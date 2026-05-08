Avec Android 17, l’écran d’accueil va enfin devenir plus personnalisable pour les Pixel

Google pourrait enfin laisser les utilisateurs supprimer la fameuse barre de recherche de l'écran d'accueil des Pixel dans une prochaine version d'Android 17.

Le widget de barre de recherche Google est l'un des éléments centraux de l'expérience Android, que ce soit sur Pixel ou un smartphone d'une autre marque. Elle permet de lancer une requête web par le texte ou la voix et d'invoquer Google Lens rapidement afin de scanner un QR Code ou d'effectuer une recherche par image capturée par l'appareil photo.

Sur les surcouches des constructeurs tiers, elle est tout à fait optionnelle et peut être supprimée et déplacée où bon nous semble. Sur Pixel, la situation est différente : il n'est pas possible de s'en débarrasser. Si ce n'est pas un problème pour bon nombre d'utilisateurs qui ne pourraient de toutes manières pas s'en passer, ce manque de personnalisation est frustrant pour ceux qui n'en ont pas besoin ou préfèrent passer par d'autres solutions, d'un autre navigateur web par exemple.

Android 17 corrige un défaut de personnalisation d'interface des Google Pixel

Dans la version bêta 2 d'Android 17 QPR1, Android Authority a découvert des lignes de code dans le Pixel Launcher, qui gère l'interface des smartphones de Google. Ces chaînes de caractères suggèrent qu'il sera possible de masquer la barre de recherche Google sur l'écran d'accueil. Un soulagement pour une partie des utilisateurs, et peut-être une raison de plus pour craquer pour un mobile Pixel pour ceux qui n'en voulaient justement pas à cause de cette particularité.

Jusqu'ici, les propriétaires d'un Pixel qui ne voulaient pas de la barre de recherche Google sur leur écran d'accueil devaient installer un launcher alternatif pour personnaliser leur interface comme bon leur semble. Mais bien des utilisateurs ne souhaitent pas en arriver là seulement pour cacher cet élément, surtout que cela les priverait d'autres fonctions utiles du Pixel Launcher.

Google cherche à donner plus de contrôle sur l'UI de l'expérience Pixel. Le widget Coup d’œil situé en haut des écrans d’accueil et de verrouillage, qui affiche des informations telles que la météo, les événements du calendrier, les livraisons ou les détails de voyage, devrait aussi pouvoir être supprimé.