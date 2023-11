Rue du Commerce casse le prix du Xiaomi 11T Pro avant le Black Friday

Juste avant le Black Friday, un smartphone 5G signé Xiaomi est proposé à prix cassé chez Rue du Commerce. Au cours d'une vente flash, le Xiaomi 11T Pro avec 256 Go de stockage passe sous les 300 euros seulement.

La période du Black Friday arrive bientôt et Rue du Commerce a décidé d'anticiper l'événement commercial en faisant une vente flash sur un smartphone Xiaomi compatible avec la 5G. Jusqu'au mercredi 15 novembre 2023, le site e-commerce vend le Xiaomi 11T Pro dans sa version 256 Go au prix de 299 euros au lieu de 659 euros ; soit une remise immédiate de plus de 350 euros par rapport au prix conseillé du téléphone.

À propos de ses principales caractéristiques, la version Pro du Xiaomi 11T liée au bon plan Rue du Commerce est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation Android avec une surcouche MIUI.

Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 108 MP + 8 MP + 5 MP et un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, elle est inclut notamment le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, un port USB Type-C et le GPS. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Xiaomi 11T Pro.