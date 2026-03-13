Voici la date de sortie et les prix des Galaxy A37 et A57 en France

Combien coûtent et quand sortent les prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung ? Nous avons la réponse. Malheureusement, on constate une forte hausse de tarifs.

Après avoir renouvelé ses smartphones haut de gamme avec la sortie des Galaxy S26, Samsung s'apprête à lancer de nouveaux mobiles de milieu de gamme. Le constructeur ne devrait plus tarder à communiquer sur ses Galaxy A57 et A37, des appareils plus abordables que ses dispositifs premium.

Au début du mois, un premier leaker avait partagé les prix des Galaxy A57 et A37 pour le marché européen. Mais il semble que les tarifs pratiqués par Samsung vont évoluer selon les pays, car les prix des deux smartphones en France sont légèrement différents de ceux indiqués précédemment.

Samsung augmente sensiblement le prix des Galaxy A57 et A37

Selon les informations de Dealabs, qui voit très souvent juste, voici combien vont coûter les Galaxy A57 et A37 chez nous :

Samsung Galaxy A57 5G :

128 Go / 8 Go : 549 euros

549 euros 256 Go / 8 Go : 599 euros

599 euros 512 Go / 8 Go : 799 euros

Samsung Galaxy A37 5G :

128 Go / 6 Go : 449 euros

449 euros 256 Go / 8 Go : 529 euros

Si Samsung ne propose pas de grands changements en termes de design ou de fiche technique pour les Galaxy A57 et A37 par rapport à leur prédécesseur respectif, les prix, eux, montent en flèche. On assiste à une augmentation comprise entre 50 et 70 euros selon le modèle et la configuration si l'on compare aux tarifs de lancement des Galaxy A56 et A36. Il s'agit d'une forte hausse pour le segment milieu de gamme, sans doute causée par la situation de pénurie de RAM et de NAND.

La même source nous apprend que les deux modèles devraient être lancés le 10 avril 2026, sans qu'on sache avec certitude si cette date correspond à la sortie effective ou à la simple annonce des smartphones. S'il s'agit de leur commercialisation, alors Samsung devrait présenter ses Galaxy A57 et A37 très prochainement.

On se demande par contre quels arguments marketing vont être mis en avant par Samsung pour donner envie aux consommateurs de passer à la caisse. L'augmentation des prix risque de rendre les deux mobiles peu attractifs sur le marché, surtout quand on voit que Nothing réussit à vendre son récent Phone (4a) pour 369 euros.