donner ces informations à l'IA.

Gmail écrit les e-mails à votre place en copiant votre style d'écriture

Le second ajout est la personnalisation du ton et du style. L'aide à la rédaction par IA de Gmail peut adapter son ton et son style pour qu'ils se rapprochent de ceux de l'utilisateur, basé sur les précédents messages qu'il a écrits. Les interlocuteurs devraient ainsi avoir plus de mal à distinguer un e-mail rédigé manuellement ou par IA grâce à une meilleure cohérence et une uniformisation. Cela devrait aussi se concrétiser par un style plus naturel des messages.

Pour le grand public, la fonctionnalité est disponible par défaut et activée pour les messages contextuels, mais il faut disposer d'un abonnement Google AI Plus, Pro ou Ultra pour en bénéficier. Le déploiement a déjà commencé, mais Google prévient qu'il est possible que ces nouveautés n'arrivent pas avant deux semaines chez certains utilisateurs.

Il y a peu, Gmail se dotait déjà d'une fonction de recherche de messages par IA, permettant de retrouver facilement un e-mail perdu.