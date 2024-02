Ne tardez pas trop si vous avez mis pas mal d'argent de côté pour vous offrir le Galaxy S24 Ultra ! Durant quelques jours, le puissant smartphone Samsung avec 512 Go de stockage bénéficie d'une réduction totale de 570 euros chez Orange.

Samsung Galaxy S24 : vidéo complète

À l'occasion des “Cinq jours 5G”, vous avez jusqu'au mercredi 21 février 2024 pour vous procurer le Galaxy S24 Ultra à prix très réduit sur la boutique en ligne Orange. Proposé dans son coloris noir et sa version 512 Go, le smartphone Samsung est à 1369 euros au lieu de 1589 euros grâce à une remise immédiate de 220 euros.

En plus de la remise, le téléphone de la marque coréenne est éligible à un bonus de reprise de 250 euros à valoir sur un ancien mobile, par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Aussi, le S24 Ultra bénéficie d'une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung (voir conditions).

Le Samsung Galaxy 24 Ultra revient à moins de 1020 € chez Orange

Au total, le Samsung Galaxy S24 Ultra revient donc à 1019 euros. Et, au même titre que l'offre sur le Galaxy S24, le constructeur vous offre la montre connectée Galaxy Watch 6 (40 mm). Pour cela, il suffit d'en faire la demande auprès du store Samsung.

Présenté en même temps que les Galaxy S24 et S24+, le Galaxy S24 Ultra embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une définition en Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels, une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” UWB, une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45 Watts, le Galaxy AI ainsi que le système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.

Pour la partie photo/vidéo, vous retrouverez un capteur grand angle de 200 MP (f/1,7), un capteur ultra grand angle de 12 MP (f/2,2), un capteur téléobjectif Zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4), un capteur Zoom optique 5X de 50 MP (f/2,2) et un capteur frontal ultra grand angle de 12 MP (f/2,2). Pour en savoir davantage, n'hésitez à jeter un oeil à notre article lié au test du Samsung Galaxy S24 Ultra.