Les Samsung Galaxy A37 et A57 se montrent avec leurs prix avant leur lancement

Les Galaxy A37 et A57 de Samsung n'ont presque plus de secrets. Leurs prix, leur design et leurs caractéristiques techniques viennent de fuiter.

design a57 a37 samsung
Source : X @evleaks

Samsung prépare activement le renouvellement de sa gamme de milieu de gamme. Les Galaxy A représentent une part importante des ventes mondiales du constructeur coréen, grâce à leur positionnement accessible. Des vidéos d'unboxing des Galaxy A37 et A57 avaient déjà permis de découvrir leur design avant toute annonce officielle. L'annonce officielle des deux smartphones est prévue pour ce mercredi 25 mars.

Les fuites autour des Galaxy A37 et A57 se sont accélérées ces derniers jours. Une source vietnamienne vient de révéler les prix locaux des deux appareils, ainsi que leurs fiches techniques complètes. Les informations recoupent les rumeurs circulées ces dernières semaines sur les deux modèles.

Une vidéo dévoile les prix des Samsung Galaxy A37 et A57

Le Galaxy A37 et le Galaxy A57 partagent plusieurs caractéristiques communes. Selon GSMArena, qui a analysé une vidéo publiée par un influenceur vietnamien, les deux smartphones embarquent un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1 200 nits. Leur triple capteur photo est identique : 50 MP principal, 8 MP ultra grand-angle et 5 MP macro, avec un capteur frontal de 12 MP. La batterie de 5 000 mAh avec charge filaire de 45 W est aussi commune aux deux modèles. Ils tournent sur One UI 8.5 basé sur Android 16 et bénéficieront de 6 ans de mises à jour.

Les différences entre le Galaxy A37 et le Galaxy A57 se situent ailleurs. Le A37 embarque un châssis en plastique et une puce Exynos 1480, déjà utilisée sur le Galaxy A55. Le A57 monte en gamme avec un châssis en métal et la nouvelle puce Exynos 1680.

Voici les prix constatés au Vietnam des Galaxy A37 et A57, convertis en euros :

Galaxy A37 (8/128 Go)

  • Prix au Vietnam : environ 365 €
  • Prix estimé en France : entre 429 € et 449 € (le A36 est actuellement vendu 399 €)

Galaxy A57 (8/128 Go)

  • Prix au Vietnam : environ 410 €
  • Prix estimé en France : entre 519 € et 549 € (le A56 est actuellement vendu 499 €)

Ces estimations sur les Galaxy A37 et A57 restent indicatives. Les prix officiels en France pourraient varier en fonction de la politique tarifaire de Samsung et des taxes. Les deux modèles sont légèrement plus fins que leurs prédécesseurs, avec un îlot photo légèrement surélevé et le bouton de déverrouillage intégré dans une zone en relief sur la tranche. La boîte ne contient qu'un câble et un outil d'éjection de carte SIM, sans chargeur ni écouteurs.


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