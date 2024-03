Le Xiaomi 14 est à l'honneur sur le site français Rue du Commerce. Pendant quelques jours, la version 512 Go du smartphone compatible 5G fait l'objet d'une réduction totale de 400 euros. Tous les détails de l'offre sont à suivre dans la suite de l'article.

Vous avez jusqu'au mardi 19 mars 2024 pour profiter d'une grosse réduction sur l'achat du dernier Xiaomi 14 chez Rue du Commerce. Proposé dans sa version 512 Go et en trois coloris au choix, le smartphone de la marque chinoise voit son prix passer de 1089 euros à 839 euros grâce à une remise de 250 euros effectuée au panier.

En plus de la remise de la part du site e-commerce français, le téléphone du constructeur asiatique est éligible à un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien appareil (voir conditions). Au total, le smartphone Xiaomi 14 revient donc à 689 euros.

Présenté en même temps que le Xiaomi 14 Ultra, le Xiaomi 14 possède un écran AMOLED 1,5K de 6,36 pouces avec une définition de 2670 x 1200 et une résolution à 460 ppp. Le smartphone embarque également le processeur Snapdragon 8 Gen 3, une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 4610 mAh avec la charge rapide à 90W et le système d'exploitation mobile Android 14 avec une interface HyperOS.

Pour l'APN, un capteur Grand-angle de 50 MP (f/1.6), un capteur Ultra grand-angle de 50 MP (f/2.2), un capteur Téléobjectif de 50 MP (f/2.0) et un capteur de 32 MP dédié aux selfies sont de la partie. Enfin, la connectivité du smartphone se compose de l'USB Type C, du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4 et du NFC. Plus d'informations sur notre article associé au test du Xiaomi 14.