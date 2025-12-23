Galaxy A37 et A57 : Samsung va-t-il enfin proposer de bons photophones en milieu de gamme ?

Samsung prépare la sortie début 2026 des Galaxy A37 et A57, successeurs respectifs des Galaxy A36 et A56. Une nouvelle rumeur dévoile une partie de leur configuration photographique. L’un d’eux pourrait profiter d’une mise à jour technique pour son capteur principal. Mais l’autre stagnerait, alors que la concurrence se montre très agressive à ce niveau de prix. Voici tous les détails annoncés.

Au printemps 2025, Samsung renouvelait son offre « milieu de gamme » avec les Galaxy A56 et Galaxy A36. À l’occasion de nos tests, nous avons apprécié ces deux téléphones. Le premier a obtenu une note de 4 étoiles sur 5, grâce aux qualités intrinsèques de la gamme Galaxy : design, interface, calibrage colorimétrique, autonomie, gestion de la chauffe. Le second a écopé de 3,5 étoiles sur 5, principalement grâce à son écran, son design, son interface. La partie photo, dans les deux cas, était correcte, mais sans plus.

Lire aussi – Samsung pourrait ressusciter sa meilleure gamme de smartphones Galaxy avec le modèle le puissant à ce jour

Il est évident que les Galaxy A36 et A56 seront remplacés dans les prochains mois. En novembre, nous apprenions, sans surprise, que Samsung prépare l’arrivée de trois modèles en milieu de gamme : les Galaxy A27, A37 et A57. Et les premiers détails techniques n’ont pas réussi à l’époque à attirer notre attention plus que de raison. L’Exynos 1580 du Galaxy A56 sera remplacé par l’Exynos 1680 dans le Galaxy A57. Le Snapdragon 6 Gen 3 du Galaxy 36 serait remplacé par l’Exynos 1480 dans le Galaxy A37. En outre, des capteurs 50 mégapixels seraient attendus dans tous les téléphones, sachant que les Galaxy A26, A36 et A56 en avaient déjà.

Samsung ne va pas révolutionner la photo dans les Galaxy A de 2026

Ce manque d’engouement continue aujourd’hui avec une nouvelle rumeur en provenance du site indien Smartprice. Ces derniers révèlent la configuration photo de deux des téléphones à paraitre au printemps, les Galaxy A57 et A37. Cette fuite confirme la présence d’un capteur 50 mégapixels pour le module principal, en provenance de Sony ou Samsung (cela dépendra des versions régionales).

Dans les deux cas, le capteur mesure la même taille (1/1,56 pouce). C’était déjà le cas pour le Galaxy A56. Mais pas pour le A36 : il y aurait donc un vrai gain de luminosité pour le A37, ce qui sera utile non seulement en soirée, mais aussi en journée, en intérieur et pour les portraits. Les autres caractéristiques devraient rester identiques : ouverture à f/1.8, autofocus à détection de phase et stabilisation optique.

De petites retouches en photo pour les Galaxy A37 et A57

Côté panorama, le Galaxy A57 devrait intégrer un nouveau capteur signé Samsung. La définition passerait de 12 à 13 mégapixels. La taille du capteur et celle des pixels sont identiques (1/3 pouce). Le Galaxy A37 reprendrait le module ultra grand-angle de son prédécesseur. Enfin, les deux téléphones intègreraient des modules macros 5 mégapixels et selfies 12 mégapixels, comme leurs prédécesseurs. Cependant, le Galaxy A57 disposerait d’un capteur selfie ISOCELL et non GalaxyCore, pour des selfies qui devraient être un peu plus qualitatifs.

Il y a aura donc bien des améliorations entre les Galaxy A de 2025 et ceux de 2026. Mais, alors que nous espérions l’arrivée d’un téléobjectif 2x dans le Galaxy A57, nous constatons que les changements seront minimes et seuls des yeux avertis pourront percevoir des différences entre les clichés. Rappelons aussi qu’une photo sur smartphone n’est pas qu’une question de capteur : objectif et processeur d’image ont également un impact. Il faudra donc essayer avant de pouvoir juger.