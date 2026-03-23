Samsung Galaxy S26 : cette fonctionnalité indispensable est désactivée par défaut, voici comme l’activer

Comme la plupart des smartphones, le Galaxy S26 a besoin de quelques manipulations pour montrer son véritable potentiel. C'est notamment le cas d'une fonctionnalité particulièrement pratique pour ceux qui apprécient leur tranquillité, et qui est désactivée par défaut lorsque vous recevez le téléphone.

Une fois de plus, les Galaxy S26 semblent mettre tout le monde d'accord. Si les nouveaux flagships de Samsung n'apportent que très peu de nouveautés au niveau hardware, celle-ci reste encore ce qu'il se fait de mieux sur le marché, ce que nous avons nous-mêmes constaté dans notre test du modèle Ultra. Côté logiciel en revanche, quelques fonctionnalités bien senties font leur apparition. C'est bien sûr le cas du Privacy Display, grande star de cette génération, mais aussi de quelques fonctions IA comme Audio Magic Eraser.

Oui, mais : comme tous les smartphones Android, le Galaxy S26 ne montre son véritable pouvoir qu'à ceux qui sont prêts à fouiller un petit peu dans ses paramètres. Il n'est pas question de trouver le bon accessoire parfaitement compatible pour profiter pleinement de ce qu'a à offrir le téléphone, comme c'est le cas pour la charge sans fil rapide, mais pluttôt d'options plus ou moins cachées à l'intérieur même de One UI.

Ce paramètre Android qui permet de bien mieux gérer vos notifications

Il y a quelques jours, nous vous parlions par exemple d'une option qui permet d'améliorer la précision du capteur d'empreintes sur le Galaxy S26, mais qui est désactivée par défaut sur ce dernier. Le même problème touche une autre fonctionnalité, pourtant essentielle pour quiconque tient un tant soit peu à sa tranquillité : les catégories de notifications. Késako ? Concrètement, cette option permet d'indiquer précisément à votre smartphone quelles notifications peuvent vous déranger, et lesquelles passeront à la trappe.

Chaque application peut envoyer différents types de notification. Pour une application de livraison, il peut s'agir d'updates sur votre commande, mais aussi de promotions en cours. Pour une messagerie, il peut s'agir de nouveaux messages ou d'un appel en cours. Pour une application de streaming, il peut s'agir d'un nouveau contenu publié ou de nouvelles d'un artiste particulier. Or, toutes ne vous intéressent pas forcément.

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Voilà précisément ce que permet de gérer cette option. Si vous ne voulez que les notifications à propos de votre commande, désactivez tout le reste. Si vous voulez que les nouveaux messages apparaissent mais sans faire vibrer votre smartphone, vous pouvez configurer le paramètre en fonction. Cette fonctionnalité est donc extrêmement pratique, mais désactivée par défaut sur le Galaxy S26.

Comment activer l'une des meilleures fonctionnalités Android sur le Galaxy S26

Fort heureusement, il ne suffit que de quelques clics et pas beaucoup plus de secondes pour en profiter. Voici la marche à suivre :