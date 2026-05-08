Le air fryer Ninja DualZone XL passe à petit prix en cumulant ces 2 offres, c’est le moment d’en profiter !

Vous cherchez un airfryer polyvalent pour cuisiner pour toute la famille ? La friteuse sans huile Ninja DualZone XL profite d'une grande capacité de 7,6 L divisée en deux zones. Habituellement en vente à 199,99 €, vous pouvez vous l'offrir à 121,49 € grâce au code PASN10. C'est un prix sacrifié pour un tel modèle !

Ninja Foodi 7,6 L DualZone XL

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner en oftrant une alternative plus saine que les friteuses à l'huile, mais avec un résultat tout aussi gourmand. Les modèles aux caractéristiques avancées sont généralement plus chers car ils ne se contentent pas de frire sans huile. C'est le cas du Ninja DualZone XL qui dispose de 6 programmes différents pour préparer des plats aussi bien salés que sucrés.

Normalement en vente à 199,99 €, ce air fryer qui dispose de deux tiroirs d'une capacité totale de 7,6 L est affiché en promotion à 134,99 €. Et avec le code PASN10, son prix chute à 121,49 € seulement ! C'est le bon moment pour craquer !

Le airfryer Ninja DualZone XL 6-en-1 passe à prix cassé, vite !

Vous n'avez pas encore de airfryer et hésitez à sauter le pas ? Ces appareils compacts sont à mi chemin entre fours électriques et friteuses à huile. Ils vous offrent ainsi le meilleur des deux mondes en réduisant les matières grasses et les consommations énergétiques. Grâce à une circulation optimale de l'air chaud, les aliments cuisent uniformément, en étant croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

Le Ninja DualZone XL dispose de 2 tiroirs de 3,8 L, soit 7,6 L au total. Cela est suffisant pour préparer  jusqu’à 2kg de frites en une seule fois. Ce air fryer embarque la technologie DualZone qui vos donne la possibilité de cuisiner un plat différent dans chaque tiroir. Et à l’inverse, avec la fonction MATCH, vous pouvez choisir les mêmes réglages de chaque côté. Enfin, la fonction SYNC, vous permet de synchroniser les fins de cuisson.

Cette friteuse sans huile ne se contente pas de frire, elle dispose de 6 modes de cuisson pour préparer des plats salés et sucrés. En plus du mode Air Fry, il y a les modes Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. La température de 40°C à 240°C et le temps de cuisson sont personnalisables répondre au mieux à vos besoins.


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