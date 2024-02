À peine lancé, le Xiaomi 14 voit déjà son prix fondre

Le Xiaomi 14 vient à peine de sortir qu'il fait déjà l'objet d'une grosse remise. 300 €, c'est en effet la réduction que propose Rue du Commerce en ce moment. On vous dit comment en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 14

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 14 ULTRA

Il ne vous a sans doute pas échappé que le MWC se déroule en ce moment à Barcelone et c'est le moment que choisissent de nombreux acteurs du monde de la technologie, et notamment de la téléphonie, pour présenter leurs nouveautés phares de l'année. On a ainsi pu découvrir le nouveau Xiaomi 14 qui est disponible dès à présent.

La nouvelle série se compose de deux modèles : le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra. Pour leur lancement, les deux smartphones font déjà l'objet d'une belle réduction qui permet de l'acheter beaucoup moins cher, mais pas pour très longtemps.

Déjà 300 € de réduction sur le Xiaomi 14

Nous vous parlions précédemment d'une réduction immédiate de 250 € sur le Xiaomi 14 chez Darty, ce qui permet d'avoir le smartphone à 849 € au lieu de 1099 €. Si vous êtes abonnés Darty Max, il est même possible de faire baisser le prix de 100 € supplémentaires.

Rue du Commerce de son côté propose une réduction totale de 300 €, mais il faut en profiter en deux étapes. L'enseigne propose une première réduction de 150 € qui est immédiate quand vous ajoutez le Xiaomi 14 au panier. Vous payez donc 949 € au lieu de 1099 € dans un premier temps. Et ensuite, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier d'un bonus de reprise de 150 € si vous décidez de revendre un ancien appareil.

Somme toute, le Xiaomi 14 vous reviendra ainsi à 799 € au lieu de 1099 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. C'est l'unique version proposée chez les différents marchands. Xiaomi propose une version de 256 Go à 999 €, mais uniquement sur son site.

Enfin, si vous préférez le Xiaomi 14 Ultra, sachez qu'il bénéficie en ce qui le concerne d'une réduction de 350 € qui comprend une remise immédiate de 150 € au panier ainsi qu'un bonus de reprise de 200 €. Le smartphone vous revient ainsi à 1149 € au lieu de 1499 €.

Lire aussi : Où acheter les Xiaomi 14 et 14 Ultra au meilleur prix ?