Samsung lance les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : alors, quoi de (vraiment) neuf ?

Aujourd’hui, Samsung a officialisé ses nouveaux smartphones, les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Si la marque coréenne a œuvré sur les trois modèles, c’est surtout le Galaxy S26 Ultra qui va profiter des meilleures nouveautés. Des nouveautés qui vont tout de même avoir un impact sur les tarifs, puisque les prix des Galaxy S26 augmentent. Entrons dans le détail.

Ça y est, la première conférence Unpacked de Samsung en 2026 vient d’avoir lieu. La firme coréenne vient de présenter ses trois nouveaux smartphones haut de gamme. Il s’agit des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, remplaçants des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Ils n’étaient pas seuls sur scène, puisque Samsung a également profité de cette occasion pour annoncer deux paires d’écouteurs, les Galaxy Buds4 et Galaxy Buds4 Pro. Retrouvez dans nos colonnes une présentation complète de ces écouteurs.

Cela fait des semaines que nous vous parlons de ces smartphones. Peut-être même des mois. Les fuites ont été très nombreuses. Elles ont été parfois contradictoires. Notamment sur l’existence ou non de la version Plus. Certaines rumeurs annonçaient son remplacement par un modèle « Edge ». Mais le S25 Edge ayant été boudé, Samsung a sauvé le S26+. Et c’est tant mieux pour ceux qui cherchent un grand écran à un prix moindre que le S26 Ultra.

L'inflation touche de plein fouet les Galaxy S26

Parce que, justement, le prix des S26 est un sujet. Le ticket d’entrée est en forte augmentation, puisque le S25 le plus économique (128 Go) n’est pas renouvelé. Et le montant des paliers de stockage a également progressé. C’est une décision très surprenante, parce qu’Apple a baissé le prix des iPhone 17 par rapport aux iPhone 16. L’iPhone 17 standard 256 Go est vendu au prix de l’iPhone 16 standard 128 Go. Et l’iPhone 16 Pro a baissé de plusieurs dizaines d’euros. Chez Samsung, c’est un peu l’inverse. Non seulement la version 128 Go du S26 disparait (et c’est tant mieux), mais quasiment toutes les versions de tous les S26 voient leur prix augmenter de plusieurs dizaines d’euros. Voici le récapitulatif :

Galaxy S25 Galaxy S26 Différence 128 Go 899 euros -- -- 256 Go 959 euros 999 euros 40 euros 512 Go 1079 euros 1199 euros 120 euros

Galaxy S25+ Galaxy S26+ Différence 256 Go 1169 euros 1269 euros 100 euros 512 Go 1289 euros 1469 euros 180 euros

Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra Différence 256 Go 1469 euros 1469 euros -- 512 Go 1589 euros 1669 euros 80 euros 1 To 1829 euros 1969 euros 140 euros

Comme vous pouvez le constater, pratiquement toutes les itérations sont plus chères, de 40 euros à 180 euros. Et la hausse n’est pas homogène entre les paliers de stockage et les modèles. Bien sûr, Samsung justifie cette hausse. D’abord, il y a l’augmentation des couts de la RAM et du stockage. Nous en avons maintes fois parlé dans nos colonnes. Ensuite, Samsung explique qu’il y aura des précommandes (200 euros offerts, sans compter les éventuelles offres de reprise chez les opérateurs et les distributeurs). Enfin, cette augmentation est justifiée par les améliorations apportées aux trois Galaxy S26.

Désormais le Galaxy S26 ressemblera vraiment à ses petits frères

Quelles sont-elles ? Nous allons les passer en revue. Côté design d’abord, l’ergonomie de tous les smartphones a été harmonisée. Il n’y a plus de différence entre l’Ultra et les autres. Le plus grand des S26 adopte donc des coins arrondis, ce qui a une incidence sur la tête du S-Pen (et la façon de le ranger dans son emplacement). Les trois modèles profitent d’un module photo légèrement protubérant. C’est LA nouveauté qui va vous permettre de différencier le S26 du S25.

Les matériaux sont en partie harmonisés : du verre Gorilla Victus 2 à l’arrière et de l’Aluminium Armor pour les tranches de tous les modèles. L’Ultra perd donc son châssis en titane si agréable au toucher. En revanche, il conserve le Gorilla Armor 2 avec son traitement antireflet exclusif, tandis que les S26 et S26+ se contentent de Victus 2. Le Galaxy S26 Ultra voit aussi sa coque allégée de quelques grammes et son épaisseur réduite de 0,3 mm. Les trois S26 sont toujours certifiés IP68. Pas d’IP69K, contrairement à certains concurrents.

Les écrans, toujours Dynamic AMOLED 2X, ne changent pas beaucoup non plus sur le papier : même technologie, même définition, même fréquence, même luminosité en pointe. Et tous les écrans sont harmonisés. Seul vrai changement, le Galaxy S26 standard voit la taille de son écran augmenter légèrement, passant de 6,2 à 6,3 pouces. Le but est évidemment de rejoindre l’iPhone 17 standard.

L'écran du Galaxy S26 Ultra intègre la meilleure nouveauté de l'Unpacked

L’écran du Galaxy S26 Ultra profite cependant de l’une des meilleures innovations de l’Unpacked : Privacy Display. Il s’agit d’une fonction qui occulte tout ou partie de l’écran pour éviter que des yeux indiscrets ne lisent vos messages et vos mots de passe. Techniquement, le S26 Ultra oriente différemment la lumière des diodes de son écran, réduisant considérablement l’angle de vision. Ainsi, vos voisins voient du noir.

Cela peut s’activer sur une partie de l’écran seulement. Cela peut s’activer automatiquement quand vous saisissez un mot de passe. Et vous pouvez le régler pour qu’il s’active systématiquement avec certaines applications (banque, messagerie, réseaux sociaux, etc.). C’est très bien foutu. Il s’agit là d’un argument différenciant de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Samsung redonne une chance à ses processeurs Exynos

À l’intérieur, les modifications sont également assez modérées. L’Ultra passe au Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que les deux autres téléphones disposent de l’Exynos 2600, premier SoC gravé en 2 nm de Samsung. Certains vont crier au scandale. Mais en est-ce vraiment un ? Nous attendons d’effectuer nos tests pour nous prononcer. La quantité de RAM ne changent pas : 12 Go pour tout le monde, sauf la version 1 To du S26 Ultra qui intègre 16 Go.

La capacité des batteries ne change pas, sauf pour le Galaxy S26 dont la batterie passe de 4000 mAh à 4300 mAh. Soit 300 mAh de mieux. C’est une très bonne nouvelle pour ce petit téléphone. En revanche, sa charge n’est pas plus rapide et reste coincée à 25 watts. C’est vraiment dommage. Celle du Galaxy S26 Ultra passe quant à elle de 45 watts à 60 watts, c’est beaucoup mieux. Sa batterie n’est en revanche pas plus généreuse. Enfin, le Galaxy S26+ ne bouge pas. En outre, Samsung continue de faire l’impasse sur les aimants nécessaires à la charge Qi2, préférant les intégrer à une coque… optionnelle.

Côté photo, là encore très peu de changement. Les configurations des S25 sont reprises à l’identique, sauf pour le modèle Ultra dont deux des objectifs ouvrent plus grand (pour plus de lumière et de contraste) : ceux du capteur principal et du téléobjectif 5x. En outre, le S26 Ultra profite de la captation vidéo en APV, un format qui parlera davantage aux experts et aux professionnels.

Galaxy AI gagne encore en utilité et en pertinence

Côté Galaxy AI enfin, Samsung a amélioré certaines fonctions existantes, dont Now Brief, Now Bar et Circle to Search en les rendant plus proactives. La firme en rajoute deux autres : Now Nudge et Automatisation de requêtes. La première sert à suggérer des actions en fonction du contenu à l’écran. Vous recevez un message : Now Nudge va proposer des raccourcis vers d’autres applications qui lui semblent pertinentes. Une fonction qui rappelle Magic Portal chez Honor.

L’automatisation des requêtes permet de confier une tâche à l’IA sans interaction. Vous voulez rentrer chez vous après une soirée ? Le système va vous demander si vous voulez un Uber et vous le commande en cas de réponse positive (jusqu’à la validation du paiement). Attention, ça ne fonctionne pas avec toutes les applications, mais seulement celles qui développeront un connecteur. Reste à savoir si elles seront nombreuses à le faire. L’automatisation ne sera pas disponible en France dès le lancement des smartphones, mais Samsung promet qu’elle arrivera courant 2026.

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, lesquels arriveront en France le 11 mars et en précommande dès ce 25 février 2026. Si cela ne vous suffit, vous pouvez vous ruer sur notre dossier complet, ainsi que sur notre prise en main, en attendant nos tests complets qui arriveront très prochainement.