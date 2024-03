Bon plan iPhone 15 : le smartphone est affiché à prix sacrifié, vite !

L’iPhone 15 vous fait de l’oeil ? C’est le bon moment pour l’acheter à un prix imbattable ! Avec ce code promo, il passe à seulement 676 € sur AliExpress. Vite, profitez-en avant la rupture de stock.

Chaque année, AliExpress affiche de belles promotions pour son anniversaire. Vous avez ainsi la possibilité de vous équiper moins cher du 18 au 27 mars. Mais attention, à ce prix-là, les offres ne restent pas très longtemps disponibles. Ne tardez donc pas pour en profiter. Vous cherchez un nouveau smartphone ? L’iPhone 15 dans sa version de 128 Go est actuellement proposé à prix cassé à 676 € au lieu de 969 €. Pour l’acheter à ce prix ultra canon, il faut cumuler le coupon vendeur de 2 € et le code AAFR80 à saisir dans votre panier. Et bonne nouvelle, vous bénéficiez de la livraison gratuite rapide puisqu'elle est effectuée dans un délai maximum de 5 jours.

Sorti récemment, l’iPhone 15 est un smartphone haut de gamme équipé de la puce A16 Bionic. Il est également doté d’un bel écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels et d’un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Pour la photo, on retrouve un double appareil photo à l’arrière, à savoir un capteur principal de 48 Mégapixels et un ultra grand-angle de 12 Mégapixels. Côté selfie, le smartphone est muni d’un capteur 12 Mégapixels.

Enfin, l’autonomie est plus que convaincante puisque le smartphone dispose d’une batterie de 2775 mAh. Cela lui permet d’atteindre les 20 heures de lecture vidéo. Et grande nouveauté, en plus d’être compatible MagSafe et avec le protocole Qi, l’iPhone 15 peut dorénavant être chargé par le port USB-C qui remplace ainsi le port Lightning.