Une fonctionnalité discrète mais très appréciée de Google Photos disparaît cet été. Elle concerne les utilisateurs qui sauvegardent leurs photos depuis un ordinateur. Google a déjà fixé les dates, et le compte à rebours est lancé.

Google Photos
Crédits : 123RF

La sauvegarde des photos dans le cloud est devenue un réflexe pour des millions d'utilisateurs. Google Photos s'est imposé comme la référence dans ce domaine grâce à sa simplicité et son écosystème intégré. L'application fonctionne aussi bien sur smartphone que sur ordinateur, ce qui en fait une solution appréciée des photographes amateurs. Ces derniers mois, l'application a enchaîné les modifications. Celle-ci a notamment revu l'affichage de ses Souvenirs sur la page d'accueil. Ce changement avait surpris de nombreux utilisateurs. La gestion des sauvegardes fait elle aussi l'objet de changements importants.

Jusqu'ici, les utilisateurs pouvaient connecter Drive pour ordinateur à Google Photos pour sauvegarder leurs photos automatiquement. Il suffisait d'indiquer un dossier sur le PC pour que son contenu soit envoyé dans la galerie en ligne. Android va d'ailleurs bientôt sauvegarder automatiquement le dossier Téléchargements dans Google Drive. La firme mise de plus en plus sur la sauvegarde cloud automatique. Pourtant, elle vient de prendre la décision inverse pour certains utilisateurs.

Drive desktop ne sauvegardera plus dans Google Photos à partir du 10 août 2026

Google Photos perd la synchronisation avec l'application Google Drive pour ordinateur. Selon le site spécialisé Android Police, Google a envoyé un e-mail directement aux utilisateurs concernés pour les prévenir. La suppression se fera en deux temps. À partir du 15 juin 2026, il ne sera plus possible d'ajouter de nouveaux dossiers à synchroniser. Une notification apparaîtra dans Drive desktop pour inviter les utilisateurs à migrer. Les dossiers déjà configurés continueront de fonctionner jusqu'au 10 août 2026. Passé cette date, l'application ne sauvegardera plus aucune photo ni vidéo.

Cette suppression touche surtout les utilisateurs avancés. Il s'agit de ceux qui sauvegardent des photos de reflex ou d'autres appareils photo directement depuis leur PC. Les utilisateurs qui passent par leur smartphone ne sont pas concernés. La firme propose de basculer vers l'application web de Google Photos, qui intègre une option de sauvegarde de dossiers. Mais cette solution est moins fiable, car elle nécessite que le navigateur reste ouvert en arrière-plan. Selon les paramètres de l'appareil, les transferts peuvent s'interrompre si le navigateur est mis en veille.


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