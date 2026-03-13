Les Galaxy A37 et A57 de Samsung se dévoilent sous toutes leurs coutures (et coloris)

Des visuels des Samsung Galaxy A37 et A57 révèlent leur design complet et les 5 coloris de chaque modèle avant leur annonce officielle.

Les fuites concernant les Galaxy A37 et A57, les deux prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung, se multiplient ces derniers jours, signe que leur lancement est imminent. Android Headlines a partagé des visuels révélant le design des mobiles sous tous les angles. Sans surprise, ils sont équipés d'un écran plat, avec un poinçon pour loger la caméra frontale. Les bordures autour de l'affichage restent épaisses sur le Galaxy A37 et sont bien moins visibles sur le Galaxy A57. Dans les deux cas, le menton (bordure inférieure) est plus imposant qu'en haut et que sur les côtés.

Le cadre et le panneau arrière des appareils ne sont pas bombés, ils sont plats. Tous les boutons sont regroupés sur la tranche droite, au sein d'un espace que Samsung appelle le “Key Island”. On retrouve les trois capteurs photo alignés à la verticale dans un bloc commun, avec le LED Flash à côté. L'îlot ressemble beaucoup à ce que l'on avait déjà sur les Galaxy A56 et Galaxy A36.

Le design des Galaxy A37 et A57 n'évolue que peu

Chaque modèle sera disponible dans cinq coloris. Le Galaxy A37 se déclinera en Anthracite, Gris-vert, Lavande, Blanc, et Bleu marine, ce dernier n'étant pas proposé dans tous les pays. Pour le Galaxy A57, nous aurons le choix entre Gris, Bleu glacier, Lilas, Bleu marine et Anthracite, ce dernier étant réservé à certains marchés.

Une précédente fuite nous apprenait que les Galaxy A37 et A57 devraient sortir le 10 avril 2026. Samsung devrait donc bientôt prendre la parole pour commencer le teasing de ses nouveaux produits… à moins que la marque ne préfère miser sur un lancement discret, alors que les dernières informations pointent vers des hausses de prix importantes, comprises entre 50 et 70 euros selon le modèle et la configuration de mémoire :

Samsung Galaxy A57 5G :

128 Go / 8 Go : 549 euros

549 euros 256 Go / 8 Go : 599 euros

599 euros 512 Go / 8 Go : 799 euros

Samsung Galaxy A37 5G :